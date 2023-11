A2A e non solo: chi punta a rafforzarsi col mercato libero

Il Decreto Energia del governo di Giorgia Meloni ha fatto parlare di sé più per ciò che non contiene che per ciò che effettivamente vi è scritto. E ciò che manca è un’ulteriore proroga del servizio di mercato tutelato dell’energia che dal 2024, dunque, 16 milioni di contratti di fornitura di gas e luce (compresi quelli di società e uffici vari) a essere reinseriti nel gioco della concorrenza.

In quest’ottica tutti i contratti di fornitura in questione saranno modificati sulla scia delle mutate condizioni di offerta del momento, su proposta dall’operatore che ogni consumatore andrà a scegliere. In quest’ottica, chi al 10 gennaio non avrà scelto un servizio preciso o non avrà ancora sottoscritto una fornitura rinnovata col suo attuale gestore sarà assegnato da Arera al Servizio a tutele graduali. [...]