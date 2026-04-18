Il 2032 rischia di diventare un anno di svolta per la storia dell’umanità a causa di un rarissimo evento celeste che potrebbe verificarsi nel mese di dicembre.

Gli esperti hanno rivelato che tra 6 anni un asteroide potrebbe colpire la Luna, scatenando una reazione a catena che avrebbe importanti ripercussioni anche sulla Terra.

Un evento che rappresenta allo stesso tempo una miniera d’oro per la ricerca scientifica e una possibile minaccia tecnologica.

Salgono le probabilità dell’impatto dell’asteroide sulla Luna

Secondo un recente studio condotto da un tema di ricerca dell’Università cinese di Tsinghua, l’asteroide 2024 YR4 potrebbe avvicinarsi pericolosamente alla Luna il prossimo 22 dicembre 2032, tanto da causare una collisione le cui conseguenze sono attualmente imprevedibili.

I ricercatori parlano di una probabilità di impatto del 4%, piccola ma decisamente da non sottovalutare.

Quella che è già certa, invece, è la portata di un eventuale urto: l’asteroide ha un diametro di circa 60 metri e se colpisse il satellite rilascerebbe un’energia pari a quella di un’arma termonucleare di media potenza. Una detonazione circa un milione di volte più potente di quella causata dal corpo celeste che ha impattato la Luna l’11 settembre 2013.

Un’opportunità incredibile per gli studiosi

La comunità scientifica è in fibrillazione perché la collisione potrebbe rivelarsi un’opportunità incredibile per studiare gli impatti ad alta energia.

Gli strumenti di esplorazione spaziale attualmente a nostra disposizione sono in grado di osservare praticamente in tempo reale come la roccia lunare si vaporizza e si trasforma in plasma incandescente. E YR24 rischia di lasciare un cratere di circa 1 km di diametro con una pozza di roccia fusa centrale con diametro di 100 metri.

Un fenomeno unico nel suo genere la cui osservazione potrebbe chiarire una volta per tutte il processo di formazione dei crateri lunari.

I pericoli per la Terra

Purtroppo, però, non ci sono soltanto buone notizie. Gli addetti ai lavori prevedono che in caso di impatto una parte significativa dei detriti espulsi durante l’esplosione raggiungerà la Terra intorno ai giorni delle festività natalizie.

Le prime simulazioni parlano di circa 20 milioni di piccole meteore e centinaia di bolidi più grandi visibili a occhio nudo che potrebbero entrare nella nostra atmosfera ogni ora creando uno spettacolo celeste incredibile.

Un evento spettacolare quanto pericoloso: anche se i circa 400 kg di rocce dovessero colpire aree poco popolate, metterebbero a rischio i nostri dispositivi in orbita nello spazio.

La nube di detriti scatenerebbe il pericoloso fenomeno noto come sindrome di Kessler, una reazione a catena in cui i rottami dei satelliti distrutti causano ulteriori collisioni e distruggono le infrastrutture che circondano la Terra come se fossero in un “domino stellare”.

Tutto ciò rischia di paralizzare i sistemi di navigazione e comunicazione per diversi anni, rendendo di fatto impossibile il lancio in orbita di nuovi satelliti di sicurezza.

Per questo motivo le agenzie spaziali stanno già mettendo in conto una missione di deviazione se la probabilità d’impatto dovesse aumentare nei prossimi anni.