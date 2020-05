Quanto guadagna Vincenzo Spadafora, il ministro dello Sport del M5S?

Da quando è iniziata l’emergenza coronavirus uno degli esponenti del governo maggiormente al centro delle polemiche è stato Vincenzo Spadafora, deputato del Movimento 5 Stelle divenuto ministro delle Politiche Giovanili e dello Sport con la nascita del governo Conte bis.

Tutto ruota intorno alla ripresa o meno dei campionati di calcio, con la questione che dovrebbe comunque riguardare soltanto la Serie A visto che le altre serie non sembrerebbero essere pronte a tornare in campo per terminare la stagione.

Spadafora di recente ha fatto intendere che il governo darà il suo disco verde alla ripresa della Serie A soltanto quando, il Comitato Tecnico Scientifico e la Figc, troveranno l’accordo su un protocollo sanitario applicabile altrimenti una sospensione definitiva sarà inevitabile.

Una presa di posizione che, unita ad alcune dichiarazioni considerate ostili verso il mondo del calcio, ha provocato la reazione stizzita di quei club che più spingono per una ripresa del campionato.

A criticare duramente Vincenzo Spadafora è stato però anche Matteo Renzi, in teoria sua alleato di governo, che ha auspicato che il campionato riparta al più presto sottolineando come il ministro “non è il padrone del calcio”.

La biografia di Vincenzo Spadafora

Vincenzo Spadafora nasce il 12 marzo del 1974 ad Afragola, cittadina del napoletano da più di 60.000 abitanti, passando l’adolescenza anche a Candio e Frattamaggiore e conseguendo poi la maturità classica.

Molto religioso e legato ai gesuiti, si dice che per un periodo sia stato anche in seminario, preso il diploma si sposta a Roma iniziando a 21 anni a intraprendere una serie di viaggi in Africa come missionario laico dell’Unicef.

Ben presto Spadafora scala i gradini dell’organismo dell’Onu, diventando nel 2008 il presidente (più giovane della sua storia) di Unicef Italia mantenendo tale incarico fino al 2011.

Quando viene creata la figura del garante per l’infanzia e l’adolescenza, sempre nel 2011 viene nominato per tale ruolo da Gianfranco Fini e Renato Schifani, all’epoca rispettivamente Presidenti di Camera e Senato. Lascerà l’incarico il 28 aprile 2016.

Nel frattempo, oltre insegnare come professore a contratto presso la facoltà di Scienze della Comunicazione della Sapienza, trova anche il tempo per scrivere una sua sorta di autobiografia, La terza Italia. Manifesto di un Paese che non si tira indietro, che nel 2014 è stata pubblicata da Mondadori.

L’avventura politica con i 5 Stelle

Tutto si può dire di Vincenzo Spadafora tranne che non sia ambizioso. Negli anni infatti è riuscito a costruire una forte ragnatela di conoscenze personali, specie nel mondo ecclesiastico e della politica.

Nel 1998 l’ex presidente della Regione Campania Andrea Losco, anche lui di Cardito, lo nomina suo segretario personale. Anche il verde Alfonso Pecoraro Scanio lo vorrà poi nella sua segreteria così come Francesco Rutelli, ai tempi in cui l’ex sindaco di Roma nel 2006 era ministro ai Beni Culturali.

Nel 2010 il comune di Napoli, a guida Partito Democratico, lo nomina presidente delle Terme di Agnano, mentre i suoi buoni rapporti con la forzista Mara Carfagna, anche lei campana, potrebbero aver giocato un ruolo decisivo l’anno successivo nella sua scelta come garante per l’infanzia e l’adolescenza.

Dato più volte vicino all’associazione Italia Futura di Luca Cordero di Montezemolo, terminata l’esperienza con l’authority Vincenzo Spadafora si avvicina al Movimento 5 Stelle diventando responsabile delle relazioni istituzionali di Luigi Di Maio.

Si narra che sia stato proprio Spadafora a introdurre Di Maio nei cosiddetti “ambienti che contano”, tanto da accompagnare il leader pentastellato nei suoi viaggi ad Harvard, in Israele e al chiacchierato pranzo londinese con i vertici della Trilateral.

Alle elezioni del 4 marzo 2018, Spadafora è stato il candidato per il Movimento 5 Stelle alla Camera nel collegio uninominale Campania 1 di Casoria, vincendo il seggio con quasi il 60% dei voti e venendo eletto così deputato.

Durante il primo governo Conte viene nominato sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega alle Pari Opportunità e ai Giovani. A seguito del “ribaltone” avvenuto ad agosto 2019 e che ha portato alla nascita del Conte bis, è diventato ministro delle Politiche Giovanili e dello Sport.

Le dichiarazioni dei redditi

Da quando nel marzo 2018 Vincenzo Spadafora è diventato deputato, sul sito della Camera sono consultabili le sue dichiarazioni dei redditi presentate durante la durata del mandato parlamentare.

Nella dichiarazione del 2018, relativa quindi al 2017 come periodo d’imposta quando ancora non era stato eletto alla Camera, il ministro ha dichiarato un reddito complessivo totale pari a 85.920 euro.

Dichiarazione redditi 2018 Spadafora La dichiarazione dei redditi 2018 di Vincenzo Spadafora

Una cifra questa di poco superiore a quanto dichiarato nel 2019 in merito al 2018, anno del suo ingresso a marzo in Parlamento, visto che il reddito complessivo è stato di 84.911 euro.

Dichiarazione redditi 2019 Spadafora La dichiarazione dei redditi 2019 di Vincenzo Spadafora

Con la sua nomina nel settembre 2019 alla guida del dicastero dello Sport, la situazione patrimoniale non dovrebbe essere cambiata per Spadafora visto che, con una decisione dell’allora governo Letta, un parlamentare che diventa ministro non riceve un doppio stipendio ma mantiene solo quello di deputato o senatore.

Come ogni parlamentare del Movimento 5 Stelle, Vincenzo Spadafora dall’inizio della legislatura si è decurtato parte dello stipendio restituendo finora nel complesso 43.498,22 euro, risultando in ordine con le rendicontazioni avendo rispettato a dicembre 2019 le restituzioni previste dal regolamento pentastellato.