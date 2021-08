Vacanze a rischio maltempo: le previsioni meteo

Per chi avesse pensato di partire per una breve gita fuori porta o per le meritate vacanze purtroppo non sono in arrivo buone notizie. Infatti continua l’ondata di maltempo che nei giorni scorsi ha investito la nostra penisola.

Dopo aver colpito le regioni settentrionali, nelle prossime 24 ore il cattivo tempo si sposterà sulle regioni centrali e in particolare sul versante adriatico,

Il maltempo causerà rovesci e temporali anche di forte intensità. Il Dipartimento della Protezione Civile ha continuato a monitorare la situazione e, in accordo con le regioni, ha emesso degli avvisi per allerta meteo su alcune di queste.

Meteo: a rischio ultimo weekend di agosto

L’ultimo fine settimana di agosto, che per molti è sinonimo di vacanza, sarà minacciato da un ulteriore impulso di rovesci e temporali, i primi indizi di un’estate agli sgoccioli che volge alla sua conclusione. A causa delle intemperie, l’ultimo weekend del mese di agosto rischia quindi di essere rovinato.

Il maltempo che ha investito il Centro-Nord dell’Italia è stato causato da una depressione centrata sul Nord-Europa che in queste ore interessa anche parte della Penisola. Le perturbazioni atmosferiche cariche di rovesci sono però in movimento, spostandosi dalle regioni settentrionali alle centrali e meridionali, arrivando fino alle isole.

Oltre alle piogge le regioni dovranno affrontare anche un calo delle temperature: in particolar modo il sabato, quando il termometro andrà al di sotto della media stagionale.

Maltempo: cosa accade nel weekend giorno per giorno

Per cercare di anticipare il cattivo tempo e scegliere dove passare l’ultimo fine settimana di agosto, occorre vedere nel dettaglio cosa accadrà da venerdì.

Venerdì 27 agosto. Una forte corrente d’aria fredda, originatasi da un vortice di bassa pressione con centro in Germania, si dirigerà verso l’Italia dove giungerà nel corso della giornata. È verso sera però che si attende un rapido peggioramento a partire dal Nord Est, specialmente in Veneto ed Emilia Romagna. Durante la notte rovesci e temporali si dovrebbero riversare sulla fascia adriatica del Centro fino alla zona centrale dell’Umbria, della Toscana e in alcune zone del Nord Ovest. Per le Marche sarà invece diramata l’allerta meteo.

Sabato 28 agosto. Il tempo si manterrà capriccioso e «ballerino» per gran parte del Nord e del Centro della penisola. È in queste zone che si attendono alternati rovesci e temporali, non in forma omogenea, con il rischio di formazioni a volte improvvise. Al Sud il meteo dovrebbe mantenersi più mite anche se sarà per poche ore. In serata, infatti, si attende l’arrivo del fronte temporalesco che si dovrebbe estendere fino alla parte tirrenica del meridione. In contemporanea si dovrebbero registrare i primi miglioramenti al Nord e in seguito al Centro.

Domenica 29 agosto. Questa volta sarà una giornata burrascosa per il Sud dove si alterneranno rovesci per gran parte della giornata specie in Puglia, per la quale è stato diramato l’allarme per allerta meteo. Altre zone interessate dai temporali sanno Appennini e zone adiacenti. Per il Nord e il Centro la situazione sarà più tranquilla con gli ultimi strascichi e residui del maltempo, in particolar modo per il versante adriatico del Centro, specie tra Abruzzo e Molise.

Allarme per allerta meteo: il bollettino della protezione Civile

Come abbiamo visto la situazione nel weekend sarà molto variabile. Ogni ora si registreranno cambiamenti in alcune regioni della penisola. Sappiamo che per le Marche, il sabato, e per la Puglia, la domenica, sarà diramato l’allarme meteo di tipo giallo.

Per poter monitorare la situazione al meglio bisogna far riferimento al bollettino che giornalmente viene aggiornato dal Dipartimento della Protezione Civile e che presenta anche le previsioni del giorno seguente.

Al momento per domani, mercoledì 25 agosto è stata già diramata “l’allerta gialla” per “rischio temporali” in diverse regioni:

Abruzzo;

Basilicata;

Campania;

Lazio;

Marche;

Molise;

Piemonte;

Puglia;

Umbria.

Insomma un weekend da tenere sott’occhio mentre si cerca di godersi le ferie o una gita e con cui salutare l’arrivo dell’autunno meteorologico.