USA-Cina: torna la tensione della guerra commerciale

USA-Cina: il clima rimane teso tra le due grandi potenze mondiali, anche sul fronte guerra commerciale.

Sebbene sotto i riflettori geopolitici del momento ci siano i rapporti con la Russia e la potenziale escalation in Ucraina, la strategia di potenza statunitense continua ad avere anche un altro obiettivo: la rivincita economica su Pechino.

In questo scenario, sono tornati i toni accesi dei tempi di Trump nell’ambito guerra commerciale. USA-Cina in tensione, per quali motivi?

USA-Cina: perché si torna a parlare di guerra commerciale

I funzionari statunitensi hanno chiesto “un’azione concreta” dalla Cina per mantenere il suo impegno di acquistare $ 200 miliardi di beni e servizi statunitensi aggiuntivi nel 2020 e nel 2021 nell’ambito dell’accordo commerciale di “Fase 1″ firmato dall’ex presidente Donald Trump.

Washington, stando alle dichiarazioni, sta perdendo la pazienza con Pechino, che negli ultimi mesi “non ha mostrato segni reali” per colmare il divario negli impegni di acquisto biennali scaduti alla fine del 2021.

I commenti arrivano un giorno prima che il Governo degli Stati Uniti rilasci i dati commerciali per l’intero anno che gli analisti prevedono mostrerà un deficit significativo nell’impegno della Cina ad aumentare gli acquisti di prodotti agricoli e manifatturieri statunitensi, energia e servizi.

Fino a novembre, il dragone aveva raggiunto solo il 60% circa dell’obiettivo, secondo i dati commerciali compilati dal senior fellow del Peterson Institute for International Economics Chad Bown.

Da evidenziare che l’accordo, firmato da Trump nel gennaio 2020, ha disinnescato una guerra commerciale durata quasi tre anni tra le due maggiori economie del mondo, ma ha lasciato in vigore tariffe su centinaia di miliardi di dollari di importazioni su entrambe le sponde del Pacifico.

Un portavoce dell’ambasciata cinese a Washington la scorsa settimana ha affermato che Pechino ha lavorato per attuare l’intesa Fase 1 “nonostante l’impatto del Covid, la recessione globale e le interruzioni della catena di approvvigionamento.”

Pur nell’obiettivo comune di giungere a un’intesa, le due posizioni rimangono distanti: USA e Cina continuano a scontrarsi anche sul piano commerciale.