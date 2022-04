Trimestrale UBS: utile oltre le stime, ridotta l’esposizione in Russia

Trimestrale UBS oltre le attese: i profitti del primo trimestre sono aumentati di quasi un quinto, battendo le aspettative degli analisti grazie alla buona performance della divisione trading.

Il più grande gestore patrimoniale del mondo ha annunciato 2,7 miliardi di dollari di profitto ante-tasse per il primo trimestre, in aumento del 19% rispetto allo scorso anno e nettamente superiore ai 2,4 miliardi di dollari previsti dagli analisti.

La banca ha descritto la sua esposizione al rischio di mercato nei confronti della Russia come “limitata” e ha affermato di non avere alcuna esposizione materiale in Ucraina o Bielorussia e che non sta conducendo nuove attività in Russia.

Le azioni UBS guadagnano il 2,06% alle ore 9.56 circa.

I conti UBS del primo trimestre convincono: i dettagli

Con un utile netto del periodo gennaio-marzo 2022 di 2,1 miliardi di dollari e un rendimento del 19,0% sul capitale CET1, il colosso bancario svizzero ha superato le attese.

Nello specifico, UBS ha riportato un utile netto attribuibile agli azionisti di $2,136 miliardi, al di sopra delle previsioni compilate dalla banca di $1,79 miliardi.

Il traguardo segna un aumento del 17% rispetto agli 1,82 dollari registrati per lo stesso periodo del 2021 e segue un calo dell’utile netto trimestrale a 1,35 miliardi di dollari alla fine dell’anno.

La banca ha beneficiato nel primo trimestre del 2022 di un aumento del 59% dei ricavi nella sua divisione trading grazie alla forte performance in derivati ​​azionari, tassi di interesse e cambi.

Tuttavia, la sua attività patrimoniale è stata colpita da un calo del 7% dei ricavi rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso, con UBS che ha affermato che il reddito basato sulle transazioni è diminuito del 19% poiché i clienti, in particolare in Asia, hanno effettuato meno transazioni.

Inoltre, il coefficiente di capitale CET1 di fine trimestre è stato del 14,3% (orientamento: 13%) e quello di leva finanziaria CET1 del 4,16% (orientamento: >3,7%).

UBS ha affermato di aver riacquistato 1,7 miliardi di dollari di azioni nel primo trimestre 2022, con l’intento di un riacquisto totale di circa 5 miliardi di dollari nel 2022.

Mercati difficili: la situazione Russia per UBS

Nella nota ufficiale di presentazione dei conti, UBS ha menzionato il momento particolare a livello globale, anche per il settore bancario:

“fattori macroeconomici, geopolitici e di mercato hanno creato un elevato livello di incertezza nel primo trimestre, con l’invasione russa dell’Ucraina, restrizioni e blocchi legati al Covid, maggiore volatilità, prospettive di crescita economica inferiori e preoccupazioni sull’aumento dell’inflazione e sulla risposta della politica monetaria.”

In questa cornice, UBS ha dichiarato di aver ridotto di un terzo la sua esposizione diretta al rischio verso la Russia, portandola a circa 400 milioni di dollari.

Ha aggiunto che le norme dell’Ue e della Svizzera che vietano di accettare depositi superiori a 100.000 euro da russi che non hanno diritto a vivere nello Spazio economico europeo hanno influito sullo 0,7% delle attività nella sua divisione di gestione patrimoniale.

Un’incertezza chiave all’orizzonte è come le banche centrali reagiranno all’aumento dell’inflazione, e ciò può avere conseguenze dirette sulla performance bancarie.

“La Bce esaminerà da vicino ciò che la [Federal Reserve statunitense] sta facendo e la Fed è davanti alla Bce. Ma anche, [è] un po’ tardi, siamo onesti. Quindi anche la Bce è un po’ in ritardo, perché non vogliono... essere più veloci della Fed”, ha detto l’ad Hamers alla Cnbc.

Inoltre, alla domanda se le sanzioni per petrolio e gas naturale alla Russia potrebbero rappresentare un rischio per l’Europa, Hamers ha risposto: “del petrolio russo non tanto, del gas russo è una sfida diversa, una sfida molto più grande ed è proprio perché gran parte le industrie dipendono dal gas come merce di base per realizzare i loro prodotti... quindi questo è ciò che potrebbe causare un effetto di secondo ordine in particolare nell’economia europea.”