Talebani a Kabul e Di Maio al mare: critiche al Ministro degli Esteri

La notizia dell’arrivo dei talebani a Kabul infiamma e mobilita l’opinione pubblica dando progressivamente origine a un escalation che la stampa nazionale e internazionale segue con estrema apprensione. Non si può dire lo stesso però di un pezzo della politica del nostro paese: Luigi di Maio.

Uno scatto sui social lo ritrae trascorre beatamente il Ferragosto al noto lido Togo Bay di Porto Cesareo, Puglia.

Preferendo il relax del sole salentino e le chiacchierate in riva al mare insieme alla sua compagna Virginia Saba e ad altri esponenti della scena politica nostrana a discapito della vicenda di cui l’Afghanistan è protagonista da giorni, Di Maio emerge ancora una volta come una figura di basso profilo nel quadro dell’agenda internazionale italiana.

Basta una foto, infatti, ad accendere la polemica sull’inefficienza del Ministro degli Esteri e si fa a gara per dire la propria. Una raccolta dei punti di vista sul fatto possono dare la misura delle gravità della cosa.

Il “paparazzo” che lo ha immortalato è il primo a commentare la scena. Nicola Danti, europarlamentare di Italia Viva, ha pubblicato su Twitter le foto incriminate e il commento allegato è piuttosto impietoso:

Devo essere sincero. Non è che mi sentissi proprio in una botte di ferro con Di Maio a gestire questo momento di crisi. Ora che so che è in spiaggia con Emiliano e Boccia mi sento meglio. Vuol dire che se ne sta occupando Draghi.