Supermercati più economici in Italia: classifica 2021

Fare la spesa nei supermercati più economici permette un risparmio fino a 1.700 euro l’anno. A dirlo è Altroconsumo, che ha condotto un’indagine su più di 1.000 supermercati sparsi in 70 città italiane, prendendo in considerazione circa 1,6 milioni di prezzi rilevati e 125 categorie di prodotti.

La scelta del supermercato o del discount in base al tipo di spesa che si vuole fare può permettere di risparmiare delle cifre molto alte in un anno, e sebbene spesso risulti essere più comodo andare nel negozio sotto casa, a volte potrebbe essere più conveniente spostarsi leggermente: vediamo dunque quali sono i supermercati meno cari e dove si trovano in Italia, secondo i risultati pubblicati nel 2021.

Supermercati: dove conviene fare la spesa (e dove no)

Stando all’inchiesta di Altroconsumo, nel 2021 la città in cui si risparmia di più in assoluto al supermercato è Rovigo. Qui, scegliendo il punto vendita giusto, è possibile risparmiare fino a 1.720 euro l’anno. Spiccano poi Reggio Emilia e Modena, dove è possibile risparmiare fino a 1523 euro, e Brescia e Ravenna, con 1400 euro di risparmio.

Dall’indagine inoltre è emerso che i cittadini del Nord hanno una maggiore possibilità di risparmiare scegliendo il supermercato o il discount giusto rispetto a quelli del Sud, che invece hanno ha disposizione una scelta minore e dunque anche una minore possibilità di risparmio. Per fare un esempio a Potenza, Sassari, Reggio Calabria e Foggia andando nel supermercato meno caro è possibile arrivare a risparmiare solo il 2%, mentre al Nord si può arrivare anche ad un risparmio annuo del 20%.

Supermercati più economici in Italia 2021

Nel report di Altroconsumo viene stilata anche la classifica dei supermercati e dei discount più economici del 2021 prendendo in considerazione le varie catene e suddividendole in base a tre tipologie di spesa: economica, mista o di marca .

Partendo da quella più comune tra le famiglie italiane, ossia quella mista che consiste nell’acquistare prodotti di marca a quelli con il logo del supermercato o di brand meno noti, la più economica risulta essere Eurospin, mentre la meno conveniente è Todis. Per quanto riguarda la spesa economica, il supermercato da scegliere per fare la spesa è Aldi, mentre anche in questo caso il meno conveniente è Todis. Infine prendendo in considerazione la spesa di marca al primo posto tra i supermercati più convenienti troviamo Carrefour e Spazio Conad.

I supermercati più economici a Roma

A Roma il risparmio massimo sul carrello della spesa si rileva in differenti punti vendita, dove ammonta a 1.055 euro annui. Nella Capitale a prevalere nella classifica dei supermercati più convenienti sono gli Iper Triscount e i supermercati Dem, anche se la prima posizione è occupata da Carrefour.

Ecco quali sono e dove si trovano i supermercati meno cari a Roma:

Carrefour - Dima Shopping Bufalotta, via della Bufalotta 548 Spazio Conad - via Alberto Lionello 201 Ma Supermercati - via Padre Semeria 58 Pam Superstore - via Gian Filippo Usellini 287, Acilia Esselunga Superstore - viale Palmiro Togliatti 1021 Iper Triscount - via Salaria 1380 Iper Triscount - via dell’Arco di Travertino 88 Supermercati Dem - via Casilina 769 Supermercati Dem - via delle Cave 99 Supermercati Effepiù - via Dobbiaco 1

Supermercati più economici Milano 2021

A Milano è possibile arrivare a risparmiare fino a 1.322 all’anno scegliendo il supermercato giusto, nello specifico, ecco la classifica dei punti vendita più economici:

Iperal - viale Monza 241 Iper Fiordaliso - via Eugenio Curiel 25, Rozzano Sazio Conad - via Palmiro Togliatti 4, Rescaldina Bennet - via Luigi Sturzo 1, Cesano Boscone Spazio Conad - via Padana superiore km 292, Vimodrone Il Gigante - via De Amicis 2, Cinisello Balsamo Bennet - viale Monza 267 Carrefour Market - S.s. Emilia km 312, Vizzolo Pedrabissi Carrefour Market - via Carlo Fanini 79) Esselunga Superstore - via Carlo De Angeli 1

Supermercati più economici Torino 2021

A Torino fare la spesa nel supermercato giusto consente un risparmio annuo massimo di 923 euro, molto inferiore a Milano, ma abbastanza simile a quello di Roma.

Qui i punti vendita più convenienti del 2021 risultano essere, in ordine: