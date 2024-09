Supermercati più economici, ecco i più convenienti del 2024

Dove costa fare meno la spesa oggi? Tra catene, grandi distribuzioni, iper, super e discount, le famiglie italiane hanno davvero l’imbarazzo della scelta, ma non sempre è facile confrontare offerte, prezzi e, quindi, capire quale sia la vera convenienza, quella tangibile sullo scontrino. Ecco, allora, che la classifica dei supermercati più economici rappresenta un valido aiuto in ogni situazione.

Nell’analisi sono state confrontate le etichette dei supermarket di tutte le categorie, e il risultato è abbastanza scontato: nelle prime 10 posizioni, sono ben 7 i discount presenti. D’altronde, quando si parla di convenienza, il discount rimane sempre la scelta migliore se si vuole salvaguardare il portafoglio.

Ma le sorprese ci sono, soprattutto in merito alla geografia del risparmio e a quanto realmente si può spendere di meno facendo la spesa nei posti giusti.

Scopriamo la classifica dei supermercati più convenienti del 2024!

I supermercati più economici oggi: la classifica assoluta

Rispondiamo subito alla domanda delle domande: qual è il supermercato più conveniente dove fare la spesa nel 2024?

Lidl è il supermercato più economico. Il discount europeo di origine tedesca (con sede a Neckarsulm) si aggiudica il primo premio della speciale classifica stilata grazie all’inchiesta di Altroconsumo. Un’indagine che ha visto il coinvolgimento di ben 1.140 punti vendita in 65 città diverse, su 1,4 milioni di prezzi rilevati per 126 categorie di prodotti.

Insomma, Lidl è il supermercato più economico in base a un campione molto ampio di analisi e succede a In’s, vincitore della classifica precedente (oggi al 4° posto). È emerso, inoltre, che una famiglia composta da quattro persone che fa la spesa da Lidl, comprando i prodotti economicamente più vantaggiosi, può risparmiare fino a 3.400 euro all’anno rispetto agli 9.128 euro che spende in media - secondo i dati Istat. Quindi, è qui che si fa la spesa più conveniente.

Ecco la classifica assoluta completa dei supermercati più convenienti realizzata da Altroconsumo:

Lidl; Eurospin; Aldi; In’s; MD; Penny Market; Todis; Esselunga Superstore; Esselunga; Interspar; Carrefour; Ipercoop; Bennet; Spazio Conad; PAM; Eurospar; Coop; Conad Superstore; Conad; Tigre; Famila Superstore; Carrefour Market.

Come è possibile notare, ma non è una sorpresa, le prime 7 posizioni sono monopolizzate da discount.

Il primo supermercato «di marca» è Esselunga Superstore, che si posiziona all’8° posto, e si conferma, anche quest’anno, il primo grande super per convenienza.

Dall’inchiesta di Altroconsumo, tuttavia, è emerso un dato interessante. Infatti, se nel 2023 l’inflazione aveva comportato un aumento del 18% in alcune delle catene esaminate, quest’anno c’è stato un rallentamento importante, sebbene si spenda comunque molto di più rispetto all’era pre-Covid: l’incremento è stato «solo» del 3,3%, con qualche supermercato che ha addirittura ridotto i prezzi limitatamente ad alcune categorie.

Inoltre, sempre a differenza dello scorso anno, sono gli iper e i super ad aver rincarato di più - anche se poco - mentre i discount hanno, nella maggior parte dei casi, mostrato gli stessi prezzi (se non inferiori) del 2023.

I migliori supermercati economici per rapporto qualità-prezzo

Sebbene la convenienza sia un parametro decisivo per la spesa di tutti i giorni, non sempre i supermercati più economici rappresentano quelli più qualitativi. Per tante famiglie, aspetti come la provenienza dei prodotti, la trasparenza dei prezzi e la scelta tra più marchi sono fondamentali per un carrello conveniente ma al tempo stesso appagante. Ed è qui, allora, che entrano in gioco i super e gli ipermercati.

Anche questa volta ci viene in soccorso la classifica di Altroconsumo in merito ai supermercati più amati dai consumatori - anzi, i più soddisfacenti su un campione di quasi 10 mila persone - redatta nel 2024. Grazie agli aggiornamenti, possiamo stilare un elenco speciale dei migliori supermercati per rapporto qualità-prezzo.

In tal senso, bisogna ricordare che un discount è sicuramente più avvantaggiato di un iper o di un super per ciò che concerne il prezzo d’acquisto; d’altro canto, però, soffre di più per quanto riguarda componenti come comfort di spesa, sicurezza dei prodotti e qualità di marchi e sconti.

Ecco, allora, la tabella comprensiva delle valutazioni su prezzi dei prodotti e qualità. Per alcuni marchi il dato è parziale, dato che sono messe a confronto indagini differenti.

CATENA TIPOLOGIA INDICE DI CONVENIENZA INDICE DI QUALITÀ Lidl Discount 100 74 Eurospin Discount 101 76 Aldi Discount 103 76 In’s Mercato Discount 104 72 MD Discount 104 74 Penny Market Discount 112 72 Todis Discount 112 74 Esselunga Superstore Iper e Super 114 ND Esselunga Iper e Super 117 79 Interspar Iper e Super 116 74 Carrefour Iper e Super 119 71 Ipercoop Iper e Super 119 78 Bennet Iper e Super 121 69 Spazio Conad Iper e Super 121 72 PAM Iper e Super 123 68 Eurospar Iper e Super 124 72 Coop Iper e Super 125 75 Conad Superstore Iper e Super 125 72 Conad Iper e Super 126 69 Tigre Iper e Super 127 ND Famila Superstore Iper e Super 128 74 Carrefour Market Iper e Super 135 63

È importante, quindi, fare delle distinzioni e leggere la tabella nel modo corretto:

L’ indice di convenienza si calcola a partire da una base 100 che viene attribuita alla catena con i prezzi più bassi (vale a dire Lidl). Il punteggio delle altre catene viene calcolato in virtù di questo primo dato. Più è alto il punteggio, maggiore risulta il costo del carrello della spesa. Se è 110, ad esempio, significa che i prezzi sono del 10% più cari rispetto all’insegna più economica che ha indice 100 .

si calcola a partire da una base 100 che viene attribuita alla catena con i prezzi più bassi (vale a dire Lidl). Il punteggio delle altre catene viene calcolato in virtù di questo primo dato. Più è alto il punteggio, maggiore risulta il costo del carrello della spesa. . Per indice di qualità si intende una votazione media, da 1 a 100, frutto delle risposte di 9.519 soci di Altroconsumo come valutazione esperienziale di supermercati e discount. Un dato che certifica la qualità: più è alta la votazione, maggiore risulta la soddisfazione dei clienti durante la spesa.

Per la categoria dei discount, facendo un confronto tra qualità e convenienza, sul podio salgono sicuramente Lidl, Eurospin e Aldi. Lidl vince, come detto, tra quelli più economici, ma soffre rispetto ai competitor diretti - a detta dei consumatori - se si parla di soddisfazione generale nella spesa.

Diversa, invece, la situazione per ciò che riguarda Iper e Super. Il gruppo Esselunga è sicuramente una garanzia in materia di prezzi bassi e, al tempo stesso, un vero e proprio punto di riferimento per tantissimi consumatori. Fra tutti i supermercati e gli ipermercati, è lui il vincitore per rapporto qualità-prezzo.

La classifica dei supermercati più economici per la spesa mista

Tutto cambia se si fa una “spesa mista”, ossia una spesa che vede tutti i tipi di prodotti da quelli più economici, di marca e a marchio commerciale. In questo caso è stato necessario dividere la classifica in due, in quanto Iper e supermercati non sono paragonabili né confrontabili con i discount (che dispongono, di base, di meno marchi).

La classifica per i supermercati e ipermercati più economici del 2024 con una spesa mista è così composta:

Famila Superstore; Conad; Pam; Conad Superstore; Coop; Eurospar; Esselunga; Ipercoop; Spazio Conad; Interspar; Tigre; Esselunga Superstore; Carrefour; Bennet; Carrefour Market.

E se è Famila Superstore il supermercato più economico (confermando il dato del 2023), per i discount il migliore si riconferma In’s Mercato. Di seguito la breve classifica dei discount più economici con una spesa mista:

In’s Mercato; Eurospin; Lidl; Md; Aldi; Todis; Penny Market.

Prodotti di marca: dove fare la spesa più economica?

Come anticipato, la classifica varia a seconda delle preferenze e delle abitudini dei consumatori. Anche chi predilige comprare prodotti di marca ha l’opportunità di poter risparmiare scegliendo il supermercato o ipermercato più economico.

In questo caso, Altroconsumo ha dovuto redigere una classifica nazionale escludendo i discount, in quanto in quest’ultimi i prodotti di marca sono meno diffusi. Di seguito la classifica:

Bennet; Esselunga; Esselunga Superstore; Famila Superstore; Spazio Conad; Interspar; Carrefour; Conad Superstore; Ipercoop; Tigre; Eurospar; PAM; Conad; Coop; Carrefour Market.

Quanto si può risparmiare scegliendo i supermercati più economici?

Per fare una stima del risparmio medio, è importante tenere a mente i dati Istat in merito a quando spendono gli italiani ogni anno per fare la spesa. Stando al rapporto del 2023, si può affermare che, per fare la spesa, un nucleo familiare composto:

da una sola persona spende in media 5.548 euro annui;

da 4 persone (genitori e figli) spende mediamente 9.128 euro annui.

Ecco, allora, a quanto potrebbe ammontare il risparmio possibile in un anno se si scelgono i super, gli iper e i discount più convenienti della classifica:

TIPO DI SPESA RISPARMIO PER UN NUCLEO DI 1 PERSONA RISPARMIO PER UN NUCLEO DI 4 PERSONE SPESA CON PRODOTTI PIÙ ECONOMICI 2.100 € 3.400 € SPESA CON PRODOTTI A MARCHIO COMMERCIALE (IN IPER E SUPER) 1.700 € 2.800 € SPESA MISTA (AL DISCOUNT) 1.600 € 2.600 € SPESA MISTA (IN IPER E SUPER) 210 € 340 € SPESA CON PRODOTTI DI MARCA (IN IPER E SUPER) 60 € 430 €

Supermercati più economici: le città dove si spende di meno

Rilevando i prezzi nelle 65 città visitate da Altroconsumo, è possibile non solo conoscere qual è la catena più economia ma anche dove si risparmia di più... geograficamente.

Stando al report dell’associazione, contrariamente a quanto si potrebbe pensare, nel Nord-Est ci sono maggiori possibilità di risparmio , con Trentino (la più conveniente), Veneto, Lombardia e Toscana che si classificano tra le regioni più economiche, considerando anche il rapporto con il reddito più alto.

ci sono , con (la più conveniente), Veneto, Lombardia e Toscana che si classificano tra le regioni più economiche, considerando anche il rapporto con il reddito più alto. La regione meno economica è la Valle d’Aosta , a braccetto con gran parte del Centro , dove troviamo Lazio, Umbria, Marche e anche ed Emilia Romagna come fanalino di coda per il risparmio.

, a braccetto con gran parte del , dove troviamo Lazio, Umbria, Marche e anche ed Emilia Romagna come fanalino di coda per il risparmio. Il Sud rispetta in tutto e per tutto la media nazionale ma in queste regioni la spesa inficia molto di più sul bilancio familiare proprio in considerazione dei salari medi più bassi.

E per quanto riguarda le città? Ecco una tabella con il supermercato più conveniente - tra quelli esaminati - per ogni capoluogo.

Città Supermercato Risparmio sulla spesa in città Alessandria GALASSIA, via Casalbagliano 712 € Ancona OASI via Giulio Pastore Sassari 30 989 € Aosta GROS CIDAC, via Paravera 785 € Arezzo COOP.FI via Vittorio Veneto 167 603 € Ascoli OASI AL BATTENTE, via del Commercio 52 465 € Asti ESSELUNGA SUPERSTORE, corso Casale 319 696 € Bari SPAZIO CONAD CASAMASSIMA, via Noicattaro 2 538 € Bergamo FAMILA SUPERSTORE, via Giovanni Battista Rampinelli 61 581 € Bologna CARREFOUR GRAN RENO, via Marylin Monroe 2/9 1.160 € Bolzano IPERPOLI via Luigi Galvani 3 636 € Brescia BENNET, via Genova 76 597 € Cagliari SPAZIO CONAD I FENICOTTERI, via San Simone 60 1.111 € Campobasso FAMILA via San Giovanni dei Gelsi 37 545 € Catanzaro CONAD viale Crotone S.S. 106 17 € Como ESSELUNGA CAMERLATA, via Pasquale Paoli 6 1.354 € Cremona SUPER ROSSETTO I Navigli, via delle Fiamme Gialle 16/18 2.074 € Cuneo MERCATÒ BIG via Guido Martino 8 615 € Firenze COOP.FI via Petrosa 19 1.259 € Foggia DOK SUPERMERCATI piazzale Puglia 11 471 € Genova ESSELUNGA via di Francia 43 1.283 € L’Aquila OASI loc. Bazzano 414 € La Spezia ESSELUNGA corso Nazionale 578 1.118 € Latina ESSELUNGA SUPERSTORE via Misurata 8, Aprilia 563 € Lecce DOK SUPERMERCATI CENTRUM viale Giovanni Paolo II 3 444 € Livorno ESSELUNGA viale Francesco Petrarca 85 465 € Lucca COOP.FI via Giacomo Puccini 1718/B 347 € Mantova SUPER ROSSETTO via Bruno Buozzi 2 (Marmirolo) 1.071 € Matera IPERCOOP MATERA S.S. 99 Altamura/Matera Km 12.700 270 € Milano IPERAL viale Fulvio Testi, ang. via Sirtori, Cinisello Balsamo 1.320 € Modena ESSELUNGA Strada Morane 240 584 € Monza IPER via della Guerrina 98 687 € Napoli DECÒ MAXISTORE corso Protopisani 1 187 € Novara TIGROS via Casorati 5/7 950 € Padova CONAD SUPERSTORE via Ostiaia Gallenia 8 766 € Palermo CONAD SUPERSTORE via Federico Garcia Lorca Snc 354 € Parma ESSELUNGA SUPERSTORE via Emilia Est 230/A 872 € Pavia BENNET SAN MARTINO strada Provinciale per Mortara 7/37 394 € Perugia EMISFERO via Fiesole 1 681 € Pesaro SPAZIO CONAD via Juri Gagarin Snc 532 € Pescara TIGRE via Francesca Ferdinando D’Avalos 213 761 € Piacenza ESSELUNGA SUPERSTORE via della Conciliazione 963 € Pisa COOP.FI via Manara Valgimigli 1 438 € Pistoia COOP.FI viale Adua angolo via Macallè 2/A 267 € Pordenone IPER VISOTTO via Dogana 71 592 € Prato COOP.FI via delle Pleiadi 11/13 333 € Ravenna CONAD SUPERSTORE viale Isacco Newton 28 268 € Reggio Calabria CONAD via Trapezi 3 65 € Reggio Emilia SUPER ROSSETTO via Louis Pasteur 143 1.088 € Rimini CONAD SUPERSTORE via Libero Missirini 1 516 € Roma IDROMARKET via Michele Rosi 203 1.335 € Rovigo IPER ROSSETTO via Scavazza 1769, (Giacciano con Baruchella) 976 € Salerno ETÈ via Settimio Mobilio 121 328 € Sassari IPER NONNA ISA LA PIAZZETTA Zona Industriale Predda Niedda 538 € Savona CONAD SUPERSTORE LE OFFICINE via Stalingrado 204 € Taranto IPERCOOP via Per Montersola Km 10 439 € Teramo CONAD via Maria Palma Mezzopreti Snc 167 € Torino BENNET MILLECITY CENTER via Giordano Bruno 142 890 € Trento IPERPOLI via del Brennero 270 711 € Trieste FAMILA SUPERSTORE via Valmaura 4 688 € Udine EUROSPAR piazzale Rita Levi Montalcini 1 519 € Varese TIGROS via Lazio 1.079 € Venezia IPER ROSSETTO via Enrico Mattei 1, (Marcon) 1.235 € Verona IPER ROSSETTO LA GRANDE MELA via Trentino 1, Lugagnano di Sona 1.331 € Vicenza EMISFERO Strada Padana verso Padova 852 €

Conosciuta la classifica nazionale delle «città più convenienti» e l’elenco di discount e supermercati più economici, non resta che scegliere dove andare a fare la spesa per risparmiare, senza rinunciare al rapporto qualità-prezzo.

