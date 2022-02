Come guardare il Super Bowl 2022 in tv e streaming dall’Italia

Domenica 13 febbraio al SoFi Stadium di Inglewood in California si tiene il Super Bowl 2022, la 56esima finale di NFL dove si scontreranno i Cincinnati Bengals e i Los Angeles Rams.

È l’evento sportivo più seguito degli Stati Uniti, ma ogni anno vi assistono spettatori da tutto il mondo, Italia compresa. Questo perché il Super Bowl è molto più di una gara sportiva: è uno spettacolo a 360 gradi, famoso per il giro d’affari stellare che vi ruota attorno, per gli incredibili spot pubblicitari che vengono trasmessi durante le pause e, soprattutto, per il tradizionale Half Time Show, ossia la performance canora delle star della musica mondiale durante l’intervallo.

Ecco quando va in onda il Super Bowl 2022, dove vederlo dall’Italia: a che ora inizia e come seguire la diretta in tv e streaming.

Quando è il Super Bowl 2022: ora italiana

Gli spettatori italiani possono seguire il Super Bowl 2022 in diretta tv e streaming su Rai Uno e DAZN. La finale di NFL va in onda la notte tra domenica 13 e lunedì 14 febbraio, calcio d’inizio alle 00:30 (ora italiana).

La partita di Super Bowl dura di solito 3 ore e mezza, tra 3 ore di gioco e pause da 15 minuti ciascuna. L’alba di San Valentino incoronerà il vincitore del 56° Super Bowl.

Come vedere il Super Bowl 2022 in tv e streaming

La diretta viene trasmessa su DAZN e in chiaro su Rai 1 a partire dalle 00:15, ma è possibile rivedere gli highlights nelle repliche disponibili da lunedì 14 febbraio su RaiPlay.

Per chi non ha un televisore a portata di mano e vuole seguire il Super Bowl 2022 in diretta, è disponibile lo streaming gratis su RaiPlay, la piattaforma di streaming dove vedere tutti i canali e programmi Rai live e on demand. Si può guardare il Super Bowl LVI in streaming su RaiPlay dal sito web raiplay.it raggiungibile da smartphone, tablet o PC o scaricando l’app mobile. Per guardare RaiPlay su Smart TV basta verificare che la propria Smart TV sia connessa a una rete WI-FI domestica, accedere alla sezione ’App’ della Smart TV e cercare l’app RaiPlay. Se non è disponibile tra le app del tuo televisore scaricala gratuitamente dallo store della tua Smart TV.

Su DAZN già dalle 23:55 Marco Russo e Giorgio Tavecchio (kicker italiano ex NFL) saranno in studio per il pre-partita insieme a Borja Valero, grande appassionato di football americano, a Matteo Pella e a Federico Pasquini. La telecronaca è affidata a Matteo Gandini e Roberto Gotta. Inviati speciali di DAZN a Los Angeles Nausicaa Dell’Orto e Nicola Sechi.

Super Bowl 2022: cantanti e ospiti

Il Super Bowl è famoso in tutto il mondo anche per l’intrattenimento offerto dai cantanti che si esibiscono prima dell’inizio della partita e durante l’intervallo. Chi canta al Super Bowl quest’anno?

Ad animare l’Half Time Show 2022 ci saranno Dr. Dre, Kendrick Lamar, Snoop Dogg, Eminem e Mary J. Blige.

Pochi minuti prima dell’inizio del match Mickey Guyton canterà l’inno nazionale americano. 38 anni, la Guyton è una stella nascente della musica country. È diventata famosa per la prima volta con la canzone Better Than You Left Me uscita sei anni fa, ma è il suo album “Remember Her Name” pubblicato l’anno scorso che ha attirato l’attenzione del grande pubblico.