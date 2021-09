Serie TV e documentari da vedere se sei appassionato di economia e finanza

I grandi temi dell’economia e della finanza fanno spesso da sfondo ai film d’autore. Se quello che stai cercando però è uno show di intrattenimento che al contempo sia in grado di approfondire le dinamiche del settore, una bella serie TV o un documentario sono ciò che fa al caso tuo.

Difficile però scegliere prodotti di qualità se si parte da zero e ci si vuole fare una cultura sul tema. Per questo ti veniamo incontro noi, consigliandoti cosa guardare. Dimentica insomma la lunga ed estenuante ricerca a tempo perso sui cataloghi sterminati di Netflix, Sky e NOW TV; con questa lista arriverai a colpo sicuro alla meta.

L’elenco che abbiamo stilato è capace di soddisfare i gusti più disparati e ti permetterà di farti un’idea su tutte le serie di maggior successo. Quella che troverai qui di seguito infatti non è una classifica. Ti proponiamo piuttosto una gamma di possibilità fra cui scegliere.

Serie TV sulla finanza: i titoli in produzione

Diavoli (2020, in produzione)

Questa serie di Sky Atlantic ispirata dal romanzo di G. M. Brera, ha origini italiane, francesi ed inglesi. Il post-crisi economica globale del 2008 è raccontato dal punto di vista di un trader londinese di successo a capo di una delle banche più potenti al mondo.

Uno scontro d’affari internazionali però lo porterà a scoprire molti retroscena inquietanti alla base del suo operato svelando così il vero volto diabolico della finanza. Il fattore sorpresa non manca.

Billions (2016, in produzione)

Billions è una serie televisiva di origine statunitense di Sky Atlantic, disponibile on Demand anche su NOW TV.

La vicenda è ambientata a New York e racconta il faccia a faccia tra il procuratore di un distretto cittadino e un magnate arrivista. Lo scontro tra i due è un banco di prova per la giustizia americana e la narrazione regala il brivido costante di una faida tra fazioni capace di rivelare i fili che muovono veramente la finanza negli Stati Uniti.

Ozark (2017, in produzione)

Ozark è una serie Netflix che attualmente conta 3 stagioni da 10 episodi l’una.

Protagonista della storia è Marty, un consulente finanziario sotto copertura per la sua attività di riciclaggio di denaro sporco.

La vicenda ha inizio quando i rapporti con un’organizzazione criminale messicana cominciano a complicarsi e la vita di Marty inizia a farsi movimentata. Nelle sue decisioni però il ruolo della famiglia sarà cruciale. Gli intrighi sono assicurati.

Reality e documentari sul trading

Million Dollar Traders (2009)

Million Dollar Traders è un mini reality che si articola in tre puntate ed è stato prodotto dalla BBC. La storia è quella di dodici aspiranti trader nel periodo che va dal 2007 al 2009, la loro vita ai tempi della crisi è il centro della vicenda.

Il programma presenta però una caratteristica ancor più interessante; è realizzato alla stregua di un concorso poiché gli otto “finalisti” della trasmissione hanno ricevuto dal produttore un milione di dollari per i loro investimenti.

Dirty Money (2018)

Disponibile su Netflix, l’opera pone il focus sul tema della corruzione con un approccio di stampo investigativo poiché nella narrazione ampio spazio è lasciato alle interviste.

Le grandi corporazioni sono sotto la lente di ingrandimento ed esemplare è il caso dello scandalo Volkswagen del 2015 ma anche quello dell’ascesa di Donald Trump alla presidenza. Le puntate da non perdere però sono sicuramente quelle sugli scandali di due grandi banche: Wells Fargo e HSBC.

American Greed (2007, in produzione)

Fra i documentari proposti, questo è probabilmente quello che evidenzia meglio gli aspetti più oscuri del mondo della finanza.

In onda sul canale CNBC, questa serie analizza i maggiori crimini finanziari non violenti della storia americana esplorando la realtà di truffe ai danni di grandi miliardari e piccoli investitori. Gli scandali meglio descritti sono quelli di HealthSouth o WorldCom ma si parla anche dello schema Ponzi. Al centro della docu-serie c’è insomma il tema dell’avidità nelle sue varie sfaccettature.

Il suo grande successo tra il pubblico è dimostrato dall’estrema longevità dello show; ben 14 stagioni e 138 episodi trasmessi finora.