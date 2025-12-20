Se vuoi trasferirti lontano dal caos è il momento giusto. Ora in questo borgo italiano le case costano 1 euro

Il sovraffollamento delle grandi città spinge sempre più persone ad allontanarsi verso i paesi più piccoli in cerca di pace e di un ritmo di vita più lento e a misura d’uomo.

È questo uno dei motivi del grande successo delle iniziative “casa a 1 euro” che si sono susseguite in questi anni. L’ultima in ordine di tempo arriva dal Molise e più precisamente dalla provincia di Campobasso.

Il borgo di Petrella Tifernina ha recentemente aderito a questo piano di rilancio territoriale e sta iniziando a offrire gli edifici del proprio centro storico alla cifra simbolica di 1 euro. Scopriamo perché è un’ipotesi da valutare e come fare richiesta per un immobile.

La bellezza di Petrella Tifernina

Incastonato nella verdissima Valle del Biferno, Petrella Tifernina è uno dei simboli del Molise più antico e autentico e il luogo perfetto per chi vuole evadere dal caos cittadino. Una perla nascosta che sembra vivere sospesa dal tempo tra panorami da urlo, strade acciottolate e antiche dimore.

A maggior ragione da quando l’Amministrazione Comunale ha deciso di iniziare a offrire le case del centro storico ad 1 euro con l’obiettivo di contrastare lo spopolamento e, al contempo, di valorizzare gli edifici inutilizzati o in cattive condizioni di conservazione.

La speranza dei promotori dell’iniziativa è che il prezzo simbolico di un euro convinca sempre più persone a investire le risorse per i lavori di recupero e per l’apertura di nuove attività di carattere commerciale o sociale.

E se temiamo l’isolamento niente paura. Petrella Tifernina è situato in una posizione strategica che permette facilmente di arrivare sia sulle sponde dell’Adriatico che nelle aree più interne dell’Appennino.

Come partecipare all’iniziativa e comprare casa a 1 euro

L’iniziativa si rivolge sia alle persone fisiche che alle persone giuridiche interessate alla compravendita di immobili. Le strutture messe a disposizione, al momento, non sono abitabili, hanno vari problemi di carattere strutturale e igienico-sanitario e richiedono importanti opere di ristrutturazione.

Per chi fosse interessato è possibile consultare tutte le linee guida del progetto nel sito del Comune. Per partecipare concretamente all’iniziativa, invece, serve compilare il modulo di manifestazione d’interesse e aggiungere un documento d’identità valido.

Una volta messa insieme la documentazione sarà possibile portarla “fisicamente” all’ufficio comunale preposto oppure inviarla con una Pec. L’Amministrazione, è importante precisare, una volta ricevuta la manifestazione d’interesse si riserva la possibilità di chiedere ulteriori chiarimenti o integrazioni.

È importante precisare, però, che ci sono dei vincoli da rispettare. Il passaggio di proprietà dell’immobile avviene attraverso un’asta con l’offerta simbolica di 1 euro, ma l’acquirente deve rispettare il limite di 3 anni per riqualificare la struttura acquistata.

Come si intuisce da questo paletto, l’obiettivo non è quello di rendere Petrella Tifernina un borgo di seconde case per persone facoltose, ma bensì quello di far rinascere il borgo attraverso l’arrivo di nuovi residenti, l’apertura di attività commerciali e il rinnovamento del tessuto sociale.