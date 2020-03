Scuola, prove Invalsi al via nonostante il coronavirus: ecco dove

Scuola: prove Invalsi al via nonostante l’emergenza da coronavirus, ma dove?

Come sappiamo molte scuole in Italia sono chiuse in alcune regioni a causa dell’ondata di epidemia da COVID-19 laddove gli studenti, quelli che dovranno affrontare la Maturità 2020 nello specifico, devono sostenere le prove Invalsi in una data tra il 2 e il 31 marzo.

Inizialmente si temeva che vi potessero essere dei rinvii per le prove stesse un po’ come si teme che le prove per il TFA sostegno 2020 possano essere a rischio.

Il 1° marzo il DPCM per affrontare l’emergenza da coronavirus ha fornito nuove disposizioni per le scuole e stabilendo anche la validità dell’anno scolastico seppur inferiore ai 200 giorni.

Nel decreto si è posticipata la chiusura delle scuole in alcune regioni fino all’8 marzo e vale a dire in Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia e nelle province di Pesaro-Urbino (Marche) e Savona (Liguria).

Per queste scuole si prepara un nuovo calendario. In tutto il resto della regione Liguria e in Piemonte le scuole riapriranno il 4 marzo in tempo per affrontare le prove Invalsi.

Scuola, al via prove Invalsi: nuovo calendario

Nonostante il coronavirus la scuola italiana si prepara alle prove Invalsi che oggi 2 marzo prendono il via per gli alunni delle V superiori che dovranno affrontare la Maturità 2020, ma dove?

Abbiamo anticipato in quali regioni le scuole sono chiuse in Italia fino all’8 marzo, un limite ancora non è stato stabilito invece per i comuni delle zone rosse sempre in Lombardia e Veneto.

Le prove Invalsi di Matematica, Italiano e Inglese per le classi quinte delle scuole superiori si terranno secondo un calendario preciso stabilito dal singolo istituto in una data compresa tra il 2 e il 31 marzo.

Ricordiamo che quest’anno le prove Invalsi sono obbligatorie per l’ammissione all’esame di Stato, ma non fanno curriculum.

Quindi le prove Invalsi sono iniziate in quelle regioni, sulla base delle scelte degli Istituti, in cui non è stata disposta la chiusura a causa dell’emergenza da coronavirus.

Per quanto riguarda i maturandi delle scuole delle regioni in cui le lezioni sono sospese, ricordiamo che in alcune è stata attivata la didattica a distanza, questi sosterranno le prove Invalsi sulla base di un calendario che in alcuni casi potrebbe essere riprogrammato, ma sempre nelle settimane restanti fino al 31 marzo.

Gli aggiornamenti sul coronavirus sono costanti e la situazione è in continuo divenire pertanto le scuole attualmente chiuse nelle aree di contagio, qualora fosse necessario, potrebbero decidere di svolgere le prove Invalsi anche nella finestra suppletiva prevista tra l’11 e il 15 maggio.

Invalsi al via per i maturandi: le prove

I test Invalsi sono iniziati per i maturandi di alcune scuole. Le prove sono computer based e interessano tre materie: Italiano, Matematica e Inglese.

In particolare è la prova di Inglese che rischia di spaventare maggiormente gli studenti, la quale è volta ad accertare il grado di conoscenza della lingua. Essa, come anche Matematica e Italiano, si compone di due parti: lettura di un testo e ascolto e relative domande.

In particolare la prova di lettura si dovrebbe basare su un testo tra le 350 e le 600 parole, mentre la prova di ascolto consiste in alcuni audio con una durata massima che non supera i 5 minuti. Sia la lettura, sia l’ascolto prevedono poi delle domande a cui rispondere così articolate:

domande a scelta multipla;

domande aperte con risposta sintetica;

abbinamento tra due gruppi di frasi.

La prova di Italiano consisterà nella parte di comprensione del testo e nella parte di riflessione sulla lingua. Per entrambe sono previste domande che possono essere di un numero che varia tra 7 e 10.

Per quanto riguarda la Matematica delle prove Invalsi per questa materia si prevede una parte comune a tutti gli istituti e una parte che si declina per i vari indirizzi.

La prima parte comprende domande in due aree: quelle che hanno per oggetto le basi della matematica e quesiti che sottopongono agli studenti situazioni simili a quelle già incontrate e alle quali dovranno rispondere con strumenti appresi durante il percorso di studi.

La prova di matematica, insieme a quella di Inglese, è forse la parte di Invasi maggiormente temuta dagli studenti.