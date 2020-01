Roma-Lazio in diretta streaming: dove vedere il derby

Roma-Lazio in diretta streaming: come vedere il derby più discusso e atteso dell’anno arriva in questa 21^ giornata di Serie A e sarà giocato domenica 26 gennaio alle ore 18.00 presso lo stadio Olimpico di Roma. La partita sarà trasmessa su Sky e in streaming attraverso vari canali.

Roma-Lazio è considerata la partita per eccellenza e sapere dove vederla è fondamentale: nonostante i diritti per la messa in onda siano in mano a Sky le soluzioni e le alternative per vedere il derby non mancano, compreso in streaming.

Vedere Roma-Lazio in streaming anche senza essere direttamente abbonati a Sky è possibile: se siete tifosi romanisti e laziali, o semplicemente appassionati del campionato di serie A, di seguito abbiamo raccolto tutti i metodi possibili per guardare il derby della Capitale in diretta. Ecco come fare.

Derby Roma-Lazio: dove vederlo in TV e streaming

Roma-Lazio va in onda su Sky, facendo parte delle sette partite trasmesse di diritto dalla pay TV satellitare. Il canale di riferimento è Sky Sport Serie A (canale 202) e i canali 473 e 483 del digitale terrestre.

Per vederlo è necessario quindi un abbonamento a Sky, o in alternativa rivolgersi a Sky GO, che è sempre riservata agli iscritti alla pay TV ma è usufruibile anche fuori casa grazie alla comoda applicazione per smartphone e tablet (o PC e Mac).

Basterà collegarsi qualche minuto prima per poter vedere comodamente il derby in streaming anche fuori casa, ricordandosi sempre di connettersi a un Wifi per evitare di consumare troppi giga di traffico internet mobile.

Roma-Lazio in streaming su Now TV}

Roma-Lazio è disponibile in streaming anche su Now TV, la piattaforma online per guardare i contenuti Sky senza essere abbonati con parabola, decoder ecc.

Now TV propone un’offerta calcio per guardare la serie A (e non solo) decisamente variegata. È possibile infatti acquistare un ticket sport per avere trenta o 15 giorni di visione dei canali dedicati alla serie A o addirittura un giorno.

Now TV è disponibile su Smart TV, PC attraverso il sito ufficiale, e smartphone e tablet con la pratica app per iOS e Android. È possibile anche acquistare il ticket per la visione di 24 ore, comodo se si vuole vedere magari proprio solo Roma-Lazio, al costo di 7,99 euro.

In alternativa è possibile attivare anche un periodo di prova di 14 giorni, qualora questa soluzione non fosse stata già applicata in precedenza.

Roma-Lazio in diretta streaming sui gruppi Facebook

In pochi lo sanno, ma anche i social rappresentano un canale utile per guardare la partite di serie A in streaming.

Se stai cercando di guardare Roma-Lazio in diretta e non sai come fare, tieni presenti i gruppi su Facebook dedicati ai tifosi di calcio e in particolar modo in questo caso quelli contenenti le tifoserie dedicata alla SS Lazio e alla AS Roma.

In questi gruppi infatti vengono spesso pubblicate delle dirette effettuate dai singoli utenti abbonati per permettere agli iscritti di guardare la partita: certo, la qualità non è eccelsa e dimentica l’alta definizione, ma è comunque un’alternativa gratuita in mancanza di canali migliori e priva di alcun tipo di rischio.

Iscrivetevi ai gruppi chiusi, per accedervi vi richiederanno di premere l’apposito pulsante di iscrizione (che dovrà essere poi approvata dagli amministratori): i gruppi in questione sono più al sicuro dalla morsa dei diritti Sky DAZN, che oscura prontamente questo tipo di video non appena rilevati pubblicamente.

In alternativa dai un’occhiata anche a Instagram: è arrivato il calcio in diretta streaming. Come guardare le partite online

Roma-Lazio in streaming pirata illegale

L’altra alternativa valida è rivolgersi allo streaming illegale. I canali pirata sono vari, come i siti di bookmaker e le reti payTV estere, ma richiedono spesso l’installazione e l’accesso a una VPN apposita.

Questo tipo di soluzione, oltre a essere contro le regole e conducibile a diverse sanzioni, è spesso macchinosa e non del tutto affidabile quindi vi sconsigliamo caldamente di procedere scegliendo questa alternativa.

Se sei intenzionato a proseguire per questa via, a tuo rischio e pericolo, ecco tutte le informazioni utili: Serie A in diretta streaming: come vedere le partite sul web senza Sky