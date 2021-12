Regali di Natale fintech: 10 idee regalo a tema tecnofinanza

Il fintech è qui per restare e tutti, dalle banche ai giganti della tecnologia, dai governi alle aziende, tutti se ne stanno accorgendo. Pagamenti elettronici, blockchain, Bitcoin e altre criptovalute, sono tanti i settori abbracciati dalla tecnofinanza che stanno appassionando sempre più persone.

Trovare un regalo di Natale per amanti della tecnologia finanziaria o per chi lavora nel settore può sembrare difficile, ma in realtà non lo è: ci sono diversi regali, originali ed economici, che si possono acquistare per stupire un/una fintech lover.

Qui trovate le migliori 10 idee regalo di Natale a tema fintech e criptovalute che abbiamo selezionato per darvi una mano. Ecco i gadget da non perdere.

Monopoly super electronic banking

Il grande classico dei giochi da tavolo è diventato cashless: in questa versione moderna del Monopoly non ci sono banconote, ma carte di credito e banca elettronica. Inoltre in questa edizione si possono prendere voli verso qualsiasi proprietà sul tabellone.

Esiste anche la versione Voice Banking, dove Mr. Monopoly, che gestisce il denaro dei giocatori, risponde ai nostri comandi vocali ed effettua i pagamenti per conto loro.

Portafoglio biometrico per criptovalute

L’hardware wallet è un dispositivo piccolo, comodo e semplice da usare che permette di conservare e trasferire criptovalute mantenendole al sicuro dagli attacchi hacker.

Questo è dotato di un chip sicuro certificato (EAL5+) e sensore di impronte digitali integrato e connessione Bluetooth. Comodo anche perché abbinato all’app mobile iOS e Android e dotato di un ampio display OLED che mostra i dettagli completi sulle transazioni su un unico schermo. Supporta Bitcoin, BitcoinGold, BitcoinCash, Ethereum, Ripple, Litecoin e tante altre risorse, alle quali ne vengono aggiunte altre con aggiornamenti periodici.

Oggetti e t-shirt a tema Bitcoin

Cosa regalare a Natale a tema Bitcoin? Su Amazon ci sono tantissime idee per tutte le tasche: dai Bitcoin fisici agli stampini per ghiaccio e biscotti alle t-shirt, calzini, felpe e oggetti di arredamento, ecco alcune idee carine per chi ha già investito in crypto e per chi le vorrebbe tanto “trovare sotto l’albero”.

T-shirt Plan B

Stampini di silicone Bitcoin

Felpa All I want for Christmas is Bitcoin

Un libro per capire come investire in criptovalute

Se il tuo amico o la tua amica ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo degli investimenti e delle criptovalute, quale miglior modo per aiutarlo/a se non regalando un libro che spiega in modo semplice e accessibile come funzionano? Puoi scegliere tra tantissimi titoli e versioni, sia cartacei che ebook.

Cuscino per viaggiare

Se oltre ad avere la passione per finanza decentralizzata e investimenti virtuali, è anche una persona che viaggia molto, il cuscino per viaggiare in memory foam con stampa a tema crypto è un’idea regalo carina che apprezzerà sicuramente.

Tazza Ethereum To The Moon

Un’idea regalo carina ed economica è la tazza per la colazione che su un lato ha il logo Ethereum e dall’altro il razzo il logo To the moon. Si può mettere sia in microonde che in lavastoviglie.

Libro ispirazionale sui fintech founders

Oltre 70 interviste approfondite ad alcuni degli imprenditori fintech di maggior successo che aiutano a comprendere le sfide e le opportunità della trasformazione digitale e dare l’ispirazione a chi nel settore ma anche a chi è interessato a imparare i segreti del successo dei founder affermati.

Ciondolo razzo spaziale

Un ciondolo con il simbolo di innovazione per eccellenza, da attaccare a una collana o a un bracciale, è un’idea regalo di Natale perfetta per lei.

Se le idee regalo di Natale a tema fintech non ti bastano e stai pensando di regalare criptovalute per un regalo davvero originale, ecco alcuni link utili: