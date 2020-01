Rating Italia: il calendario 2020 delle revisioni

Le revisioni del rating dell’Italia da parte delle principali agenzie mondiali sono sempre osservate da vicino in quanto esprimono senza troppi giri di parole il sentiment di mercato nei confronti del Belpaese.

La normativa europea, in tal senso, obbliga tutte le agenzie di rating a pubblicare preventivamente le date in cui esse si esprimeranno sul merito di credito dei Paesi.

Esigenze di trasparenza, queste, che anche quest’anno hanno permesso di stilare un vero e proprio calendario 2020 nel quale sono state messe a nudo tutte le date in cui il rating dell’Italia finirà sotto esame.

Per approfondimenti ulteriori consulta la tabella aggiornata con i principali rating nazionali e la scala dei rating delle principali agenzie mondiali.

Rating Italia: calendario e date 2020: il primo round di revisioni

Come di consueto, ogni agenzia si esprimerà sul merito di credito del Belpaese per ben due volte nell’arco dell’anno. Il primo giudizio è arrivato l’11 gennaio scorso, quando DBRS ha confermato la sua valutazione BBB (High) con trend stabile. Le decisioni degli esperti in quell’occasione hanno trovato fondamento in diversi ordini di motivi tra cui: l’instabilità politica e l’economia ampia e diversificata.

Tornando al calendario 2020 dei rating, per il 22 febbraio è stato programmato il giudizio di Fitch, che al momento detiene sull’Italia una tripla B e un outlook negativo.

Per il 15 marzo e per il 26 aprile sono stati calendarizzati i giudizi sul rating di Moody’s (Baa3, stabile) e S&P Global (BBB e negativo). Per riassumere, il rating dell’Italia verrà rivisto quattro volte nella prima parte dell’anno:

11 gennaio 2020 : DBRS

: DBRS 22 febbraio 2020 : Fitch

: Fitch 15 marzo 2020 : Moody’s

: Moody’s 26 aprile 2020: S&P Global

Il secondo round di revisioni

Con l’arrivo dell’estate partirà ufficialmente il secondo round di revisioni. Dopo i giudizi iniziali le agenzie torneranno ad esprimersi sul rating dell’Italia nelle seguenti date:

12 luglio 2020 : DBRS

: DBRS 9 agosto 2020 : Fitch

: Fitch 6 settembre 2020 : Moody’s

: Moody’s 25 ottobre 2020 : S&P Global

: S&P Global 15 novembre 2020: DBRS

Così si concluderà il calendario 2020 dei giudizi sul rating d’Italia. Le agenzie monitoreranno da vicino lo stato dell’economia (e non solo) nostrana.