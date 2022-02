Quanto ha guadagnato Elisabetta Canalis grazie a Sanremo

Elisabetta Canalis non era una delle conduttrici di questo Festival della musica, ma ha fatto comunque una comparsata sugli schermi di tutta Italia per un annuncio. Sì, una campagna turistica dal valore complessivo di 204 mila euro per raccontare “La mia Liguria”. Peccato solo che Canalis non è ligure e che non si trovasse neanche in Liguria. Ma quanto ha guadagnato con lo spot per la Liguria?

Il Festival di Sanremo 2022 è stata una delle edizioni più seguite, grazie anche, come al solito, ai momenti bizzarri e critici che fanno discutere. Insomma, stiamo parlando delle polemiche. Quest’anno l’edizione non ha mancato di toccare alcune vette di polemica, come il caso del monologo di Checco Zalone, il battesimo sul palco di Achille Lauro e la “gamba importante” - ovvero una normale gamba tra le altre - della cantante Emma Marrone.

Una delle polemiche che non si è ancora spenta è proprio quella dello spot “La mia Liguria”, con testimonial Elisabetta Canalis, ex conduttrice del Festival di Sanremo nel 2011. Il motivo è semplice: Canalis non è ligure e non era neanche in Liguria, bensì a Los Angeles. La polemica nata sui social si è poi trasformata in un’interrogazione del Consiglio regionale. Parte della polemica è dovuta anche al guadagno corrisposto a Canalis. Appunto, quanto ha guadagnato Elisabetta Canalis?

Quanto ha guadagnato Elisabetta Canalis con lo spot a Sanremo?

Durante il Festival di Sanremo 2022 è andato in onda per la prima volta lo spot “La mia Liguria”, un’iniziativa turistica per promuovere la regione. A fare da testimonial l’ex conduttrice del Festival, Elisabetta Canalis, comodamente seduta su un divano con alle spalle la bellissima Liguria. No? No. Alle spalle di Canalis, dalla vetrata, un panorama da grande metropoli. Ed è subito polemica. Ne parliamo dopo, intanto rispondiamo a una delle critiche dello spot, ovvero il guadagno.

Quanto ha guadagnato Elisabetta Canalis per fare da testimonial alla Liguria? Il piano di valorizzazione della regione tramite lo spot ha un budget di 204 mila euro. Una campagna promozionale che andrà avanti per tutto il 2022, con più di un passaggio in televisione. Altri testimonial, due spot, due campagne stagionali e molto altro.

E Canalis? A rispondere alla domanda sul guadagno di Elisabetta Canalis è il presidente della regione Liguria Giovanni Toti. Canalis ha guadagnato 100 mila euro. Più Iva fanno 120 mila euro ricorda Ferruccio Sansa (Lista Sansa).

Le polemiche sullo spot e la testimonial: cosa è successo?

Le polemiche relative allo spot “La mia Liguria” sono state tutte riportate da Ferruccio Sansa (Lista Sansa) durante l’interrogazione in Consiglio regionale.

“La Liguria sceglie un sardo che parla da Los Angeles per promuovere la Liguria e lo paga 100 mila euro - fa presente Sansa - presidente mi perdoni, ma l’aspetto logico lo colgo solo nella scelta della Canalis di prendersi 100 mila euro”.

La risposta di Giovanni Toti:

L’idea di base è che non solo un ligure può apprezzare le bellezze della Liguria, altrimenti avremmo un turismo autarchico. Siccome Canalis è stata protagonista di un Festival di Sanremo, si tendeva a proporre un’idea dei ricordi che restano parte del proprio bagaglio di esperienze personali in Liguria, anche vivendo ormai lontani dalla nostra Regione.

Forse il problema non è Elisabetta Canalis e il fatto di essere sarda, ma l’aver presentato lo spot seduta su un divano a L.A invece che camminando nel paesaggio ligure.