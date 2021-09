Il programma completo di Michetti per le elezioni Roma 2021

Il programma di Enrico Michetti in vista delle elezioni amministrative Roma 2021 è stato pubblicato, oltre che sull’Albo pretorio del Comune, nel sito ufficiale del candidato sindaco del centrodestra.

Dopo le polemiche dei giorni scorsi, con la pagina del sito del programma tristemente vuota, è stata caricata sia la sintesi sia la versione estesa del corposo testo composto da oltre 100 pagine.

C’è da dire che Michetti è stato ufficializzato come candidato del centrodestra alle elezioni a Roma soltanto lo scorso 9 giugno, in ritardo rispetto ai suoi principali sfidanti in questa corsa per il Campidoglio.

Vediamo allora quali sono le principali proposte per la città contenute nel programma elettorale di Enrico Michetti, il Tribuno scelto dal centrodestra per tornare ad amministrare la capitale.

Enrico Michetti: il programma per le elezioni a Roma

In queste elezioni amministrative a Roma, Enrico Michetti sarà sostenuto da una coalizione formata da sette liste: Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia, UdC, Rinascimento e Cambiamo, Partito Popolare Europeo e Civica per Marchetti Sindaco.

Queste sono le principali proposte contenute nel programma elettorale di Enrico Michetti, che potrete trovare nella sua versione completa e in formato PDF in calce all’articolo.

Mobilità

Rilanceremo l’Atac che resterà pubblica per garantire un servizio essenziale

Garantiremo la sicurezza col ritorno del “bigliettaio” nelle vesti di assistente di bordo e garante dell’ordine

Assicureremo più comfort col rinnovo progressivo della flotta obsoleta, la manutenzione (utilizzando il più possibile maestranze interne), la sanificazione e la climatizzazione dei mezzi

Riprenderemo dalla Regione la gestione della RomaLido

Il grande obiettivo è il recupero delle strade e dei marciapiedi: un «Piano Marshall» di 250 milioni di € l’anno per 5 anni, per recuperare i 6.000 Km. di rete viaria e salvaguardare i sanpietrini come pavimentazione iconica della città

Estendere la linea c con la tratta Colosseo-Cassia, fino all’ospedale S. Andrea

Prolungare la linea a fino a Torrevecchia e Casalotti

Portare la b1 fino a Porta di Roma e la b a Casal Monastero a nord e a sud fino a Cecchignola e Ardeatina

Realizzeremo 33 km di linee di “tram del Giubileo” entro il 2025, come da PNRR: la Giardinetti-Tor Vergata, l’asse Marconi- Appia Antica, la Termini-Vaticano-Aurelio, la tratta Stazione Tiburtina-Ponte Mammolo

Avvieremo un confronto per togliere il pedaggio per la tratta urbana dell’autostrada A24

Sicurezza

Polizia locale: rinnovo generazionale con affiancamento di nuovi vigili ai pensionandi per trasferire le competenze

Videosorveglianza: più camere pubbliche e integrazione fra sistemi di privati e forze dell’ordine

Sicurezza privata: incentivi fiscali e convenzioni per acquistare polizze e sistemi, per cittadini, tassisti e commercianti

Illuminazione e colonnine sos collegate alle forze dell’ordine

Controllo movida: protocolli e supporti ai gestori per aumentare la vigilanza nelle aree a rischio

La sicurezza delle strade beneficerà di un incremento di vigili, reintroduzione del servizio Strade Sicure dell’Esercito e mappatura del crimine per individuare e proteggere aree a rischio

Superamento dei “campi nomadi” - nati come temporanei e non stanziali - consentendo a coloro che pagano le tasse, scolarizzono i figli e percepiscono un reddito, di entrare nelle graduatorie dell’assistenza alloggiativa, senza punteggi privilegiati

Cultura e turismo

Lanceremo il marchio Roma per promuovere le sue eccellenze e peculiarità in tutti i servizi offerti ai cittadini

Digitalizzeremo l’esperienza dei sistemi museali e i siti archeologici di Roma Capitale, come il Colle Oppio e la Domus Aurea, attraverso l’impiego di realtà virtuale, aumentata e app

Intendiamo riportare a Roma Capitale parte dei profitti del Colosseo che oggi è un costo fisso per Roma che garantisce tutti i principali servizi senza partecipare ai dividendi

Vogliamo che Ostia Antica diventi patrimonio dell’Unesco

Metteremo in connessione le bellezze dei comuni vicino Roma con una rete museale che apra percorsi fuori dalle tradizionali mete: i Castelli, la Villa di Adriano, i laghi, le terme

Saranno rilanciate tutte le feste tradizionali romane e le attività legate alla rievocazione storica. I turisti cercano l’identità di Roma

Istituire un’Alta Scuola del turismo per la formazione d’eccellenza di manager e addetti del settore

Incentivare l’uso turistico del Tevere, dotando le banchine con punti d’imbarco moderni e attrezzati

Istituiremo una unità operativa di polizia locale per contrastare l’espansione dell’abusivismo nel settore ricettivo al fine di garantire ai turisti un’offerta sicura e adeguata, e salvaguardare le imprese e i lavoratori da concorrenza sleale ed evasione fiscale

Rifiuti

Investiremo nella crescita della raccolta differenziata porta a porta, su nuovi impianti avveniristici di raccolta, stoccaggio e trattamento e nella diminuzione della produzione di rifiuti: il Campidoglio si trova oggi al 45% di differenziata con un incremento di un solo punto percentuale negli ultimi 5 anni. Per essere chiari Milano è al 61%, Venezia al 62, Bologna al 54: puntiamo ad arrivare al 65-70%, soglia con cui Roma otterrebbe decine di milioni di euro dai consorzi di filiera

Gestione della raccolta decentrata sui municipi e la valorizzazione del restante con l’attivazione della quarta linea presso l’impianto pubblico di Acea a S. Vittore

Realizzazione di impianti di ultima generazione per la produzione di idrogeno e di biocarburanti

Adozione della Plastic Road, un sistema innovativo adottato con successo in diverse capitali europee e che consiste nell’utilizzo della plastica riciclata per la costruzione di piste ciclabili, strade urbane e marciapiedi

AMA: incrementare la forza lavoro con l’assunzione di nuove professionalità e raddoppiare i centri di raccolta

Installazione di cassonetti a scomparsa

Decoro

Assunzione di 500 nuovi giardinieri

Roma avrà un Green Manager, una figura apicale responsabile del verde e dell’ambiente

Ogni municipio potrà gestire in autonomia l’igiene urbana grazie alla creazione di una filiale dedicata dell’AMA

Una app consentirà di segnalare qualsiasi problema a una centrale operativa che senza burocrazia smisterà ai servizi competenti e monitorerà la risoluzione

Contrasteremo con vigore e interventi mirati il vagabondaggio e l’accattonaggio

L’intero percorso urbano del Tevere verrà recuperato con la creazione del Parco fluviale del Tevere

Sport

Assicureremo una gestione virtuosa dei grandi impianti per sport di vertice- Stadio Flaminio, Palazzetto dello Sport, in collaborazione con Federazioni Sportive e privati

Piste ciclabili: adegueremo le tratte non omologate, poco sicure ed elimineremo quelle sbagliate per misure e qualità

Renderemo il Parco del Foro Italico accessibile per praticare lo sport e non solo per assistere agli eventi

Consentiremo a Roma e Lazio di bruciare i tempi autorizzativi per realizzare lo stadio attraverso un percorso libero da logiche speculative che concili gli interessi privati delle società con quelli della città

Urbanistica

Revisione del P.R.G. in base alle esigenze sociali ed economiche della città

Digitalizzazione degli uffici di Roma Capitale

Istituzione di un assessorato alle Periferie

Useremo il patrimonio immobiliare invenduto, dismesso e sottoutilizzato, per riportare gli abitanti nella città consolidata e attualizzeremo il piano di edilizia sociale per soddisfare il nuovo bisogno di almeno 30000 alloggi

Realizzazione corridoio Ovest e By-pass GRA

Economia

Ridurremo l’aliquota Irpef maggiorata dello 0,4% dal finanziamento del piano di rientro negoziando la revisione o l’annullamento del debito e l’assorbimento da parte dello stato

L’attivazione della clausola di salvaguardia che sospende i vincoli del patto di stabilità ci consentirà di pianificare la corretta manutenzione di scuole, strade, edifici

Faremo una riforma delle tariffe per ridurle ed evitare doppioni sovrapposizioni

Non promuoveremo nuovi condoni edilizi ma lavoreremo alla chiusura delle migliaia di procedimenti che giacciono da anni negli uffici per portare risorse nelle casse comunali per il pagamento delle sanzioni

Roma è Capitale d’Italia e dovrà avere una sua banca di riferimento

Esenzione totale o parziale dell’occupazione di suolo pubblico, in considerazione della crisi COVID-19

Tari: abbandoneremo il criterio iniquo della metratura a vantaggio dell’effettiva produzione di rifiuti

Roma Capitale manterrà la proprietà e il controllo delle partecipate

Istituiremo un Fondo di garanzia in partnership con un istituto bancario o finanziario che dia fiducia e favorisca l’accesso al credito e incoraggi gli investimenti delle imprese del territorio

Famiglia

Le famiglie più numerose avranno accesso al welfare e sosterranno tutte le tasse e tariffe comunali secondo il principio per cui più persone vivono con un solo reddito, meno sono le tasse che dovranno pagare

Nessun bambino resterà fuori dagli asili nido a causa delle rette alte e insostenibili di Roma, oggi tra le più elevate in Italia: per il secondo figlio si pagherà meno del primo e per il terzo non si pagherà

Voucher famiglia per accedere ad uno sconto delle tariffe nei nidi privati

Orari degli asili più flessibili, in linea con quelli di lavoro delle famiglie

Privilegeremo con un punteggio aggiuntivo l’accesso ai servizi sociali del Comune a chi vive stabilmente nella città metropolitana di Roma da almeno 5 anni, a prescindere dalla sua nazionalità

Promuoveremo una vera integrazione dei bambini stranieri affidando i fondi direttamente alle scuole

Costruiremo un percorso di inclusione per i bambini con disabilità iscritti ai nidi e alle scuole dell’infanzia

Eviteremo che nelle scuole si faccia promozione della teoria gender e del tema dell’utero in affitto. Intendiamo fermare l’indottrinamento dei bambini, restituendo alle famiglie il diritto di orientare la formazione dei loro figli

Un fondo per le madri in gravidanza bisognose e sostegno ad associazioni del territorio

Proporremo di installare presso farmacie comunali e altri presidi sanitari culle termiche per le partorienti che vogliono lasciare i neonati in pieno anonimato ed evitare abbandoni o, peggio, uccisioni che ancora troppo spesso accadono

I genitori separati in condizioni di diffi coltà riceveranno un sostegno per la propria abitazione

