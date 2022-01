Profumi da uomo: le migliori fragranze per un business man

Quali sono i migliori profumi da uomo? Scegliere il profumo per sé o da regalare non è un’impresa semplice. Il primo ostacolo è scegliere tra profumo, eau de toilette o acqua profumata in base all’utilizzo che ne farà la persona che lo riceverà. In seguito si passa alla fragranza, poi la marca e il prezzo. Insomma, è un percorso accidentato nel quale si possono commettere diversi sbagli.

Ecco quindi una piccola guida alla differenza tra profumo, eau de toilette o acqua profumata, più una breve lista delle migliori fragranze per uomo (e donna).

Sì, perché bisogna aggiunge un piccolo disclaimer*: i profumi non hanno genere. In realtà le fragranze si adattano alla pelle, al ph e all’odore che possediamo. Quindi è possibile che un profumo da uomo stia bene a una donna e viceversa, come è anche normale che una profumazione da uomo piaccia di più a una donna etc.

I 5 migliori profumo da uomo*

Ci sono profumi e profumi, ma alcuni hanno delle fragranze capaci di donare una certa sicurezza. Lo sa bene chi se ne spruzza una dosa extra ogni mattina. Vediamo quali sono le migliori fragranze di moda e in circolazione.

Tra i migliori profumi si trovano quelli del brand Paco Rabanne e tra questi uno molto apprezzato è:

1) Phantom . Un eau de toilette dalla fragranza floreale, di legno e dai toni vanigliati e di agrumi;

. Un dalla fragranza floreale, di legno e dai toni vanigliati e di agrumi; 2) 1 Million , un eau de toilette apprezzatissimo negli ultimi 10 anni. La fragranza è fruttata ed è molto amata anche dalle donne;

, un apprezzatissimo negli ultimi 10 anni. La fragranza è fruttata ed è molto amata anche dalle donne; 3) Invictus, eau de toilette legnoso, dai toni freschi del pompelmo e ambra scura.

Di altre marche troviamo:

4) Terre D’Hermes , un eau de parfum dalla fragranza minerale, terrosa e con toni di agrumi;

, un eau de parfum dalla fragranza minerale, terrosa e con toni di agrumi; 5) Blue de Chanel, profumo dai toni boschivi, arricchito dal sandalo della Nuova Caledonia.

Differenza tra profumo, eau de toilette e acqua profumata

Cerchiamo di capire qual è la differenza tra le tipologie di profumo, la loro intensità e durata. Ecco una breve guida per non sbagliare: