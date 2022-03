I Paesi più felici al mondo, la classifica 2022: dov’è l’Italia?

Mentre si consuma una guerra alle porte dell’Europa, rendendo il panorama mondiale incerto, una buona notizia infatti giunge dall’analisi del World Happiness Report: è aumentato il sostegno sociale e la benevolenza a livello globale.

Come ogni anno torna quindi la classifica del Wolrd Happiness Report per i Paesi più felici del mondo nel 2022, augurandosi che la classifica e le notizie siano di buon auspicio in questi tempi incerti.

E se l’Italia perde sei posizioni rispetto all’edizione 2021, il primato rimane sempre alla Finlandia. Infatti, secondo il report mondiale i finlandesi sono i cittadini più felici al mondo e ciò è da attribuire alla fiducia della popolazione nei confronti della propria comunità, che è uno dei parametri per misurare il livello di felicità di un Paese.

Ecco, quindi, la top 20 della classifica completa dei Paesi più felici al mondo 2022 e in quale posizione si trova l’Italia.

I Paesi più felici 2022: come si misura la felicità di una nazione?

I parametri utilizzati per riuscire a valutare una condizione così soggettiva come il concetto di “felicità” sono diversi, come spiega il report annuale 2022. Tra i fattori presi in considerazione non vi sono solo quelli di carattere economico e sociale, come i livelli del Pil intero; la bassa corruzione; il livello di istruzione; il tasso di occupazione.

Grande importanza ha anche la fiducia dei cittadini nelle istituzioni pubbliche, oltre alla fiducia sociale verso la comunità di appartenenza; ancora il benessere dei cittadini, il sostegno sociale, la libertà di poter prendere decisioni, la generosità della comunità. Per ogni voce viene dato un punteggio da 0 a 10 e in base al punteggio finale si stila la classifica.

In questa valutazione vuole essere riconosciuta anche la necessità di un approccio più inclusivo che permetta a tutti il raggiungimento della felicità. Questo, secondo le Nazioni Unite, può avvenire solo attraverso la promozione dello sviluppo sostenibile e forme di crescita economica più eque ed equilibrate.

Quali sono i Paesi più felici al mondo 2022: la Top 20

La classifica del World Happiness Report del 2022, pubblicata ogni anno dal Sustainable Development Solutions Network delle Nazioni Unite, analizza la situazione di ben 150 nazioni nel mondo. In occasione del suo 10° anniversario, il report ha esaminato tutti i fattori che contribuiscono ad aumentare la felicità.

Dopo due anni di pandemia, i ricercatori delle Nazioni Unite hanno rilevato che le persone hanno aumentato le attività di volontariato e sostegno sociale. Scopriamo però qual è la top 20 dei Paesi più felici al mondo 2022:

1. Finlandia 2. Danimarca 3. Islanda 4. Svizzera 5. Paesi Bassi 6. Lussemburgo 7. Svezia 8. Norvegia 9. Israele 10. Nuova Zelanda 11. Austria 12. Australia 13. Irlanda 14. Germania 15. Canada 16. Stati Uniti 17. Regno Unito 18. Repubblica Ceca 19. Belgio 20. Francia

Ancora una volta il Paese è la Finlandia per il quinto anno consecutivo il primato mondiale. I finlandesi sono quindi i cittadini più felici al mondo, nutrendo grande fiducia verso la propria comunità.

I Paesi più felici al mondo 2022: l’Italia al 31° posto

Anche quest’anno l’Italia non rientra nella top 20 dei Paesi più felici al mondo. Rispetto all’anno scorso però, quando aveva ottenuto il 25° posto, il Paese scivola di ben 6 posizioni e si classifica al 31° posto, prima del Kossovo.

Anche l’Uruguay quest’anno è più felice dell’Italia. Non è così facile in realtà entrare nella top 20. Basti pensare che l’Italia negli ultimi 10 anni, da quando esiste la classifica, non è mai riuscita a rientrare nella top 20. Sicuramente a svantaggio di questa giocano fattori quali la corruzione, il tasso di occupazione, due tematiche molto sentite dalle nuove generazioni.

I Paesi più felici al mondo 2022: dove si trovano la Russia e l’Ucraina?

Anche in questa classifica non può non rientrare l’ordine tragico degli eventi che stanno sconvolgendo l’Europa: l’invasione della Russia in Ucraina. Attualmente i due paesi si trovano rispettivamente all’80° e 98° posto, anche se la classifica è stata stilata prima dello scoppio della guerra.

Certamente non è consolatorio sapere che agli ultimi posti troviamo Libano, Zimbabwe, Ruanda e Botswana, mentre è l’Afghanistan che, dopo la presa dei Talebani, è stato classificato il Paese più infelice al mondo.