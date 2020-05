Nuovo Quiz Duello: come giocare, cosa cambia e download

Disponibile al download su iOS e Android il Nuovo Quiz Duello: il celebre gioco di domande che ha entusiasmato tantissimi utenti, anche a causa dei piccoli premi in palio, si aggiorna attraverso una nuova seconda versione. Ma cosa cambia e come giocare al Nuovo Quiz Duello?

Il gioco è sempre sviluppato da MAG Interactive e segue la scia del successo da 100 milioni di utenti della primo capitolo: il Nuovo Quiz Duello punta principalmente al multiplayer introducendo una nuova modalità Arena che permette di mettere in sfida tra loro 4 persone contemporaneamente attraverso una classifica e relativi punteggi.

Non mancano ovviamente i premi che tanto hanno reso famoso Quiz Duello, facendo diventare l’app un appuntamento irrinunciabile per tantissimi utenti. Ecco cosa devi sapere per giocare.

Nuovo Quiz Duello: come si gioca e cosa cambia

Tra le principali novità del Nuovo Quiz Duello abbiamo:

Nuova modalità Arena : sfida alti 4 giocatori contemporaneamente e scala la classifica dei punteggi;

: sfida alti 4 giocatori contemporaneamente e scala la classifica dei punteggi; Classic duelli : sfida uno dei tuoi amici in diverse categorie di quiz (cibo, film, sport, scienza e molto altro) per determinare chi ne sa di più;

: sfida uno dei tuoi amici in diverse categorie di quiz (cibo, film, sport, scienza e molto altro) per determinare chi ne sa di più; Importa il tuo profilo giocatore da Quiz Duello, incluse le statistiche ottenute nel corso del tempo;

da Quiz Duello, incluse le statistiche ottenute nel corso del tempo; Cross Play : i duelli incrociano sia i giocatori della nuova versione sia quelli del classico Quiz Duello;

: i duelli incrociano sia i giocatori della nuova versione sia quelli del classico Quiz Duello; Eventi speciali: quiz speciali e mensili su nuovi argomenti in gradi di metterti alla prova.

Il gioco mantiene quindi alcuni tratti salienti dell’originale unendo nuove modalità che conservano in pieno lo spirito del gioco originale. È possibile giocare attraverso dei ticket, acquistabili in app, o guardando dei piccoli filmati pubblicitari.

Nuovo Quiz Duello: download e come scaricarlo

Il Nuovo Quiz Duello può essere scaricato rapidamente per smartphone e tablet iOS e Android.

Per farlo dovrete accedere ad App Store su iPhone e iPad e a Google Play Store se avete invece uno smartphone o tablet Android.

Ecco i link rapidi per il download:

Nuovo Quiz Duello per iOS

Nuovo Quiz Duello per Android.

La vecchia versione precedente resta attiva e funzionante.