Netflix codici segreti: come funzionano e come vedere contenuti nascosti

Cosa sono e come funzionano i codici segreti su Netflix: il popolare servizio streaming è dotato di un catalogo ampio e, secondo molti, sconfinato. In pochi conoscono però il trucco per accedere ai contenuti nascosti, attraverso appunto dei codici che permettono di facilitare la ricerca di cosa vedere.

Quanti di noi si perdono nel menu di Netflix alla ricerca del film e della serie TV da vedere: c’è però un metodo utile, attraverso dei codici segreti, per avere accesso ai contenuti in maniera più semplice e visualizzare quindi anche molti contenuti che spesso appaiono nascosti alla nostra vista. Si tratta di un metodo utilizzato da Netflix per classificare i contenuti all’interno della piattaforma.

Ogni pagina delle categorie di Netflix è codificata attraverso un numero, tantissimi codici che permetto di accedere a categorie e sottocategorie utili e navigare meglio all’interno della piattaforma: basta avere il codice segreto giusto. Ecco come funziona.

Codici segreti Netflix: come funzionano?

I codici si possono sfruttare senza alcun tipo di rischio, non è una procedura illegale anche se per farlo è necessario conoscere il trucco. Prima di tutto dobbiamo avere un abbonamento a Netflix ovviamente, e seguire alcuni precisi passaggi.

Per utilizzare i codici segreti su Netflix dobbiamo:

collegarci via browser a Netflix; effettuare il login; clicchiamo sulla voce in alto Serie TV; adesso facciamo riferimento alla barra URL dove è importante visualizzare l’indirizzo netflix.com/browse/genre/83; a questo punto bisogna inserire il codice di riferimento sostituendo le ultime due cifre finali, 83, attraverso quello della categoria da noi selezionata; clicchiamo su invio o F5 per ricaricare la pagina e il gioco è fatto!

Lista codici segreti categorie Netflix

Mantenendo l’accesso all’account quindi tutto quello che dobbiamo fare è di volta in volta modificare nella barra degli indirizzi l’URL netflix.com/browse/genre/ aggiungendo l’apposito codice.

Certo, conoscere i codici appositi è fondamentale. Ecco la lista divisa per categorie:

AZIONE

1365 Azione e avventura

77232 Film d’azione asiatici

46576 Classica Azione e avventura

43040 Commedie d’azione

43048 Thriller d’azione

7442 Adventures

10118 Fumetti e film di supereroi

7700 Western

10702 Spy Action & Adventure

9584 Crime Action & Adventure

11828 Foreign Action & Adventure

8985 Film di arti marziali

2125 Military Action & Adventure.

ANIME

11881 Animazione per adulti

2653 Anime Action

9302 Commedie anime

452 Anime Drama

3063 Caratteristiche anime

2729 Anime Fantascienza

10695 Anime Horror

11146 Anime Fantasy

6721 Serie anime.

FILM PER FAMIGLIE

6796 Film da 0 a 2 anni

6218 Film da 2 a 4 anni

5455 Film da 5 a 7 anni

561 Film da 8 a 10 anni

6962 Film da 11 a 12 anni

10659 Education for Kids

67673 Disney

10056 Film basati su libri per bambini

51056 Caratteristiche familiari

11177 Cartoni TV

27346 TV per bambini

52843 Musica per bambini

5507 Animal Tales.

CLASSICI

31694 Commedie classiche

29809 Drammi classici

47147 Classic Fantascienza e fantasy

46588 Thriller classici

7687 Film Noir

48744 Film di guerra classici

52858 Epics

32473 Film stranieri classici

53310 Film muti

47465 Western classici.

COMMEDIE DARK

4426 Commedie straniere

1402 Late Night Comedies

26 Mockumentaries

2700 Commedie politiche

9702 Commedie Screwball

5286 Commedie sportive

11559 Stand-up Comedy

3519 Commedie per adolescenti

4922 Satires

5475 Commedie romantiche

10256 Slapstick Comedies.

FILM CULT

8195 B-Horror Movies

1252 Campy Movies

10944 Film horror di culto

4734 Cult Fantascienza e fantasy

9434 Commedie cult.

DOCUMENTARI

3652 Documentari biografici

9875 Crime Documentaries

5161 Documentari stranieri

5349 Documentari storici

4006 Documentari militari

180 Documentari sportivi

90361 Documentari su musica e concerti

1159 Documentari di viaggio e avventura

7018 Documentari politici

10005 Documentari religiosi

2595 Documentari su scienza e natura

3675 Documentari sociali e culturali.

DRAMMA

3179 Drammi biografici

29809 Drammi classici

528582748 Courtroom Drama

6889 Crime Dramas

4961 Drammi basati su libri

3653 Drammi basati sulla vita reale

6384 Tearjerkers

2150 Drammi stranieri

7243 Drammi sportivi

500 Drammi gay e lesbici

384 Drammi indipendenti

9299 Teen Drama

11 Drammi militari

12123 Pezzi dell’epoca

6616 Political Dramas

1255 Drammi romantici

5012 Spettacoli teatrali

3947 Drammi sociali.

FEDE

52804 Film di fede e spiritualità

2760 Spiritual Documentaries

751423 Kids Faith & Spirituality.

FILM STRANIERI

29764 Art House Movies

11828 Foreign Action & Adventure

32473 Film stranieri classici

4426 Commedie straniere

5161 Documentari stranieri

2150 Drammi stranieri

8243 Film gay e lesbiche stranieri

8654 Film horror stranieri

6485 Foreign Fantascienza e fantasy

10306 Thriller stranieri

7153 Film stranieri romantici

3761 African Movies

5230 Film australiani

262 Film belgi

5685 Film coreani

1613 Film latino americani

5875 Film mediorientali

63782 Film della Nuova Zelanda

11567 Russo

9292 Film scandinavi

9196 Southeast Asian Movies

58741 Film spagnoli

61115 Film greci

58886 Film tedeschi

58807 Film francesi

5254 Film dell’Europa dell’Est

10606Film olandesi

58750 Film irlandesi

10398 Film giapponesi

8221 Film italiani

10463 Film indiani

3960 Film cinesi

10757 Film britannici.

FILM GAY

7120 Commedie gay e lesbiche

500 Drammi gay e lesbici

3329 Film romantici per gay e lesbiche

8243 Film gay e lesbiche stranieri

4720 Documentari gay e lesbiche

65263 Serie TV gay e lesbiche.

HORROR

8195 B-Horror Movies

6895 Caratteristiche della creatura

10944 Film horror di culto

45028 Deep Sea Horror Movies

8654 Film horror stranieri

89585 Commedia horror

947 Film mostruosi

8646 Film sliller e serial killer

42023 Film horror soprannaturali

52147 Teen Screams

75804 Vampire Horror Movies

75930 Werewolf Horror Movies

75405 Zombie Horror Movies

6998 Satanic Stories.

INDIPENDENTI

11079 Film sperimentali

11804 Independent Action & Adventure

3269 Thriller indipendenti

9916 Romantic Independent Movies

4195 Commedie indipendenti

384 Drammi indipendenti.

MUSICA

52843 Musica per bambini

1105 Country & Western / Folk

10271 Jazz e ascolto facile

10741 Musica Latina

9472 Concerti Urban & Dance

2856 Concerti World Music

3278 Concerti rock e pop

13335 Musical

32392 Musical classici

59433 Disney Musicals

13573 Showbiz Musicals

55774 Stage Musicals.

ROMANTICI

502675 Preferiti romantici

36103 Quirky Romance

9916 Romantic Independent Movies

7153 Film stranieri romantici

1255 Drammi romantici

35800 Steamy Romantic Movies

31273 Film romantici classici

5475 Commedie romantiche.

FANTASY E FANTASCIENZA

1568 Action Sci-Fi & Fantasy

3327 Alien Sci-Fi

47147 Classic Fantascienza e fantasy

4734 Cult Fantascienza e fantasy

9744 Film fantasy

6926 Avventura di fantascienza

3916 Film drammatici di fantascienza

1694 Film horror di fantascienza

11014 Thriller fantascientifici

6485 Foreign Fantascienza e fantasy.

SPORT

5286 Commedie sportive

180 Documentari sportivi

7243 Drammi sportivi

12339 Film di baseball

12803 Football Movies

12443 Boxing Movies

12549 Film di calcio

6695 Arti marziali, boxe e wrestling

12762 Basketball Movies

9327 Sport e fitness.

THRILLER

43048 Thriller d’azione

46588 Thriller classici

10499 Crime Thriller

10306 Thriller stranieri

3269 Thriller indipendenti

31851 Film gangster

5505 Thriller psicologici

10504 Thriller politici

9994 Misteri

11014 Thriller fantascientifici

9147 Spy Thriller

972 Steamy Thriller

11140 Thriller soprannaturali.

SERIE TV