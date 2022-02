Migliori creme per il viso: la classifica di quali comprare

Pelle secca, screpolato e poco idratata. È importante proteggere la pelle del proprio viso tutti i giorni dell’anno, sia in estate che in inverno, scegliendo il prodotto più adatto alla propria cute. Infatti ogni viso ha bisogno di una tipologia di crema con i giusti ingredienti per valorizzare, proteggere, idratare o riequilibrare la propria pelle. Per poter far questo è importante rispettare una sana routine eseguendo tutti i giorni una skin care, meglio se fatta sia di giorno che di notte.

Specialmente d’inverno la maggior parte delle persone presenta una pelle secca e screpolata a causa del freddo, a volte l’epidermide è talmente irritato da essere dolente. In questi casi è importante dedicare una maggiore cura all’idratazione e alla protezione dal freddo. Eppure non è semplice scegliere quale sia il prodotto più adatto. Sul mercato si trovano prodotti di ogni tipo, da quelli erboristici e farmaceutici, che costano un po’ di più, a quelli di marchi famosi e non solo.

Come scegliere allora la crema migliore? A rispondere a questa domanda giunge un’indagine svolta dalla rivista francese dei consumatori Bon a Savoir, che ha portato in laboratorio ben 14 creme per il viso, molte delle quali in vendita anche in Italia. Ecco la classifica delle migliori creme da comprare.

Migliori Creme per il viso: l’importanza degli ingredienti

Se ci si vuole prendere cura del proprio viso è importante soprattutto scegliere con cura la propria crema. La scelta però non deve dipendere dal nome del marchio o dagli effetti promessi dalla crema, che potrebbe essere anche una semplice trovata di marketing, piuttosto è importante guardare da vicino la composizione: gli ingredienti.

Per questo l’indagine di Bon a Savoir ha analizzato con cura ogni ingrediente, dalle fragranze allergizzanti, i PEG, formaldeide e parabeni. Sebbene nessuna delle creme sottoposte a test contenga formaldeide o parabeni, 7 prodotti su 14 contengono limonene, un composto aromatico dall’odore di agrumi, e linalolo, dall’odore dolce e legnoso che ricorda la lavanda.

Secondo il Comitato Scientifico per la Salute e i Rischi Ambientali dell’Unione Europea, queste due fragranze costituiscono la causa di molti casi di allergie cutanee. Delle creme analizzato solo la creme Lavera e Nivea contengono queste due sostanze, mentre nella Dove le analisi hanno evidenziato solo la presenza di linalolo.

Migliori creme viso: l’indagine di Bon a Savoir

Per trovare le migliori creme viso gli esperti hanno misurato il potere idratante delle creme sulla pelle del viso di dieci soggetti dai 30 ai 50 anni, prima dell’applicazione, poi dopo due, quattro e otto ore. Il laboratorio ha potuto monitorare quattro grandi gruppi di composti chimici:

i composti aromatici allergenici (suddivisi in quattro classi dal più problematico al più accettabile)

i muschi policiclici (fragranze artificiali che si accumulano nel tessuto adiposo umano e sono difficili da degradare)

tiazolinoni

parabeni, che sono conservanti in grado di penetrare nella pelle e possono quindi influenzare il sistema ormonale e causare allergie.

Solo in questo è stato possibile individuare quali possono essere le migliori creme idratanti, specialmente per contrastare la secchezza del periodo invernale.

Migliori Creme per il viso: la classifica di quali comprare

Dopo le analisi si è così potuti arrivare a conoscere quali sono le 5 migliori scelte per il viso, in modo da idratare la pelle a fondo e contrastare la secchezza e la screpolatura, specialmente nel periodo invernale. Ecco la classifica delle migliori creme da comprare.

Cien – Crema da giorno Q10 (Lidl)

– Crema da giorno Q10 (Lidl) Weleda – Crema da giorno rassodante al melograno

– Crema da giorno rassodante al melograno Ombia – Crema giorno rivitalizzante

– Crema giorno rivitalizzante Cadea Vera – CV Perfect Lift 50+

– CV Perfect Lift 50+ Coop Naturaline – Crema giorno antietà

Dopo aver visto le migliori 5 creme, altri prodotti hanno raggiunto un punteggio soddisfacente tra cui:

Nivea -Cellular anti-âge

-Cellular anti-âge I am – Cosmetici naturali crema giorno antirughe

– Cosmetici naturali crema giorno antirughe Zoe Revital – Crema da giorno Q10+

– Crema da giorno Q10+ Vichy – Neovadiol Gf

– Neovadiol Gf L’Oréal

Louis Widmer – Complesso intensivo antietà

Infine nelle posizioni più basse troviamo invece:

Nivea – Crema da giorno antirughe pura e naturale

– Crema da giorno antirughe pura e naturale Olaz – Crema da giorno rassodante e liftante

– Crema da giorno rassodante e liftante L’Oréal – Revitalift Laser X3

Dopo aver conosciuto le migliori marche non resta che scegliere la migliore per la propria pelle. La crema sarà forse il prodotto più importante per il viso ma per avere un migliore risultato è importante dotarsi anche di altri prodotti, dallo struccante al latte detergente, dal tonico riequilibrante al siero viso e contorno occhi, in modo da poter pulire, proteggere e idratare la pelle fino in fondo.