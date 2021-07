Mattia Rivetti: chi è, storia imprenditoriale, vita privata e guadagni

Il gossip ha messo al centro dell’attenzione di tutti un certo Mattia Rivetti, ma chi è? Un nome più noto agli italiani è sicuramente quello della compagna modella e showgirls Melissa Satta. Oltre alla loro relazione, che cercano di vivere nella totale privacy, Rivetti non è solo il fidanzato di Satta.

Prima di tutto Rivetti è un imprenditore che non sembra amare i social, dal quale si tiene ben lontano. Nipote di Carlo Rivetti, ha una percentuale della quota Sportswear company Spa, venduta da poco a Moncler.

Il nome di Rivetti è oggi su tutte le riviste per la presentazione pubblica fatta in coppia con Melissa Satta. Vediamo allora chi è Mattia Rivetti e la sua storia imprenditoriale.

Mattia Rivetti: chi è il nuovo compagno di Melissa Satta?

Dopo il divorzio con il calciatore Boateng (da quale ha avuto un figlio), la relazione con Mattia Rivetti per Melissa Satta è stato un nuovo inizio. Anche questa relazione però ha avuto la sua dose di rumor e gossip, come quando venne accusata di stare con un uomo sposato e con due figli. In realtà quello era il cugino di Mattia Rivetti, che porta anche lui lo stesso nome. In quella occasione Satta difese la propria privacy e attaccò il mondo del gossip.

Rivetti e Satta hanno deciso di vivere la loro vita in maniera privata e lontana dai paparazzi, che li ha comunque fotografati in vacanza in Sardegna. Questa relazione mormorata è così venuta a galla, ma ancora una volta l’appello della showgirl è di non cercare, con questi pettegolezzi, di distruggere le vite altrui.

Come abbiamo già detto in apertura, di Mattia Rivetti non si conosce molto. Sappiamo che il suo nome è legato a quello della famiglia Rivetti, una famiglia di imprenditori che nel 1993 hanno rilevato l’azienda Sportswear Company Spa, un marchio di abbigliamento sportivo.

Storia del marchio

La famiglia Rivetti è legata al settore dell’abbigliamento dal 1800, quando Rivetti Giuseppe comprò i primi telai. L’idea geniale che trasformò il lanificio fu l’unione di gomma e lana. Dopo un periodo di crisi, non sono mancati i grandi risultati, come la collaborazione con Valentino e nel 1993 la famiglia Rivetti acquisì finalmente il 100% dell’azienda Sportswear Company. Negli anni ’80 invece nasce Stone Island, disegnata da Massimo Osti.

Quanta guadagna il nipote di Rivetti?

Mattia Rivetti, come abbiamo detto, è un imprenditore con alle spalle una famiglia storica del settore di abbigliamento e abbigliamento sportivo. Prima di avere un ruolo attivo nella società di famiglia, da alcune ricerche, è venuto fuori che avrebbe lavorato in una nota agenzia pubblicitaria, ma oltre questo dettaglio non si conosce molto.

Sappiamo bene però che lo scorso anno, prima che la pandemia facesse il suo corso, l’azienda di piumini più famosa al mondo, Moncler, ha acquisito i due marchi sotto il controllo della famiglia Rivetti: Stone Island e Sportswear Company. Il valore dell’acquisizione si aggirava intorno all’1,15 miliardi di euro.

Alla famiglia Rivetti, in particolare a Carlo Rivetti, nella trattativa è andato il 2,8% di Moncler, che fattura circa 1,4 miliardi l’anno. Mattia Rivetti, di cui non si conosce il patrimonio personale, possiede il 19,9% del pacchetto d’azioni dell’azienda di famiglia. Anche senza conoscere i dettagli del conto bancario, si può immaginare quanto guadagni Rivetti.