Manifestazione contro green pass Roma: vip e politici che ci saranno

Torna a manifestare il movimento contrario al green pass, già sceso in piazza lo scorso sabato in tutta Italia all’indomani della decisione del Governo di attuare delle misure restrittive per chi non è vaccinato.

L’appuntamento questa volta è per mercoledì 28 luglio, quando a Roma nella centrale Piazza del Popolo si terrà una fiaccolata organizzata dal Comitato Libera Scelta. In contemporanea, si terranno dei sit-in di protesta anche in altre città italiane.

“Intendiamo manifestare ovunque, in tutta Italia, pacificamente e democraticamente, il nostro dissenso di fronte agli abusi che le nostre libertà fondamentali garantite dalla Costituzione stanno subendo - si legge in un post social del Comitato - L’introduzione del green pass obbligatorio per lavorare, spostarsi, fare la spesa, per vivere, è semplicemente inaccettabile e indegno di un Paese libero”.

Una manifestazione questa che si terrà a Roma contro le restrizioni del green pass che vedrà anche la presenza di vip e diversi politici, soprattutto della Lega che è uno dei principali azionisti dell’attuale maggioranza di governo.

Manifestazione no green pass: vip e politici in piazza a Roma

Dopo che il ministro dell’Interno Luciana Lamorgese ha bollato come non autorizzate le manifestazioni di sabato contro il green pass, non sembrerebbero esserci problemi invece per la fiaccolata che si terrà a Roma.

Nonostante la Lega ufficialmente non abbia aderito al sit-in, saranno molti gli esponenti del Carroccio, anche di spessore, presenti in Piazza del Popolo, mentre sicuro assente dovrebbe essere Matteo Salvini.

Sui social invece è stata annunciata la presenza dei senatori Simone Pillon, Armando Siri, Alberto Bagnai e Marzia Casolati, dei deputati Dimitri Coin, Claudio Borghi e Guido De Martini, degli europarlamentari Marco Zanni e Antonio Maria Rinaldi e dell’assessore alla Cultura della Regione Marche Giorgia Latini.

Tra gli onorevoli non mancheranno anche Vittorio Sgarbi e Gianluigi Paragone, mentre al momento non è stata ufficializzata la presenza in piazza di esponenti di Fratelli d’Italia.

Per quanto riguarda i vip, alla fiaccolata contro il green pass ci sarà l’attore Enrico Montesano, il direttore d’orchestra Stefano Burbi e i professori Alessandro Meluzzi e Paolo Becchi. Non sarà presente invece Red Ronnie, che comunque ha voluto mandare un messaggio di sostegno agli organizzatori.