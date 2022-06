Mimo 2022: è iniziata la seconda edizione del Milano Monza Motor Show

Mimo 2022 ha preso ufficialmente il via. La seconda edizione del Milano Monza Motor Show si svolgerà fino a domenica 19 giugno con accesso libero e orario prolungato fino alle 23.

Tramite il Mimo Pass, scaricabile gratuitamente dal sito ufficiale MilanoMonza.com, i visitatori potranno accedere all’area test drive di Parco Sempione, evento organizzato in collaborazione con Enel X Way e aperto dalle ore 9 fino alle 19.

Alle ore 19 di oggi partirà invece la Premiere Parade, dove sfileranno le anteprime e le novità guidate dai rappresentati dei marchi automobilistici partecipanti al Mimo, l’evento sarà accompagnato dalla musica di DJ Mixo di Radio Capital.

Andrea Levy, presidente Mimo, ha dichiarato: «Ringrazio tutti i brand automobilistici e motociclistici che hanno creduto in Mimo e hanno creduto nell’idea di unire le forze per sostenere e rilanciare il sistema automobilistico, proponendo gli ultimi modelli dotati delle più moderne tecnologie che garantiscono sicurezza e sostenibilità. La 2a edizione di Mimo è stata resa possibile grazie al contributo della Regione Lombardia e al sostegno dei Comuni di Milano e Monza, di Aci, Aci Milano e di tutte le forze dell’ordine che ci hanno permesso e ci permetteranno di organizzare le nostre sfilate e le esibizioni dinamiche. Tutti insieme abbiamo organizzato una festa per gli appassionati e per il pubblico. Buon Mimo».

Le novità presenti al Mimo Milano Monza Motor Show 2022

Aiways U5;

Alfa Romeo Tonale;

Aston Martin DBS;

Aston Martin DBX707;

Bentley Continental GT V8 Convertible;

Bentley Bentayga S;

Chevrolet Corvette Stingray;

Citroen C5 Aircross Hybrid;

Dodge Challenger SRT Jailbrake;

DR 3.0;

DR 5.0;

DR 6.0;

DR 7.0;

DS4 E-Tense;

Energica Experia Green Tourer;

EVO 3;

EVO 4;

EVO 5;

EVO Cross 4;

Ferrari 296 GTV;

Fiat Nuova 500 “la prima by Bocelli”;

Harley-Davidson Pan America Special;

Harley-Davidson Nightster;

Hyundai Ioniq 5;

Hyundai Spot;

Hyundai Kona Electric;

Hyundai Tucson Plug-In Hybrid;

Honda Civic e:HEV Sport;

Honda HR-V e:HEV Advanced Sport Pack;

Honda Jazz Crossstar Executive eCVT;

Honda Honda-e;

ICKX K2;

Jeep Grand Cherokee 4xe;

Kawasaki Ninja H2SX SE;

KIA Niro;

Lamborghini Huracan Tecnica;

Lancia Y Alberta Ferretti;

Leasys Rent;

Lexus NX;

Mazda CX-60;

McLaren Arturo by MSO;

McLaren Senna;

Mercedes-AMG SL;

Mercedes-Benz Classe E Coupé;

Mole Urbana;

Mole Costruzione Artigianale;

MV Agusta Superveloce;

Nissan Ariya;

Opel Astra Plug-in Hybrid;

Pagani Huayra R;

Pagani Huayra Roadster BC;

Peugeot 308 SW Plug-In Hybrid;

RAM 1500 Limited Night Edition;

Soriano Motori Giaguaro;

Sportequipe S1;

Sportequipe S5;

Sportequipe S6;

Sportequipe S8;

Suzuki Jimny Pro;

Toyota Corolla Cross;

Touring Superleggera Arese RH95;

Zagato Mostro Barchetta;

Zagato by Maserati;

Zero Motorcycle SR.

Mimo 2022 - Autodromo Nazionale di Monza sabato 18 e domenica 19 giugno

Con il Mimo Pass, il pubblico potrà anche visitare l’esposizione che le case automobilistiche terrano presso l’Autodromo Nazionale di Monza.

È prevista in questa occasione la presenza di alcune delle supercar più veloci del pianeta tra cui:

Lamborghini Huracan STO;

Lamborghini Super Trofeo;

Lamborghini Urus;

McLaren Elva;

Pagani Huayra R;

Dallara EXP;

Mercedes-AMG A 45 S;

Mercedes-AMG CLA 45 S Coupé;

Mercedes-AMG GLA 45 S;

Sportequipe 5;

Sportequipe 6;

Sportequipe 7;

Sportequipe PK8.

Sabato 18 giugno sarà possibile assistere anche al passaggio della 40a edizione della storica 1000 Miglia 2022, per la quarta e quinta tappa. Le oltre 400 auto stoiche entreranno in autodromo dalle ore 11, precedute dalla sfilata del Tributo Ferrari.

Alle ore 15 di sabato 18 giugno avrà luogo anche la Journalist Parade Mimo 1000 Miglia, la parata dei giornalisti automotive più accreditati che sfileranno alla guida delle ultime novità delle case auto partecipanti al Mimo, una occasione anche per fare un emozionante giro di pista e sfrecciare lungo le sopraelevate del Tempio della Velocità.