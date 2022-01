Lotteria Italia: tutti i risultati, i biglietti vincenti

È finita l’attesa per i possessori dei biglietti della Lotteria Italia. Nella serata del 6 gennaio, durante la trasmissione “Soliti ignoti condotta - il ritorno” da Amadeus saranno estratti i biglietti vincitori per le categorie dei premi più alti.

Dei vincitori ci sono già stati, infatti a partire dall’11 ottobre 2021 sono iniziate le estrazioni quotidiane, che hanno permesso di vincere, fino al 24 dicembre 2021, dai 10 ai 20 mila euro a serata (qui sotto la lista dei numeri vincenti).

Rispetto allo scorso anno il numero dei partecipanti è aumentato di molto, infatti nel 2020 hanno comprato i biglietti meno di 5 milioni di italiani, mentre l’anno appena concluso ha visto le vendite arrivare quasi fino a 7 milioni.

Lotteria Italia: tutte le categorie e i premi

La maxi estrazione della Lotteria Italia è in corso in diretta questa sera, 6 gennaio 2022 - come da tradizione - durante lo show de “I soliti ignoti - il ritorno” speciale Lotteria. Nel pomeriggio la commissione per i premi si è riunita e ha decretato l’importo dei premi delle categorie più alte: prima, seconda e terza categoria.

Scopriamo come sono stati suddivisi i premi di prima categoria:

1° posto vincita da 5 milioni di euro

2° posto vincita da 2.5 milioni di euro

3° posto vincita da 2 milioni di euro

4° posto vincita da 1.5 milioni di euro

5° posto vincita da 1 milioni di euro

Quest’anno la prima categoria è tutta milionaria, a differenza dello scorso anno. Le restanti categorie sono così suddivise:

10 premi di seconda categoria, pari a 100 mila euro ciascuno;

150 premi di terza categoria, pari a 20 mila euro ciascuno.

Lotteria Italia: i numeri vincenti estratti nel 2021

Come già anticipato, a partire da ottobre scorso sono stati estratti quotidianamente dei numeri vincitori. I premi giornalieri avevano un valore di 10 mila euro, tranne gli ultimi 5 estratti dal valore di 20 mila euro.

Ecco la lista dei numeri vincenti estratti:

Numero di serie dove è stato venduto puntata vincita AA010534 ONLINE 11/10/2021 10.000,00 D009471 ROMA 12/10/2021 10.000,00 C111862 MAGLIE (LE) 13/10/2021 10.000,00 A107296 REGGIO CALABRIA 14/10/2021 10.000,00 A169489 SPOLETO (PG) 15/10/2021 10.000,00 C003730 MILANO 16/10/2021 10.000,00 AA242432 ONLINE 17/10/2021 10.000,00 E233496 MONTECHIARUGOLO (PR) 18/10/2021 10.000,00 AA313108 ONLINE 19/10/2021 10.000,00 F216032 ALESSANDRIA 20/10/2021 10.000,00 D165083 CIRIE’ (TO) 21/10/2021 10.000,00 C143857 BARI 22/10/2021 10.000,00 D218741 RIGNANO FLAMINIO (RM) 23/10/2021 10.000,00 A234160 BITONTO (BA) 24/10/2021 10.000,00 B195292 TORINO 25/10/2021 10.000,00 D246122 SASSARI 26/10/2021 10.000,00 D128537 POTENZA 27/10/2021 10.000,00 E133762 BRESCIA 28/10/2021 10.000,00 F211438 COGLIATE (MB) 29/10/2021 10.000,00 E245020 TOCCO DA CASAURIA (PE) 30/10/2021 10.000,00 C274460 POMEZIA (RM) 31/10/2021 10.000,00 F159064 TORINO 01/11/2021 10.000,00 D002486 ROMA 02/11/2021 10.000,00 F256748 TREVIGLIO (BG) 03/11/2021 10.000,00 C255277 NAPOLI 04/11/2021 10.000,00 D286697 FIRENZE 05/11/2021 10.000,00 D139759 MODICA (RG) 06/11/2021 10.000,00 C135752 PIETRA LIGURE (SV) 07/11/2021 10.000,00 C377545 PITIGLIANO (GR) 08/11/2021 10.000,00 D235263 MILANO 09/11/2021 10.000,00 C221422 MILANO 10/11/2021 10.000,00 D180571 CATANIA 11/11/2021 10.000,00 D385183 SAN GIOVANNI IN MARIGNANO (RN) 12/11/2021 10.000,00 B230759 TORRE ANNUNZIATA (NA) 13/11/2021 10.000,00 F242979 GRUGLIASCO (TO) 14/11/2021 10.000,00 E001421 ROMA 15/11/2021 10.000,00 C249741 STRADELLA (PV) 16/11/2021 10.000,00 B391642 POLLENA TROCCHIA (NA) 17/11/2021 10.000,00 D270625 GALLICANO NEL LAZIO (RM) 18/11/2021 10.000,00 F187438 TODI (PG) 19/11/2021 10.000,00 F043361 MAGLIANO DE’ MARSI (AQ) 20/11/2021 10.000,00 F426270 ABANO TERME (PD) 21/11/2021 10.000,00 B111865 GAETA (LT) 22/11/2021 10.000,00 B164113 SASSUOLO (MO) 23/11/2021 10.000,00 E181576 CUGLIERI (OR) 24/11/2021 10.000,00 E399610 RIMINI 25/11/2021 10.000,00 B124635 RIANO (RM) 26/11/2021 10.000,00 F331438 GALLICANO NEL LAZIO (RM) 27/11/2021 10.000,00 D169646 CAMPOBASSO 28/11/2021 10.000,00 C122981 TRIUGGIO (MB) 29/11/2021 10.000,00 C159803 RUSSI (RA) 30/11/2021 10.000,00 C149693 VERONA 01/12/2021 10.000,00 E374705 GALLICANO NEL LAZIO (RM) 02/12/2021 10.000,00 A208382 MILANO 03/12/2021 10.000,00 C459784 SENIGALLIA (AN) 04/12/2021 10.000,00 F458248 NAPOLI 05/12/2021 10.000,00 E200178 MONTEROTONDO (RM) 06/12/2021 10.000,00 B042217 ROMA 07/12/2021 10.000,00 A049120 SAN NICOLA LA STRADA (CE) 08/12/2021 10.000,00 B281757 PERUGIA 09/12/2021 10.000,00 D334624 VADENA (BZ) 10/12/2021 10.000,00 E003546 ROMA 20/12/2021 20.000,00 N380068 AFFI (VR) 21/12/2021 20.000,00 Q009390 TORTORETO (TE) 22/12/2021 20.000,00 A405316 GAGLIANICO (BI) 23/12/2021 20.000,00 E089421 MIGLIANICO (CH) 24/12/2021 20.000,00

Lotteria Italia: come riscuotere i premi

I vincitori della Lotteria Italia dovranno riscuotere il loro premio entro e non oltre 180 giorni dall’estrazione finale. L’elenco dei tagliandi estratti sarà reso noto anche sulla Gazzetta Ufficiale.

Per la riscossione del premio è necessario presentare il proprio biglietto integro e in originale presso gli sportelli di Banca Intesa Sanpaolo oppure agli Uffici Premi di Lotterie Nazionali. In alternativa, è possibile spedire il tagliando vincente per posta.

Di regola il pagamento avviene entro 45 giorni dalla presentazione della richiesta di riscossione della vincita. Per quanto riguarda i premi attribuiti nell’estrazione finale del 6 gennaio 2022, gli stessi saranno pagati entro 45 giorni dalla data della messa a disposizione dei fondi per i pagamenti da parte dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Lotteria Italia: biglietti vincenti di prima categoria

Finito il programma, si passa all’estrazione dei maxi premi della Lotteria Italia.