La svolta autoritaria di Keir Starmer e la censura sul web

Lunedì 29 luglio, un fatto di cronaca nera ha destabilizzato il Regno Unito. Manifestanti infuriati sono scesi in piazza nella cittadina costiera britannica di Southport e presso la residenza ufficiale del primo ministro del Regno Unito Keir Starmer dopo che un accoltellamento ha causato la morte di tre persone. Tre bambine di 6, 7 e 9 anni sono state uccise in un accoltellamento durante una sessione di danza e yoga a tema Taylor Swift per bambini a Southport. Sono rimasti feriti anche otto bambini e due adulti.

Al centro delle proteste c’era la convinzione errata che il sospettato, identificato come Axel Rudakubana, 17 anni, nato a Cardiff da genitori ruandesi, fosse un immigrato musulmano arrivato illegalmente nel Paese con un barcone. I manifestanti hanno così hanno lanciato mattoni contro gli agenti di polizia e una moschea locale, ferendo più di 50 agenti. A poco più di un mese dall’inizio del suo mandato, il governo laburista del Primo Ministro britannico Keir Starmer si è così trovato ad affrontare una crisi estremamente grave e complessa.

Lo scontro tra Musk, Starmer e l’ex Primo ministro scozzese

[...]