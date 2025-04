Il boom degli ETF sul Bitcoin sta cambiando i panieri di investimento. Ecco cosa sta accadendo

Il lancio di fondi negoziati in borsa bitcoin negli Stati Uniti è stato un successo strepitoso, ma i player del settore affermano che le innovazioni future daranno una spinta ulteriore al settore degli ETF sulle criptovalute.

A poco più di un anno dal loro debutto, gli ETF bitcoin quotati negli Stati Uniti detengono già 120 miliardi di dollari di asset. Il più grande, l’iShares Bitcoin Trust (IBIT) da 57 miliardi di dollari, è stato l’ETF più veloce al mondo a raggiungere 10 miliardi di dollari, 25 miliardi di dollari e 50 miliardi di dollari in AUM, ha già superato l’iShares’ Gold Trust e si sta avvicinando agli SPDR Gold Shares (GLD) da 80 miliardi di dollari come il più grande prodotto scambiato in borsa di materie prime del pianeta.

Secondo Matt Hougan, responsabile degli investimenti presso lo specialista di criptovalute Bitwise Asset Management, tuttavia, non abbiamo ancora visto nulla. [...]