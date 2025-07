L’aereo viene considerato, statistiche alla mano, come il mezzo di trasporto più sicuro attualmente disponibile. Ciò non toglie che trovarsi a migliaia di metri di altezza sia una situazione che tutti riescono a vivere con calma e serenità.

Ma forse c’è un momento che mette ancora più paura: quello dell’atterraggio.

Soprattutto se la nostra destinazione è uno dei 5 aeroporti di cui stiamo per parlare, considerati tra i più pericolosi del mondo.

Non per niente i piloti che atterrano qui devono avere una formazione particolare.

La pista è infatti costruita in parte su palafitte piantate in acqua ed è orientata verso un ripido pendio, spesso sferzato da improvvise e forti correnti d’aria.

La Francia è famosa per le sue località sciistiche e una delle più belle e frequentate è quella di Courchevel , teatro di una delle tappe della Coppa del Mondo di Sci. Quello che in pochi sanno, però, è che a Courchevel c’è anche l’aeroporto ed è uno dei più pericolosi del mondo.

3 - Aeroporto di Gibilterra, Gibilterra

Rimaniamo in Europa per scoprire uno degli scali più famosi e, allo stesso tempo, più pericolosi in assoluto: l’aeroporto di Gibilterra.

In questo caso è la posizione a essere particolarmente inquietante: la pista di atterraggio divide in due la città e ogni volta che c’è un decollo, le auto in transito sono costrette a fermarsi davanti a un passaggio a livello per godersi la partenza a pochi metri di distanza.