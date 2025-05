Che tu sia un imprenditore affermato o stia muovendo i tuoi primi passi nel mondo del business, leggere i libri giusti può fare la differenza quando si parla di carriera di successo.

Spesso, infatti, l’utilità della lettura informativa viene sottovalutata, ma un buon libro rimane uno strumento estremamente utile per la formazione dell’imprenditore, al pari di altri metodi come, ad esempio, i corsi di formazione.

Le storie di chi ce l’ha fatta, le strategie vincenti, i consigli più audaci, come gestire il rischio e il mindset corretto da adottare: è possibile imparare tutto questo anche nei momenti di relax, grazie a una buona lettura.

A tal proposito, in questa guida abbiamo selezionato - tra i tanti presenti sul mercato - i 10 migliori libri di business che ogni imprenditore o aspirante tale dovrebbe leggere, almeno una volta nella vita.

I 10 migliori libri di business per imprenditori di successo

Ecco, allora, una serie di testi consigliati da Money.it da poter acquistare se il proprio obiettivo è quello di padroneggiare il mondo dell’imprenditoria, in tutte le sue sfaccettature.

1) L’investitore intelligente - B. Graham L'investitore intelligente 37,90 € 39,90 € Compra ora Il primo volume che andiamo ad analizzare è uno dei più grandi classici della letteratura economica. Ancora attuale, è stato definito da Warren Buffett: «il miglior libro sugli investimenti che sia mai stato scritto». Il testo è una vera e propria pietra miliare per tutti gli aspiranti investitori, utile per apprendere come tutelarsi dagli errori più gravi e sviluppare le migliori strategie a lungo termine. In particolare, quest’edizione, curata da Jason Zweig, contestualizza la filosofia del “value investing” di Benjamin Graham nel panorama odierno, sviluppando parallelismi interessanti con molti dei grandi temi economici di oggi. leggi anche I migliori libri su finanza personale ed educazione finanziaria

2) Padre ricco padre povero - R. Kiyosaki Padre ricco padre povero 11,88 € 12,50 € Compra ora Padre ricco, padre povero è un altro dei più grandi classici della finanza personale, un vero e proprio “must” per la costruzione di un bagaglio formativo adeguato a un imprenditore di successo. Il libro si sviluppa partendo da una contrapposizione fondamentale riguardo due visioni opposte del denaro. Per prima, abbiamo quella del “padre povero”, che rappresenta la mentalità tradizionale e poi, quella del “padre ricco”, che incarna invece l’approccio imprenditoriale. All’intero del volume, Kiyosaki sottolinea l’importanza dell’educazione finanziaria e degli investimenti ragionati per raggiungere l’indipendenza economica; concetti che possono essere molto utili per chi desidera comprendere le basi dell’imprenditorialità.

3) Atomic Habits - J. Clear Atomic Habits 9,99 € Compra ora A differenza dei testi menzionati in precedenza, questo libro non parla direttamente di tematiche economiche, finanza o investimenti. Nonostante ciò, rimane uno dei libri più utili per chi vuole costruire un mindset imprenditoriale corretto che sia davvero utile per la propria carriera. James Clear, infatti, spiega come piccoli cambiamenti nelle abitudini quotidiane possano generare risultati davvero enormi nel lungo periodo, grazie a un metodo pratico e supportato dall’evidenza scientifica. L’autore ci mostra come l’eliminazione di comportamenti dannosi e il rafforzamento di quelli utili porti a creare una routine che favorisce la crescita personale e la costanza aumentando, di conseguenza, la produttività. D’altronde, è ben noto come tutti i più grandi imprenditori e businessmen della storia abbiano attribuito fondamentale importanza a una routine giornaliera composta da abitudini corrette. Per chi vuole davvero lasciare il proprio segno nel business, quindi, Atomic habits è un alleato prezioso e un consigliere saggio per imparare a governare sé stessi prima di governare un’azienda. leggi anche I 10 migliori libri di economia da leggere assolutamente

4) I segreti della mente milionaria - T. Harv Eker I segreti della mente milionaria 13,30 € 14,00 € Compra ora Se il titolo precedente è orientato allo sviluppo di un mindset produttivo a livello generale, I segreti della mente milionaria, di T. Harv Eker è una lettura che trasformerà radicalmente il tuo modo di pensare. Il libro, infatti, identifica e sfida le cosiddette credenze limitanti, ovvero quelle che ostacolano l’uomo nel raggiungimento del successo. Allo stesso tempo, viene proposto dall’autore un modello di ricchezza diverso, che favorisce maggiormente il successo finanziario. “Cosa serve davvero per diventare ricchi? Come pensano i milionari?” Se stai cercando la domanda a queste risposte, questa è la lettura che fa per te e per tutti coloro che desiderano cambiare la loro mentalità verso la prosperità.

5) Il metodo Warren Buffett. I segreti del più grande investitore del mondo - R. G. Hagstrom Il metodo Warren Buffett 28,40 € 29,90 € Compra ora Tra i libri di business più rilevanti per chi vuole davvero diventare un imprenditore di successo non poteva di certo mancare Il metodo Warren Buffet, un punto di riferimento per gli appassionati di questo mondo. In questo volume, Robert G. Hangstrom analizza in modo chiaro e approfondito le strategie del più illustre degli investitori americani che è, ancora oggi, uno dei businessmen più di successo a livello mondiale: Warren Buffet. Questo libro, tuttavia, non è solo una semplice biografia, ma spiega e racconta tutti i principi chiave del pensiero di Buffet, come il valore della pazienza, l’importanza della conoscenza profonda di ciò in cui si investe e la centralità dell’etica nelle decisioni economiche.

6) The Hard Thing About Hard Things - B. Horowitz The Hard Thing About Hard Things 26,12 € 27,71 € Compra ora In questo libro, Ben Horowitz, co-fondatore di Andreesseen Horowitz (società di venture capital statunitense), condivide le sue esperienze nella gestione di start-up in momenti di crisi. Questo libro analizza il mondo del business da una prospettiva diversa rispetto alle altre, ma non per questo meno utile. Infatti, il volume offre consigli pratici su come affrontare tutte le possibile situazioni difficili che possono presentarsi nella vita lavorativa di un uomo d’affari, come licenziamenti, competizione e altri ostacoli imprenditoriali. leggi anche Come diventare ricchi? 15 consigli da seguire subito

7) Dove nascono le idee. Storia naturale dell’innovazione – S. Johnson Dove nascono le idee. Storia naturale dell’innovazione 20,00 € Compra ora Le grandi idee non nascono dal giorno alla notte e soprattutto non arrivano in un lampo, come spesso si pensa. Le grandi rivoluzioni, infatti, sono frutto di ambienti aperti, di interazione tra le menti del team e, soprattutto, di una crescita graduale. Johnson, quindi, attraverso esempi che spaziano dalla scienza alla tecnologia, mostra come le innovazioni più importanti siano nate in contesti dove le idee potevano circolare liberamente, essere condivise, rielaborate e connesse tra loro. Il libro in questione è una guida davvero preziosa per imprenditori, fondatori di startup e per tutti i creativi che vogliono favorire l’innovazione nei propri team o ambienti di lavoro.

8) Come trattare gli altri e farseli amici - D. Carnegie Come trattare gli altri e farseli amici 14,25 € 15,00 € Compra ora Un altro dei libri per imprenditori che suggeriamo di leggere è Come trattare gli altri e farseli amici, di Dale Carnegie. Questo testo fa parte dei grandi classici della comunicazione interpersonale, abilità spesso sottovalutata da chi opera nel mondo del business. Empatia, ascolto attivo, persuasione e farsi comprendere in maniera efficace sono, infatti, competenze cruciali per ogni imprenditore che si rispetti. Il libro in questione parte da queste basi, offrendo principi e spunti sempre validi su come costruire relazioni positive e influenti. leggi anche Come diventare milionario? I consigli di chi è partito da zero

Tools of Titan 19,97 € 34,99 € Compra ora In Tools of Titan, Tim ferris - autore di best seller come 4 ore alla settimana - raccoglie le lezioni più preziose tratte da decine di interviste fatte a imprenditori, investitori, sportivi e altre personalità di successo. Dalle tecniche di produttività più disparate ai metodi di investimento, passando per routine mattutine particolari fino alle migliori tecniche mentali per prendere decisioni complesse. Con questa lettura verrai a conoscenza delle strategie più efficaci e utilizzate dai miliardari di tutto il mondo.