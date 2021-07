Green pass nel Lazio: dove potrebbe servire e nuove regole

Il Lazio sta valutando delle nuove restrizioni per contrastare la pandemia che potrebbero prevedere anche l’obbligo di esibire il green pass per accedere ad attività e servizi. Nella regione preoccupa l’incremento dei contagi e il passaggio alla zona gialla è una possibilità che non può essere esclusa, di conseguenza i cittadini potrebbero dover tornare a convivere con delle regole più rigide.

Nell’imminente Consiglio dei Ministri sarà sciolto anche il nodo che riguarda l’estensione del green pass, e al momento tra le ipotesi più quotate c’è anche quella che prevede l’obbligo di esibirlo nei ristoranti al chiuso nelle zone al di fuori di quella bianca, dunque anche nel Lazio nel caso in cui dovesse avvenire il passaggio di colore. A questo si aggiunge poi una delibera in arrivo dalla Regione che ha come obiettivo quello di regolamentare gli ingressi nelle strutture sanitarie. Ecco dunque quando potrebbe essere richiesto il certificato verde nel Lazio.

Green pass nel Lazio: dove potrebbe servire

Nel Lazio il green pass potrebbe diventare un documento essenziale per il ritorno alla normalità. Dato il crescente numero di contagi che sta investendo la regione causato dalla variante Delta, il passaggio alla zona gialla appare un’ipotesi plausibile e dall’imminente Consiglio dei Ministri potrebbero arrivare delle importanti novità sull’obbligo del certificato verde nelle zone caratterizzate da un maggiore rischio.

Ormai è dato per certo che l’uso del green pass sarà esteso già a partire dai prossimi giorni, come accaduto anche in Francia, anche se sul come rimangono ancora molti dubbi. Una delle ipotesi più accreditate prevede di richiedere il certificato verde per accedere ai ristoranti al chiuso solamente al di fuori della zona bianca, e dunque anche nel Lazio, qualora dovesse scattare la zona gialla.

Inoltre, nei prossimi giorni, uscirà una nuova delibera della Regione Lazio con cui daranno regolamentati gli accessi dei visitatori negli ospedali e nelle strutture sanitarie. Il provvedimento permetterà solamente alle persone in possesso del green pass di accedere alle strutture. Tuttavia potrebbe non trattarsi di un obbligo, dato che potranno essere previste anche delle alternative, come il risultato negativo ad un tampone.

leggi anche Green pass: dove e quando sarà obbligatorio

Green pass: cosa cambia da settembre

A partire da settembre le misure riguardanti il green pass potrebbero inasprirsi su tutto il territorio nazionale. In un primo momento potrebbe essere sufficiente il documento ottenuto in seguito alla prima dose del vaccino, ma dalla fine dell’estate l’Italia potrebbe adeguarsi a molti altri Stati europei e concedere il documento solo a chi ha completato il ciclo vaccinale.

Per accelerare ancora di più la campagna di vaccinazione e persuadere le persone a farsi iniettare il vaccino, il documento verde potrebbe essere richiesto per andare in discoteca, in palestra, partecipare ad eventi e spettacoli e entro la fine dell’estate anche per salire sui mezzi di trasporto pubblico, come la metropolitana e i bus.