Glifosato nella pasta: cos’è, rischi per la salute e in quali marchi si trova

Arriva anche in Italia l’allarme per la presenza di glifosato nella pasta. KTipp, mensile svizzero, ha riportato sul proprio sito il risultato dell’indagine condotta su campioni di pasta dei principali marchi presenti sul territorio. I brand di pasta sotto esame sono gli stessi che commerciano in Italia e per questo l’attenzione si è alzata anche nel nostro Paese.

Il glifosato è il più comune e usato pesticida al mondo e il suo utilizzo non è considerato pericoloso per la salute umana. Nel corso del tempo le dichiarazioni e gli studi sulle proprietà cancerogene del glifosato non sono mancate e spesso sono entrate in contraddizione. Per alcune ricerche il risultato è stato “probabile cancerogeno”, per altre “improbabile cancerogeno”. In ogni caso la licenza d’uso in Europa sta per scadere ed entro il 2022 (dicembre 2022) non verrà più utilizzato in agricoltura.

La buona notizia, nel corso delle diverse indagini compiute, è che i prodotti con marchio “bio” sono risultati effettivamente puliti dalla sostanza pesticida, tra queste per esempio c’è la versione integrale della Barilla e della Lidl.

Sono diversi gli studi e le indagini sulla presenza dell’erbicida più usato al mondo nella pasta. In ordine cronologico l’ultima ricerca è stata condotta dal mensile svizzero KTipp-Saldo che ha preso a campione 13 prodotti. I risultati non sono dissimili da quelli prodotti da altre indagini. Anche in Italia infatti la presenza di glifosato è stata trovata su 10 prodotti dei 18 analizzati.

I valori del pesticida sono risultati comunque entro i limiti di legge e anzi, in quasi tutti i casi sono stati segnalati valori molto al di sotto. Se per il glifosato si può stare più o meno tranquilli, è con le altre tipologie di pesticidi che iniziano i problemi. Infatti accanto al glifosato sono stati trovati pirimifos-metil e deossinivalenolo. Quantità ridotte, ma comunque nella lista degli ingredienti non sono segnalati e rappresentano un’omissione volontaria.

Cos’è il glifosato e quali sono i rischi per la salute?

Il glifosato è, come abbiamo già detto in apertura, il pesticida più usato al mondo, con una media di oltre 15 mila tonnellate all’anno e il suo utilizzo è in aumento. La sostanza viene utilizzata come erbicida a partire dal 1974, per via della scoperta capacità di immobilizzare nutrienti minerali che hanno la funzione di co-fattori per i sistemi enzimatici nelle piante. Non è un erbicida selettivo e spesso il suo utilizzo comporta una dispersione nell’ambiente terrestre e acquatico.

La sostanza è classificata come irritante e pericolosa per l’ambiente, oltre che tossica per gli organismi acquatici. L’opinione sui rischi per la salute è variata molto nel corso degli anni, da un’iniziale via libera a una leggera attenzione, con la classificazione del glifosato come “probabilmente cancerogeno”. A oggi però Fao e Oms hanno escluso la possibilità di rischio cancerogeno per chi consuma cibo con una presenza minima di glifosato.

A dare un’opinione diverse sono e ricerche indipendenti, che dichiarano il glifosato come uno dei pesticidi con maggiori segnalazioni di avvelenamento accidentale. Tra i sintomi risulterebbero:

eczema

problemi respiratori

elevata pressione del sangue

reazioni allergiche

Presenza di glifosato in 4 marche italiane: quali sono

Le marche di pasta italiane non scampano alla presenza di pesticidi ed è difficile sapere se la pasta venduta in Italia sia migliore di quella venduta all’estero. Soprattutto quando la provenienza del grano non è segnalata (non è obbligatorio) sull’etichetta.

Tra i marchi di pasta che presentano glifosato non mancano quelli che in Italia sono considerati i migliori marchi di pasta. Tra questi: