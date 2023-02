Chi è Francesco Rocca? Biografia e storia del nuovo presidente della Regione Lazio

Francesco Rocca è il nuovo presidente della Regione Lazio. In attesa dei risultati ufficiali dello spoglio dei voti, gli exit poll e le proiezioni non sembrerebbero lasciare dubbi sul risultato delle elezioni.

Dopo un lungo periodo di riflessione all’interno di Fratelli d’Italia, a cui spettava l’ultima parola nel centrodestra per quanto riguarda il candidato alle elezioni regionali Lazio 2023, alla fine la scelta del partito di Giorgia Meloni è caduta proprio su Francesco Rocca.

Non a caso Rocca si era appena dimesso dal ruolo di presidente nazionale della Croce Rossa Italiana, salutando tutti i volontari alludendo alla sua nuova avventura che sarà nel delicato campo della politica.

“Ho deciso di presentare le mie dimissioni dalla carica di Presidente nazionale della Croce Rossa Italiana perché ho scelto di mettermi a disposizione del territorio - ha scritto Rocca in una lettera pubblicata sul sito della Cri -. Come esperto di sanità pubblica, penso di poter portare un valore aggiunto: ho accettato una nuova sfida in cui credo fortemente”.

Nonostante le polemiche in merito alla vecchia storia della condanna per spaccio di droga avvenuta quando il candidato meloniano aveva 19 anni, Rocca ha stravinto le elezioni superando il 50%.

Ma chi è Francesco Rocca? Vediamo la biografia di quello che è il nuovo presidente della Regione Lazio dopo l’ampio successo ottenuto alle regionali del 12 e 13 febbraio.

La biografia di Francesco Rocca

Nome: Francesco Rocca

Data di nascita: 1 settembre 1965

Luogo: Roma

Famiglia: sposato con due figli

Istruzione: laurea in Giurisprudenza

Lavoro: avvocato

Partito: indipendente

Ruolo: ex presidente nazionale della Croce Rossa Italiana, possibile candidato del centrodestra alle elezioni regionali Lazio 2023

Curiosità: a 19 anni è stato condannato a tre anni per spaccio; per il suo impegno contro la mafia ha vissuto per cinque anni sotto scorta

Le elezioni regionali Lazio 2023

Stando ai sondaggi della vigilia il centrodestra è stato indicato come il grande favorito alle elezioni regionali Lazio 2023. Per quanto riguarda la scelta del candidato, dopo una ridda di ipotesi alla fine la scelta è ricaduta su Francesco Rocca.

Per Rocca si tratta della prima avventura in politica, dopo che nei mesi scorsi è stato a lungo tra i papabili ministri della Salute quando Giorgia Meloni ha dovuto comporre la sua squadra di governo.

Alle elezioni regionali nel Lazio l’ex presidente della Croce Rossa Italia ha sfidato Alessio D’Amato, ex assessore regionale alla Sanità e candidato del Partito Democratico e del terzo polo, e la candidata del Movimento 5 Stelle Donatella Bianchi.