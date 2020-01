Fiat Chrysler: a Termoli c’è aria di smobilitazione

Tira una brutta aria presso lo stabilimento Fiat Chrysler Automobiles di Termoli dove vengono prodotti i motori di alcune delle più famose auto dei brand che fanno parte di FCA. Nelle scorse ore i sindacati che rappresentano i lavoratori dell’impianto hanno dichiarato che Termoli va verso il ridimensionamento di personale. Inoltre a giorni partiranno cassa integrazione e contratti di solidarietà per alcune centinaia di lavoratori fino al prossimo mese di agosto.

Fiat Chrysler Termoli: i sindacati sono pessimisti per il futuro

Inoltre FLMuniti Fiat Fca Termoli e SOA Sindacato Operai Autorganizzati hanno messo in evidenza come siano stati offerti incentivi per i prepensionamenti e per i licenziamenti volontari e molti lavoratori anche giovani hanno deciso di dire addio allo stabilimento. Secondo i sindacati si tratta di segni di smobilitazione visto che le prospettive future della fabbrica non sembrano assolutamente essere rosee.

Infatti per il momento non si parla di nuovi cambi da produrre, a differenza di quanto sta avvenendo in altri siti produttivi che Fiat Chrysler possiede all’estero. Anche se in futuro sarà prodotto un nuovo motore ibrido questo comunque non garantirà la piena occupazione dello stabilimento che attualmente conta circa 2 mila dipendenti, sempre secondo quanto riportano FLMuniti Fiat Fca Termoli e SOA Sindacato Operai Autorganizzati.

Nemmeno la fusione di FCA con PSA sembra poter migliorare le cose. Anzi c’è preoccupazione che questa sia l’occasione per delocalizzare ulteriormente la produzione di cambi e motori.

Vedremo i dirigenti di Fiat Chrysler cosa risponderanno a queste critiche che arrivano dai sindacati che rappresentano i lavoratori di Termoli e se nei prossimi mesi qualche notizia importante verrà data a proposito del futuro del celebre stabilimento del gruppo italo americano situato in Molise.