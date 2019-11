Ferrovie dello Stato, 100 nuovi posti di lavoro: ecco le figure richieste

Nuove assunzioni all’interno di Ferrovie dello Stato.

A darne notizia è stato proprio il gruppo che opera nel settore ferroviario per la realizzazione di opere e servizi.

La maxi campagna di recruiting mira all’assunzione di 100 nuove figure che lavoreranno nella Provincia di Bolzano.

Gli inserimenti, in particolare, riguarderanno Trenitalia e Rete Ferroviaria Italiana e serviranno a garantire il turnover del personale.

Di seguito tutto quello che c’è da sapere per presentare la propria candidatura: figure richieste e come presentare la domanda.

Ferrovie dello Stato assume a Bolzano

Le nuove 100 assunzioni che sono previste all’interno di Ferrovie dello Stato sono state annunciate dallo stesso gruppo attraverso un comunicato e saranno effettuate in Trentino Alto Adige.

Il piano assunzionale si è reso necessario per far fronte alla sostituzione dei dipendenti che andranno in pensione, garantendo il ricambio generazionale.

Nonostante il gruppo ferroviario abbia sede centrale a Roma, a questo giro i candidati che supereranno la selezione verranno impiegati nella Provincia di Bolzano.

La campagna di reclutamento, più in generale, rientra in un piano che Trenitalia sta portando avanti per assumere nuove risorse da impiegare sui treni o come personale di terra, in tutte le aree aziendali.

Figure ricercate

Ma quali sono le figure che Ferrovie dello Stato sta cercando in questa prima tornata di assunzioni?

Le 100 assunzioni previste dal Gruppo sono volte al reclutamento delle seguenti figure:

Capitreno

Macchinisti

Capi Stazione

Operatori Specializzati della Manutenzione Rotabili e dell’Infrastruttura

Tecnici Commerciali

Gli inserimenti riguarderanno quindi gli operatori del settore ferroviario con varie qualifiche, e il livello contrattuale di assunzione dipenderà dalla seniority.

Come presentare la domanda?

La campagna di assunzioni per l’inserimento di nuove figure all’interno di Ferrovie dello Stato in provincia di Bolzano è già partita, e tutti gli interessati possono quindi già presentare la propria candidatura.

Per farlo occorrerà visitare la pagina del gruppo dedicata alle carriere e alle ricerche in corso. La procedura di candidatura prevede l’invio del curriculum tramite l’apposito form rispondendo agli annunci relativi alle posizioni aperte per la Provincia di Bolzano.

Le candidature devono essere inviate entro il 15 dicembre 2019.