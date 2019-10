Facebook: organi in vendita con annunci sul Marketplace

Organi umani in vendita su Facebook: il Marketplace, piattaforma e sezione dedicata alla vendita amatoriale di merce nuova e usata, è stato sfruttato per vendere reni (e non solo), ospitando un macabro commercio di esseri umani.

La notizia arriva da Futurism , portale americano dedicato a scienza e tecnologia, che ha riportato la scoperta del traffico d’organi sul Marketplace di Facebook proveniente dalle Filippine, come segnalato da un’inchiesta partita da Channel New Asia .

Le difficoltà economiche del sud-est asiatico incentivano un mercato che, per il Paese, è già una vera e propria piaga che arriva ad estendersi anche a Facebook, dove appaiono organi in vendita accanto a smartphone, mobili e altra merce usata.

Facebook Marketplace: in vendita organi umani, il caso

Le persone con un disperato bisogno di denaro nelle Filippine arrivano spesso a cercare metodi di guadagno estremi: tra questi la vendita dei propri reni direttamente su Facebook, piazzando annunci sul Marketplace in attesa di un acquirenti disposto a pagare bene per il proprio organo.

Le Forze dell’ordine e il team di Facebook stanno lottando uniti per tentare di arginare una pratica che però stessa ancora a estinguersi.

Le difficoltà riscontrate vedono al centro proprio la semplicità con cui i vari trafficanti possono creare false identità e nuovi profili a stretto giro, senza essere individuati o bloccati in maniera definitiva.

Come avviene la compravendita? Un post tipico vedrà apparire l’organo di turno, generalmente si tratta di un rene, accompagnato dal gruppo sanguigno e il prezzo.

Dietro al folle gesto non si nascondono solo trafficanti specializzati, ma anche persone disperate in cerca di una grande somma di denaro in grado di saldare debiti o coprire eventuali costose spese ospedaliere.

Channel New Asia ha intervistato diverse persone che hanno venduto i propri reni su Facebook per garantire condizioni di vita migliori alla propria famiglia, o per ripartire con una nuova attività. Il prezzo medio si aggirerebbe sui centomila dollari.

Facebook ha dichiarato di prendere la lotta al traffico di organi sulla propria piattaforma in modo prioritario: “Rimuoviamo questo tipo di contenuti ogni volta che ne veniamo a conoscenza, incoraggiando la nostra community a segnalare contenuti che ritengano infrangere le regole di Facebook”.

Segnalazioni e moderatori sembrano non essere sufficienti, così il National Transplant Ethics Committee, organizzazione che tutela i trapianti d’organi e l’eventuale traffico illegale, sta monitorando tutti gli ospedali attrezzati per questo tipo di operazioni in cerca di anomalie ed eventuali transazioni illegali.