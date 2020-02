Evento Samsung 2020: presentati Galaxy S20, Galaxy Z Flip e le Galaxy Buds+

Oggi 11 febbraio 2020 si è chiuso il sipario sul Samsung Galaxy Unpacked 2020, che ha presentato al mondo i nuovi Samsung Galaxy S20, S20+ e S20 Ultra (e non solo). L’evento è stato trasmesso in diretta streaming e ha visto il debutto anche di altre novità per un evento forse privo di sorprese, ma dalle basi solide per un’annata interessante per il mondo mobile.

Le novità presentate sul palco del Bill Graham Civic Auditorium di San Francisco durante il Samsung Galaxy Unpacked 2020, oltre ai tre nuovi Galaxy S20, hanno visto il debutto ufficiale di un nuovo smartphone pieghevole, il Galaxy Z Flip e delle nuove cuffiette Galaxy Buds+.

Molte le novità per dei device fortemente direzionati sul fronte 5G: i nuovi Galaxy S20 rappresentano infatti il primo banco di prova della nuova connessione mobile. Ecco la cronaca completa dell’evento.

Evento Samsung 2019 in diretta italiana: nuovi Galaxy S20, immagini e commento live

La diretta è iniziata, seguendo l’orario italiano, alle ore 20:00 e si è conclusa poco dopo le 21.00.

Seguendo la scaletta dello scorso anno, il Samsung Galaxy Unpacked si è aperto prima con la presentazione del Galaxy Z Flip, modello ormai più che conosciuto dopo il trailer di presentazione visto agli Oscar 2020, a seguire è toccato ai nuovi top di gamma Samsung Galaxy S20, S20+ e S20 Ultra e infine alle Galaxy Buds+.

Nessuna novità sui nuovi smartwatch Galaxy Watch. Ecco di seguito la diretta completa.

Ore 21:00 - L’evento si conclude in un’ora, poche sorprese e grande spazio alle feature come 5G e alle partnership future con Netflix e Google (per le videochiamate in super HD con Google Duo).

Ore 20:56 - Arrivano anche i prezzi ufficiali per Samsung Galaxy S20: il primo parte da 999 dollari, mentre Galaxy S20+ da 1.199 dollari e Galaxy S20 Ultra da 1.399. Disponibilità alla vendita dall’8 marzo.

Ore 20:52 - Ed ecco anche le Samsung Galaxy Buds, che confermano quanto emerso in precedenza e rinnovano la gamma con qualche miglioria, come l’Ambient Sound regolabile. Prezzo di lancio 149 dollari e disponibilità dal 14 febbraio.

Ore 20:49 - Confermate anche le caratteristiche su schermo a risoluzione fino a 120 Hz e RAM da 12 GB, fino a un modello da 16 che non sappiamo se verrà messo in commercio anche in Italia.

Ore 20:46 - Segue una demo che illustra le impressionanti qualità del nuovo comparto fotografico, dotato di zoom digitale fino a 100x per catturare dettagli anche a lunga distanza.

Ore 20:45 - Volete di più? Ecco Samsung Galaxy S20 Ultra, che estende la potenza della fotocamera posteriore, caratteristica su cui Samsung sembra volersi giocare tutto.

Ore 20:39 - Si arriva a parlare dei video, con risoluzione fino a 8K e opzione per catturare screen dai video girati in automatiche foto ad altra qualità: 32 megapixel.

Ore 20:35 - La camera di Samsung Galaxy S20 potrà contare su 64 megapixel complessivi, e uno zoom ottico fino a 3X.

Ore 20:30 - Ecco i nuovi Samsung Galaxy S20, disponibili in tre differenti modelli. Confermate le caratteristiche emerse in precedenza dal 5G alla fotocamere impressionanti. da 64, per S20 e S20+, a 108 Megapixel per S20 Ultra.

Ore 20:20 - E dal Galaxy S si arriva a parlare del 5G, che sarà presente su tutti i nuovi Galaxy S20.

Ore 20:17 - Roh ripercorre la storia della serie Galaxy, si parte dal primo modello lanciato sul mercato: Samsung Galaxy S.

Ore 20:15 - TM Roh, Presidente e responsabile della comunicazione Samsung, sale sul palco.

Ore 20:12 - Segue featurette di Tom Bhrowne, designer che illustra il mondo Samsung e presenta il trailer di Galaxy Z Flip visto agli Oscar 2020.

Ore 20:11 - Rivelato il prezzo ufficiale di Samsung Galaxy X Flip: si parte da 1.349 dollari, circa 1.400 euro in Italia. Prezzo competitivo e al di sotto delle aspettative. Uscita prevista per il 14 febbraio.

Ore 20:08 - Il passo avanti fatto rispetto a Galaxy Fold è notevole: Galaxy Z Flip sembra un prodotto decisamente più maturo con un modalità flex che permette di aprire lo smartphone in diverse angolazioni, come un laptop.

Ore 20:07 - Il nuovo Galaxy Z Flip arriva in commercio con incluso l’abbonamento a YouTube Premium, non sappiamo se questa caratteristica sarà confermata anche per l’Italia.

Ore 20:05 - Tre colori e una scocca a specchio per Galaxy Z Flip, Mirror Purple, Mirror Black e Mirror Gold. Doppio schermo, interno ed esterno, apertura a conchiglia per uno schermo mai visto prima su un display mobile.

Ore 20:01 - Si inizia con il pezzo forte, il nuovo Samsung Galaxy Z Flip, lo smartphone pieghevole di nuova generazione. Sale sul palco Rebecca Hirts, responsabile marketing.