Reato di epidemia colposa e dolosa: disciplina e pene

Epidemia colposa e dolosa, cosa sono esattamente questi reati e quando vengono commessi? Il reato di epidemia è una delle fattispecie punite con maggiore severità nel nostro ordinamento, basti pensare che il testo originario prevedeva la penale di morte (articolo 438 del Codice penale). Nel tempo le pene sono state alleggerite, pur restando elevate: nei casi più gravi si può arrivare alla detenzione per 12 anni.

Il motivo di tanto rigore da parte del legislatore penale è chiaro: i reati di epidemia colposa e dolosa (come anche l’avvelenamento di acque e alimenti) mettono in pericolo la salute pubblica, sono incontrollabili e quindi possono causare un numero di vittime assai elevato. Vediamo la disciplina legale.

Epidemia colposa: cos’è, pene e disciplina

Chi commette “Delitti colposi contro la salute pubblica”, quindi diffonde germi e patogeni o avvelena acque e beni destinati all’alimentazione, è punito dall’ordinamento penale con sanzioni davvero severe, commisurate alla gravità del fatto. L’articolo di riferimento è il numero 452 del Codice penale che prevede la reclusione da 3 a 12 anni per chi diffonde colposamente il virus o con la sua condotta negligente ne favorisce la propagazione causando la morte di persone innocenti. Sanzione che si tramuta in ergastolo se il fatto avviene con dolo, cioè con coscienza e volontà di provocare una epidemia letale.

Epidemia e valutazione della colpa

Ma cosa si intende esattamente per “epidemia colposa”? Per comprenderlo dobbiamo analizzare il significato giudicio della colpa.

Abbiamo visto che il “dolo” manifesta l’intenzionalità dell’autore a commettere il fatto, quindi l’epidemia, invece quando c’è la “colpa” significa che chi diffonde il virus non ne ha la volontà ma provoca il fatto con atteggiamenti negligenti e/o imprudenti. Questi vengono valutati dal giudice di merito e, ove necessario, da consulenti tecnici esperti della materia, i quali sono in grado di verificare se il colpevole ha agito con la diligenza richiesta dall’incarico ricoperto e seguendo le norme comportamentali e i protocolli obbligatori.

Questa condotta, inoltre, è considerata un reato di pericolo e non di danno (per approfondire: Reati di pericolo e reati di danno: cosa sono e differenze), quindi basta che la condotta sia anche solo astrattamente idonea a mettere a rischio la salute collettiva.

Epidemia: significato

Per “epidemia” si intende la diffusione di una malattia, generalmente infettiva, che colpisce una grande quantità di individui nello stesso periodo. Tale malattia deve avere la stessa origine e, per definirsi epidemia, deve avere una diffusione spazio-temporale definita e determinata. Il termine epidemia ha origine dal greco: ἐπιδημία, da ἐπί «sopra» e δῆμος «popolo» e sta appunto ad indicare che si tratta di una malattia che coinvolge la collettività e non il singolo.

La scienza che studia la materia si chiama epidemiologia ed esamina cause, fonti e diffusione del morbo epidemico, le modalità con le quali si manifesta, si propaga e si estingue, nonché i risvolti economici, sociali e demografici.