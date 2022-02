Elezioni Oristano 2022: data, candidati e sondaggi

Si scaldano i motori in vista delle elezioni amministrative Oristano 2022 che, a meno di un nuovo slittamento a causa del Covid, si terranno in tarda primavera anche se sulla data al momento regna ancora l’incertezza.

Dopo la vittoria alle elezioni amministrative del 2017, a Oristano dovrebbe essere di nuovo in campo l’attuale sindaco di centrodestra Andrea Lutzu, anche se il primo cittadino ancora non ha sciolto le sue riserve.

Deve ancora scegliere il proprio candidato pure il centrosinistra, con il Partito Democratico che per prima cosa dovrà definire il perimetro della propria coalizione: la volontà dei dem sembrerebbe essere quella di un fronte molto ampio, ma non sarà facile mettere tutti sotto lo stesso tetto.

Aspettando i sondaggi ufficiali, se in queste elezioni amministrative a Oristano si dovessero presentare diversi candidati forti così come avvenuto nel 2017, allora anche nel 2022 ci sarà bisogno di un ballottaggio per eleggere il prossimo sindaco.



Elezioni amministrative Oristano 2022: la data

Nel 2017 le elezioni amministrative a Oristano si sono tenute domenica 11 giugno. In teoria anche nel 2022 si dovrebbe votare nella tarda primavera, ma per la data tutto dipenderà da quella che sarà la situazione Covid in Italia.

Per esigenze sanitarie dovrebbe essere confermata la doppia giornata di voto (domenica dalle 07.00 alle 23.000 e lunedì dalle 07.00 alle 15.00), mentre appare probabile un eventuale accorpamento con i possibili referendum in programma.

In queste elezioni amministrative in totale si voterà in circa mille Comuni, tra cui anche quattro capoluoghi di regione: Palermo, Genova, Catanzaro e L’Aquila. Vista l’autonomia in Sardegna si potrebbe votare in una data differente rispetto al resto dell’Italia.



La legge elettorale

Fatta eccezione per le Regioni a statuto speciale dove possono esserci dei cambiamenti, come nel caso della Sicilia, la legge elettorale delle elezioni amministrative in Italia è di stampo maggioritario per quanto riguarda l’elezione del sindaco, mentre la ripartizione dei consiglieri avviene in maniera proporzionale.

Essendo Oristano un Comune con più di 15.000 abitanti, se nessun candidato al primo turno dovesse superare il 40% dei voti allora si procederà a un ballottaggio tra i due più votati. Nel caso si dovesse verificare una perfetta parità nel testa a testa, sarà eletto sindaco il candidato più anziano.

Per garantire la formazione di una maggioranza solida e di conseguenza una sostanziale governabilità, alle liste collegate al candidato sindaco risultato vincitore verrà attribuito il 60% dei seggi. I restanti posti nel Consiglio verranno poi assegnati alle altre liste in maniera proporzionale attraverso il “metodo D’Hondt”.

Alla divisione dei seggi, si andranno a eleggere nel totale 24 consiglieri escluso il sindaco, saranno ammesse tutte le liste e i gruppi di liste di candidati che avranno superato la soglia di sbarramento del 3% dei voti validi.

Per quanto riguarda le modalità di voto, nei comuni con più di 15.000 abitanti è ammesso il voto disgiunto, con l’elettore che potrà esprimere fino a due preferenze mantenendo però la parità di genere (un uomo e una donna).



I candidati

Oristano è storicamente una città di centro che durante la prima Repubblica è sempre stata amministrata dalla Democrazia Cristiana. Da quando invece lo Scudo Crociato è andato in declino si è assistito a una sorta di alternanza tra centrodestra e centrosinistra.

Alle elezioni amministrative del 2017 l’ingegnere Andrea Lutzu, con una ampia vittoria ottenuta al ballottaggio, è riuscito a riportare il centrodestra alla guida di Oristano governando poi la città durante lo tsunami-Covid.

In vista delle elezioni 2022 tutto farebbe pensare a una ricandidatura dell’attuale sindaco, anche se Lutzu non si è mai sbilanciato a riguardo. Dopo le divisioni di cinque anni fa e la maretta a livello nazionale, resta da capire inoltre se il centrodestra riuscirà a presentarsi compatto.

Situazione ancora tutta in divenire anche nel centrosinistra, con il Partito Democratico da tempo a lavoro per cercare di costruire una coalizione che al momento potrebbe comprendere il Movimento 5 Stelle, il Partito Socialista e Articolo 1.

Non mancano però le voci di una volontà del PD di allargare ulteriormente la coalizione verso il centro e l’ambito civico: se ci dovesse una virata troppo netta verso i lidi dei moderati, i dem potrebbero perdere pezzi a sinistra.

Quanto alla scelta del candidato ancora nulla è stato deciso, con l’ipotesi delle primarie di coalizione che resta una opzione praticabile.