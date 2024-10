Elezioni USA 2024, il legame con lo sport di Harris e Trump

Alcuni Stati hanno già votato, altri lo stanno facendo in queste ore nelle operazioni di voto anticipato, altri ancora devono ancora iniziare. In ogni caso il prossimo 6 novembre il mondo conoscerà il nome del prossimo Presidente degli Stati Uniti d’America. Kamala Harris o Donald Trump saranno i successori di Joe Biden, in una scelta che avrà conseguenze e ripercussioni su tutti gli aspetti che riguardano la vita americana.

In questo senso lo sport non fa eccezione e se anche non va considerato tra i principali settori che guardano con interesse e curiosità alle elezioni 2024 non per questo significa che rimarrà ai margini delle strategie presidenziali. Aldilà di chi fra i due candidati riuscirà a sedersi alla Casa Bianca.

Donald Trump, una grande passione per lo sport con alcune polemiche

[...]