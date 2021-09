Elezioni Pordenone 2021: data, candidati e sondaggi

Si anima la partita delle elezioni amministrative a Pordenone. In questo ugualmente tormentato 2021, il CdM ha optato per uno slittamento della data al 3 e 4 ottobre a causa del perdurare dell’emergenza Covid.

In totale sono tre i candidati in corsa in queste elezioni amministrative a Pordenone: resta da capire se verrà accettato il ricorso presentato dalla professoressa Anna Ciriani

Sarà di nuovo in campo Alessandro Ciriani, l’attuale sindaco indipendente di centrodestra che, dopo la netta vittoria al ballottaggio del 2016, proverà adesso a ottenere un mandato bis. Aspettando i sondaggi ufficiali, è lui il grande favorito.

In queste elezioni a Pordenone a sfidarlo sarà Gianni Zanolin, con il docente che avrà il sostegno di una coalizione giallorossa: dal Partito Democratico fino al Movimento 5 Stelle, passando per la sinistra e diverse liste civiche.



ELEZIONI PORDENONE 2021 DATA

LEGGE ELETTORALE

CANDIDATI

Non si terranno nella tarda primavera del 2021 le elezioni amministrative a Pordenone, visto che il Consiglio dei Ministri ha ufficializzato una slittamento a causa del persistere dell’emergenza Covid.

Il CdM così ha deciso che le urne per le elezioni amministrative si devono aprire in una data compresa tra il 15 settembre e il 15 ottobre, con la doppia data più probabile che inizialmente era quella del 10 e 11 ottobre.

Considerato il pericolo Covid, il ministro Luciana Lamorgese alla fine ha scelto di anticipare il voto di una settimana, con le urne che a Pordenone si apriranno per il primo turno domenica 3 e lunedì 4 ottobre, mentre l’eventuale ballottaggio si terrà il 17 e 18 ottobre.

Come lo scorso anno anche nel 2021 ci sarà una sorta di election day: il primo turno delle amministrative sarà accorpato alle regionali in Calabria e alle suppletive.

Le amministrative si annunciano essere come un appuntamento molto delicato, visto che si voterà anche in città come Milano, Roma, Napoli, Bologna e Torino. In Friuli Venezia Giulia, in questo 2021 si voterà anche a Trieste.



La legge elettorale

Fatta eccezione per le regioni a statuto speciale dove possono esserci dei cambiamenti, la legge elettorale delle elezioni amministrative in Italia è di tipo stampo maggioritario per quanto riguarda l’elezione del sindaco, mentre la ripartizione dei consiglieri avviene in maniera proporzionale.

Essendo Pordenone un Comune con più di 15.000 abitanti, se nessun candidato al primo turno dovesse ottenere la maggioranza assoluta allora si procederà a un ballottaggio tra i due più votati. Nel caso si dovesse verificare una perfetta parità nel testa a testa, sarà eletto sindaco il candidato più anziano.

Per garantire la formazione di una maggioranza solida e di conseguenza una sostanziale governabilità, alle liste collegate al candidato sindaco risultato vincitore verrà attribuito il 60% dei seggi. I restanti posti nel Consiglio verranno poi assegnati alle altre liste in maniera proporzionale attraverso il “metodo D’Hondt”.

Alla divisione dei seggi, si andranno a eleggere nel totale 40 consiglieri escluso il sindaco, saranno ammesse tutte le liste e i gruppi di liste di candidati che avranno superato la soglia di sbarramento del 3% dei voti validi.



Per quanto riguarda le modalità di voto, nei comuni con più di 15.000 abitanti è ammesso il voto disgiunto, con l’elettore che potrà esprimere fino a due preferenze mantenendo però la parità di genere (un uomo e una donna).

I candidati

Sono tre i candidati ufficiali alle elezioni amministrative a Pordenone. Ecco chi sono e da quali partiti e liste saranno sostenuti in questo voto del 3 e 4 ottobre.

Alessandro Ciriani : Lega, Fratelli d’Italia, Forza Italia-UdC, Progetto FVG, Pordenone Cambia

: Lega, Fratelli d’Italia, Forza Italia-UdC, Progetto FVG, Pordenone Cambia Gianni Zanolin : Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Articolo 1, La Civica, Bene Comune

: Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Articolo 1, La Civica, Bene Comune Vitto Claut: Coalizione Etica

Da tempo Alessandro Ciriani ha ufficializzato la decisione di presentarsi di nuovo per ottenere un secondo mandato.

In queste elezioni amministrative a Pordenone, il primo cittadino potrà contare anche sul supporto di Lega, Forza Italia, UdC e, ca va sans dire, Fratelli d’Italia: il fratello del sindaco, Luca Ciriani, è il capogruppo al Senato del partito di Giorgia Meloni.

Il suo più grande sfidante sarà Gianni Zanolin, docente universitario e scrittore, che da mesi è in campo forte del sostegno del Partito Democratico, del Movimento 5 Stelle, di Articolo 1 e di alcune civiche.

A completare il trittico dei candidati è l’avvocato Vitto Claut per Coalizione Etica, mentre ha fatto ricorso Anna Ciriani che è stata esclusa in quanto avrebbe usato una modulistica non conforme.