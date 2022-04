Elezioni Francia 2022: candidati, sondaggi e risultati

Tutto pronto per le elezioni presidenziali Francia 2022, con il primo turno che si svolgerà domenica 10 aprile 2022: per i primi risultati ufficiali si dovrà aspettare le ore 20:00, quando si chiuderanno gli ultimi seggi. L’eventuale ballottaggio tra i due più votati nel caso in cui nessun candidato dovesse superare la soglia della maggioranza assoluta, si terrà invece dopo due settimane in data 24 aprile.

Il sistema di voto in Francia per l’elezione del Presidente della Repubblica infatti è molto simile alla legge elettorale in vigore da noi per le elezioni amministrative. C’è da dire che Oltralpe finora mai nessuno è riuscito a superare il 50% al primo turno, con un ballottaggio che così appare inevitabile.

Del resto con così tanti candidati in corsa, in totale sono in dodici a correre per l’Eliseo, è inevitabile una frammentazione dell’elettorato: il grande favorito resta comunque sempre Emmanuel Macron, il Presidente in carica.

Stando ai sondaggi elaborati in vista delle elezioni in Francia, la principale sfidante del Presdiente dovrebbe essere ancora una volta Marine Le Pen, ma non bisogna sottovalutare la sinistra di Jean-Luc Mélenchon indicata come in ripresa. Sarà invece l’autentica mina vagante di queste elezioni Éric Zemmour, il giornalista da molti indicato come un candidato di estrema destra.

leggi anche Quanto guadagna Emmanuel Macron? Biografia e stipendio del Presidente francese

Elezioni Francia 2022: i candidati

Saranno dodici i candidati in campo alle elezioni in Francia del 2022, con il termine per la presentazione delle candidature che è scaduto lo scorso 4 marzo.

Dopo aver vinto al ballottaggio le elezioni presidenziali del 2017, Emmanuel Macron sarà ancora in campo in Francia per cercare di ottenere un secondo mandato consecutivo all’Eliseo sempre sostenuto dal suo partito En Marche!.

Alle urne così potrebbe ripetersi la sfida con Marine Le Pen, visto che la leader del Rassemblement National (ex Front National) da tempo ha annunciato la sua nuova candidatura a Presidente.

Per cercare di dare una scossa ai Socialisti che in Francia sembrerebbero essere in una crisi quasi irreversibile, è scesa in campo la sindaca di Parigi Anne Hidalgo che ha largamente vinto le primarie del partito.

A sinistra comunque il campo appare essere particolarmente affollato. Non mancherà infatti Jean-Luc Mélenchon che alla guida de La France Insoumise alle elezioni del 2017 è riuscito a sfiorare il ballottaggio prendendo il 19%.

Le primarie che si sono svolte lo scorso 28 settembre invece hanno incoronato Yannick Jadot come candidato dei Verdi. In campo anche Philippe Poutou del Nouveau Parti Anticapitaliste e Fabien Roussel del Parti Communiste Français.

Se la sinistra è frammentata non meno caotica appare la situazione in Francia per quanto riguarda il centrodestra. Le primarie dei Repubblicani hanno incoronato come candidata Valérie Pécresse, attuale presidente della regione dell’Île-de-France.

La destra di Debout La France sarà guidata ancora da Nicolas Dupont-Aignan, ma l’autentica incognita di queste elezioni presidenziali è Éric Zemmour, un giornalista e saggista che si definisce gollista-bonapartista anche se le sue posizioni spesso sono state bollate come di estrema destra.

leggi anche Chi è Éric Zemmour, il candidato di ultradestra che vola nei sondaggi in Francia

I sondaggi

L’ultimo sondaggio in vista delle elezioni presidenziali in Francia è stato realizzato da Ipsos e pubblicato in data 4 aprile. L’indagine ha preso in considerazione i due più probabili ballottaggi.

France, Ipsos-Sopra Steria poll: Presidential run-off Macron (EC-RE): 54% (+1)

Le Pen (RN-ID): 46% (-1) Macron (EC-RE): 58%

Mélenchon (LFI-LEFT): 42%

… +/- vs. 30 March - 02 April 2022 Fieldwork: 1-4 April 2022

Sample size: 1,687 ➤https://t.co/Q3N85NE2nu pic.twitter.com/M56VbT4ypi — Europe Elects (@EuropeElects) April 5, 2022

Del resto sempre Ipsos così vede l’esito del primo turno, con la sfida per l’Eliseo che ormai starebbe diventando una corsa per tre.

France, Ipsos-Sopra Steria poll: Macron (EC-RE): 26% (+0.5)

Le Pen (RN-ID): 21%

Mélenchon (LFI-LEFT): 16% (+0.5)

Zemmour (REC-NI): 10.5% (-0.5)

Pécresse (LR-EPP): 8.5% (-1)

… +/- vs. 30 March-2 April 2022 Fieldwork: 1-4 April 2022

Sample size: 1,687

➤ https://t.co/Q3N85NE2nu pic.twitter.com/T7QWbxYp3h — Europe Elects (@EuropeElects) April 4, 2022

Sia contro Le Pen sia contro Mélenchon, Macron sembrerebbe essere proiettato verso una vittoria, anche se il risultato sarebbe maggiormente in bilico in caso di un testa a testa con la leader del Rassemblement National.

In data 6 marzo questo è stato lo scenario dipinto dall’istituto da Cluster 17: se Macron appare sicuro del ballottaggio, per il secondo posto sarebbe grande bagarre tra Le Pen, Zemmour, Mélenchon e Pécresse.

Elezioni Francia 2022 Sondaggio 6 marzo

Fonte Europa Elects

Il sondaggio realizzato da Ifop in data 1 marzo, sembrerebbe indicare un probabile nuovo ballottaggio tra il presidente Emmanuel Macron e la sua eterna sfidante Marine Le Pen.

Elezioni Francia 2022 Sondaggio Ifop 1 marzo

Fonte Europa Elects

In precedenza un sondaggio effettuato da Cluster 17 in data 5 febbraio, ha dipinto invece uno scenario molto incerto. Se Emmanuel Macron sembrerebbe essere sicuro di accedere al ballottaggio, per il secondo posto ci sarebbe una gran bagarre.

Elezioni Francia 2022 Sondaggio 5 febbraio

Fonte Europa Elects

Éric Zemmour infatti sarebbe a un passo dal secondo posto che gli andrebbe a garantire l’accesso al ballottaggio, con Marine Le Pen che deve guardarsi anche dalla crescita di Valérie Pécresse.

La grande frammentazione della sinistra potrebbe invece risultare fatale a Jean-Luc Mélenchon, a cui potrebbe bastare il sostegno anche di uno solo dei vari candidati dell’area per poter ambire al secondo posto.

leggi anche Chi vince le elezioni in Francia? Per i sondaggi Le Pen è in recupero su Macron

I risultati

A partire dalle ore 20:00 di domenica 10 aprile, qui di seguito si potranno seguire i risultati ufficiali delle elezioni presidenziali in Francia che, come da tradizione, saranno anticipati dagli immancabili exit poll.

Candidato Partito Percentuale Emmanuel Macron La République En Marche / Marine Le Pen Rassemblement National / Valérie Pécresse Repubblicani / Éric Zemmour Reconquête / Jean-Luc Mélenchon La France Insoumise / Yannick Jadot Verdi / Anne Hidalgo Socialisti / Nicolas Dupont-Aignan Debout La France / Fabien Roussel Partito Comunista Francese / Philippe Poutou Nuovo Partito Anticapitalista / Jean Lassalle Résistons / Nathalie Arthaud Lotta Operaia /

Se nessun candidato dovesse superare la soglia della maggioranza assoluta, per eleggere il prossimo Presidente si terrà un ballottaggio dopo due settimane in data 24 aprile.