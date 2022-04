Elezioni Francia 2022, i risultati: Macron in testa, ma sarà ballottaggio con Le Pen

Elezioni presidenziali Francia 2022: si sono concluse le operazioni di voto, con l’attesa adesso che è tutta per i risultati ufficiali. Le proiezioni in merito all’affluenza sembrerebbero confermare una minore partecipazione alle urne Oltralpe rispetto al primo turno del 2017.

Stando al primo exit poll diramato da Cnews, Emmanuel Macron sarebbe nettamente in testa al 29% seguito da Marine Le Pen al 24%. Sarebbero così smentiti i sondaggi della vigilia che indicavano un serrato testa a testa tra i due.

Exit poll elezioni Francia Fonte Cnews

Viene attestato al 20% invece Jean-Luc Mélenchon, mentre sarebbero più distanti tutti gli altri candidati con il gollista Éric Zemmour che non andrebbe oltre il 7%.

Se i risultati ufficiali dovessero confermare la stima dell’exit poll, a decidere l’esito delle elezioni Francia 2022 sarà un ballottaggio in data 24 aprile tra Emmanuel Macron e Marine Le Pen.

A riguardo, in vista del ballottaggio Emmanuel Macron ha già incassato l’appoggio di Anne Hidalgo, Fabien Roussel e Valérie Pécresse, mentre Marine Le Pen potrà contare sull’endorsement di Éric Zemmour.

Elezioni Francia 2022: i risultati

In questa domenica 10 aprile 2022, sono stati 49 milioni i francesi chiamati alle urne per esprimere il proprio voto. Qui di seguito i risultati parziali del primo turno delle elezioni presidenziali Francia 2022.

Candidato Partito Percentuale Emmanuel Macron La République En Marche / Marine Le Pen Rassemblement National / Valérie Pécresse Repubblicani / Éric Zemmour Reconquête / Jean-Luc Mélenchon La France Insoumise / Yannick Jadot Verdi / Anne Hidalgo Socialisti / Nicolas Dupont-Aignan Debout La France / Fabien Roussel Partito Comunista Francese / Philippe Poutou Nuovo Partito Anticapitalista / Jean Lassalle Résistons / Nathalie Arthaud Lotta Operaia /

Se nessun candidato dovesse superare la soglia della maggioranza assoluta, per eleggere il prossimo Presidente della Repubblica francese sarà necessario un ballottaggio in data 24 aprile.

Il sistema di voto in Francia per l’elezione del Presidente della Repubblica infatti è molto simile alla legge elettorale in vigore da noi per le elezioni amministrative. C’è da dire che Oltralpe finora mai nessuno è riuscito a superare il 50% al primo turno: il ballottaggio appare quindi inevitabile.

I candidati

Dodici i candidati che sono scesi in campo alle elezioni in Francia del 2022, iniziate ufficialmente quest’oggi, domenica 10 aprile.

Dopo aver vinto al ballottaggio le elezioni presidenziali del 2017, Emmanuel Macron correrà ancora una volta in Francia per cercare di ottenere il secondo mandato consecutivo all’Eliseo, sostenuto dal suo partito En Marche!.

Si potrebbe quindi replicare alle urne la sfida con Marine Le Pen, visto che la leader del Rassemblement National (ex Front National) da tempo ha annunciato la sua nuova candidatura a Presidente.

Per cercare di dare una scossa ai Socialisti che in Francia sembrerebbero essere in una crisi quasi irreversibile, è scesa in campo la sindaca di Parigi Anne Hidalgo che ha largamente vinto le primarie del partito.

A sinistra il campo appare essere particolarmente affollato. Non mancherà, infatti, Jean-Luc Mélenchon che alla guida de La France Insoumise alle elezioni del 2017 è riuscito a sfiorare il ballottaggio prendendo il 19%.

Le primarie che si sono svolte lo scorso 28 settembre invece hanno incoronato Yannick Jadot come candidato dei Verdi. In campo anche Philippe Poutou del Nouveau Parti Anticapitaliste e Fabien Roussel del Parti Communiste Français.

Se la sinistra è frammentata non meno caotica appare la situazione in Francia del centrodestra. Le primarie dei Repubblicani hanno incoronato come candidata Valérie Pécresse, attuale presidente della regione dell’Île-de-France.

La destra di Debout La France sarà guidata ancora da Nicolas Dupont-Aignan, ma l’autentica incognita di queste elezioni presidenziali è Éric Zemmour, un giornalista e saggista che si definisce gollista-bonapartista anche se le sue posizioni spesso sono state bollate come di estrema destra.