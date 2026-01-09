Da Rolex a Louis Vuitton. Perché i brand del lusso investono miliardi nello sport?

Negli ultimi anni lo sport è diventato molto di più che un semplice fenomeno popolare che appassiona milioni, se non miliardi di persone in tutto il mondo.

Molti settori apparentemente lontani dalla competizione e dalle discipline sportive hanno mostrato interesse sempre più crescente per lo sport, approcciando non solo singole squadre, ma anche intere leghe e competizioni nel tentativo di arrivare a sinergie con vantaggi reciproci.

Spesso su Money.it ci siamo occupati dell’impatto sempre più rilevante del private equity dentro lo sport, ma non è nemmeno da sottovalutare quello che sta accadendo ed è avvenuto negli ultimi anni nella relazione tra prestigiosi marchi di lusso che si affiancano a squadre sportive e competizioni in sempre più discipline. [...]