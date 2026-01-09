Abbonati

Economia e Finanza

Quotazioni

Risparmio e Investimenti

Fintech

Fisco e Tasse

Lavoro e Diritti

Imprese

Formazione Finanziaria

Attualità

Green

Lifestyle

Motori

Tecnologia

Progetti speciali

Video

Strumenti

Da Rolex a Louis Vuitton. Perché i brand del lusso investono miliardi nello sport?

Francesco Nasato

9 Gennaio 2026 - 12:16

Tra settori storicamente interessati come il tennis e nuovi accordi in discipline inedite: ai marchi di lusso lo sport piace sempre di più

Da Rolex a Louis Vuitton. Perché i brand del lusso investono miliardi nello sport?

Negli ultimi anni lo sport è diventato molto di più che un semplice fenomeno popolare che appassiona milioni, se non miliardi di persone in tutto il mondo.

Molti settori apparentemente lontani dalla competizione e dalle discipline sportive hanno mostrato interesse sempre più crescente per lo sport, approcciando non solo singole squadre, ma anche intere leghe e competizioni nel tentativo di arrivare a sinergie con vantaggi reciproci.

Spesso su Money.it ci siamo occupati dell’impatto sempre più rilevante del private equity dentro lo sport, ma non è nemmeno da sottovalutare quello che sta accadendo ed è avvenuto negli ultimi anni nella relazione tra prestigiosi marchi di lusso che si affiancano a squadre sportive e competizioni in sempre più discipline. [...]

Money

Questo articolo è riservato agli abbonati

Abbonati ora

Accedi ai contenuti riservati

Navighi con pubblicità ridotta

Ottieni sconti su prodotti e servizi

Disdici quando vuoi

Sei già iscritto? Clicca qui

​ ​

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Argomenti

# Moncler
# Marketing
# Calcio
# LVMH
# Sport
# Formula 1
# Rolex
# Lusso

Seguici su

FT logo

Dall’estremismo all’AI sintetica: le forze che stanno erodendo la fiducia nel web

Dall’AI ai troll stranieri: perché oggi credere a ciò che leggiamo online è (…)

9 gennaio 2026

Mercati, arriva la “resa dei conti” in questo settore. L’analisi sul Financial Times

I principali gestori di patrimoni si preparano a un possibile crollo di (…)

7 gennaio 2026

Perché preferiamo parlare con le macchine piuttosto che con le persone?

Sta emergendo un nuovo modo di interagire: quando le persone scelgono le (…)

6 gennaio 2026

10 trend che rivoluzioneranno il 2026, secondo il Financial Times

Una analisi delle 10 grandi tendenze che potrebbero plasmare il 2026 e che (…)

5 gennaio 2026

Cosa non va nel sistema fiscale inglese?

Il curioso esperimento del Regno Unito di tassare pesantemente i redditi più (…)

2 gennaio 2026

Chi ha ragione sull’AI: gli economisti o i tecnologi?

La crescita della produttività potrebbe essere molto maggiore di quanto (…)

30 dicembre 2025

Trading online
in Demo

Fai Trading Online senza rischi con un conto demo gratuito: puoi operare su Forex, Borsa, Indici, Materie prime e Criptovalute.

Money.it Prova gratis

Selezionati per te

Quanto guadagna Matteo Berrettini? Il patrimonio del tennista romano

Sport e Finanza

Quanto guadagna Matteo Berrettini? Il patrimonio del tennista romano
Quanto guadagna Lorenzo Musetti? Il patrimonio del n.2 del tennis italiano

Sport e Finanza

Quanto guadagna Lorenzo Musetti? Il patrimonio del n.2 del tennis italiano

Correlato

Quanto costa fare il Cammino di Santiago?

Viaggi & tempo libero

Quanto costa fare il Cammino di Santiago?