Creme solari migliori del 2021: la classifica

Che si decida di trascorrere le ferie al mare o in montagna ha poca importanza, la crema solare deve sempre essere a portata di mano: ma quali sono le migliori?

Sebbene non ci siano niente di più rilassante che trascorrere una giornata sotto il sole in completo relax è necessario ricordarsi che i raggi UV, terribilmente dannosi per la nostra pelle, non vanno mai in vacanza, e dunque è necessario proteggersi al meglio, con dei prodotti in grado di non danneggiare la nostra cute. Vediamo dunque quali sono le migliori creme solari del 2021 secondo Altroconsumo.

Le migliori creme solari del 2021: la classifica

Proteggere la pelle è fondamentale a qualsiasi età e sebbene gli scaffali delle farmacie e dei supermercati straripino di questi prodotti, soprattutto nel periodo estivo, non tutte le creme solari sono uguali. È infatti necessario sceglierne una in grado di proteggerci dal sole, ma allo stesso che non contenga ingredienti pericolosi per la nostra pelle o per l’ambiente.

Ad aiutarci nella scelta arriva la classifica delle migliori creme solari del 2021 di Altroconsumo:

Nivea Sun Protect & Bronze Spray Solare Con Attivatore Di Melanina - Punteggio 70 - Qualità Ottima; Piz Buoi Moinsturising Sun Lotion - Punteggio 70 - Qualità Ottima; Biotherm Spray Solaire Lacté Hydratant Ultra Leger - Punteggio 69 - Qualità Buona; Piz Buin Instant Glow Skin Illuminating - Sun Spray - Punteggio 69 - Qualità Buona; Nivea Sun Protect & Bronze - Punteggio 68 - Qualità Buona Garnier Ambre Solaire Spray Protettivo - Punteggio 68 - Qualità Buona; Eucerin Dry Touch Sun Gel Cream Oil Control - Punteggio 68 - Qualità Buona; Garnier Ambre Solaire Kids Advanced Sensitive Spray Anti-sabbia - Punteggio 67 - Qualità Buona; Garnier Ambre Solaire Dry Protect Spray Nebulizzatore Effetto Pelle Asciutta - Punteggio 67 - Qualità Buona; Aptonia (Decathlon) Sport 50+ Kids - Punteggio 67 - Qualità Buona.

Stando ai test condotti da Altroconsumo, che ha preso in considerazione 28 prodotti con fattore di protezione 30, 50 e 50+, è emerso inoltre che le migliori creme solari non sono necessariamente le più costose. Al primo posto infatti troviamo la crema solare Nivea Sun Protect & Bronze Spray Solare Con Attivatore Di Melanina, venduta ad un prezzo medio decisamente commerciale e competitivo (circa 13 euro a confezione), una delle creme peggiori invece è la Lancaster Sun Beauty venduta a circa 38 euro a confezione.

Occhio agli ingredienti

Altroconsumo, nello stilare la sua classifica, ha analizzato anche gli ingredienti contenuti all’interno delle creme solari, mettendo in evidenza la presenza di alcune sostanze critiche. Nello specifico è stata accertata la presenza di: