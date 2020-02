Coronavirus: ordinanze e misure di prevenzione regione per regione

Aumentano i contagiati dal coronavirus, e le Regioni rispondono con ordinanze contenenti misure di prevenzione, repressione e controllo del contagio. In alcuni casi è prevista la chiusura delle scuole e delle università e la sospensione di ogni evento associativo, anche di carattere religioso. Per il momento le disposizioni regionali si estendono fino al 1° marzo e in alcuni casi al 4, ma non si escludono deroghe e prolungamenti ulteriori che dipenderanno dall’evoluzione del contagio.

In questo clima di incertezza e confusione, facciamo chiarezza sulle delibere regionali in materia di coronavirus.

LOMBARDIA

La Regione in cui, per il momento, si registrano più casi di contagio del coronavirus, come risulta dalla nostra mappa aggiornata, è la Lombardia, uno dei focolai dell’epidemia.

Qui l’ordinanza del governatore Fontana ha disposto la chiusura di scuole di ogni ordine e grado, corsi professionali serali e università e la sospensione dei viaggi d’istruzione. Sono inoltre sospese tutte le attività e le iniziative di carattere aggregativo sportive, religiose, ludiche e culturali, sia pubbliche che private. Anche musei e altri luoghi di cultura resteranno chiusi fino a domenica 1° marzo, salvo deroghe.

Più restrittive le norme in vigore nei Comune della “zona rossa”, quindi Codogno, Castiglione d’Adda, Casalpusterlengo, Fombio, Maleo, Somaglia, Bertonico, Terranova dei Passerini, Castelgerundo e San Fiorano; come stabilito nel decreto legge del 23 febbraio 2020, qui è fatto divieto di:

entrare e uscire, salvo situazione di evidente necessità;

entrare nei servizi pubblici, banca, supermercati e farmacie in fila indiana, rispettando le misure di sicurezza e con la mascherina.

In tutto il territorio della Lombardia, in ragione dell’attività svolta, le aziende possono imporre ai dipendenti il lavoro da casa per evitare l’affollamento sui mezzi di trasporto e limitare i contagi in ufficio.

VENETO

Altra Regione nel mirino dei divieti è il Veneto. Qui, come in Lombardia, sono chiuse tutte le scuole e le università, i luoghi pubblici aggregativi come cinema, teatri e palestre e sono sospese le attività ludiche, culturali e sportive. Cancellate anche le celebrazioni per il tradizionale Carnevale di Venezia, con danni ingenti all’economia della città. A Vò Euganeo, Comune veneto considerato uno dei focolai del coronavirus, è vietato uscire ed entrare, salvo idonea giustificazione, frequentare i luoghi pubblici troppo affollati come piazze ed esercizi commerciali.

PIEMONTE

Cresce il numero dei contagi in Piemonte. Per questo la Regione ha emanato una ordinanza che ordina la chiusura di scuole, università, cinema, teatri, musei e altri luoghi ricreativi solitamente affollati. Tali misure valgono fino al 29 febbraio, a meno che non subentrino esigenze ulteriori. Cancellato il famoso carnevale di Ivrea e gli eventi sportivi.

Anche l’amministrazione della Giustizia subirà uno stop, con tribunali chiusi per i prossimi due mesi se le cause coinvolgono avvocati o imputati proveniente dai Comuni zona rossa.

TRENTINO ALTO ADIGE

Massima allerta anche in Trentino Alto Adige: sospese le lezioni in tutte le scuole dell’obbligo e anche nella università pubbliche e private. Forti limitazioni riguardo manifestazioni sportive, culturali e religiose.

FRIULI VENEZIA GIULIA

Anche in Friuli Venezia Giulia fino al 1° marzo sono sospese l’attività scolastica, le gite, lezioni ed esami all’università e ogni evento sportivo, religioso e culturale di carattere associativo. Tuttavia la Regione sta valutando di non confermare le misure prese alla scadenza perché ritenute sproporzionate rispetto all’entità dell’emergenza.

LIGURIA

Altra Regione sotto osservazione è la Liguria. Il governatore Toti si è impegnato a rispettare le direttive nazionali chiudendo scuole e università e limitando le attività ricreative e associative. Tutte queste misure restano in vigore fino al 1° marzo 2020.

EMILIA ROMAGNA

Visto l’aumento dei casi di contagio da coronavirus in Emilia Romagna, la Regione ha disposto la chiusura dei servizi educativi e scolastici dalla scuola dell’infanzia fino alle università, pubbliche e private fino al 1° marzo. Sono sospesi anche tutti gli eventi legati a sport, intrattenimento, cultura e liturgie religiose.

Udienze rimandate e sospese a Rimini e Piacenza e restrizioni per bar, locali e discoteche in tutta la Regione.

TOSCANA

Qui il Presidente della Regione Enrico Rossi ha ordinato la chiusura delle scuole di ogni genere e grado a Piagncastagnaio e Cecina e l’esonero dalle lezioni obbligatorie in università negli atenei di Pisa e Firenze.

Chi torna da un viaggio in Cina o una in uno dei Comuni definiti zona rossa ha l’obbligo di comunicare il fatto all’Asl territorialmente competente.

MARCHE

Dal 24 febbraio al 2 marzo 2020 nelle Marche sono in vigore le misure seguenti: sospesi fiere, mercati, concerti, eventi sportivi e religiosi. Scuole e università restano aperte come tutte le attività commerciali, artigiane e agricole.

LAZIO

Contagio sotto controllo nel Lazio. Qui l’unica misura che è stata presa per il momento è la sospensione dei concorsi pubblici per permettere a tutti di partecipare, anche a chi proviene dai Comuni in quarantena.

CAMPANIA

La regione Campania prevede che tutti coloro che provengono dai Comuni o dalle Regioni a rischio devono darne comunicazione all’Asl. Chiuse le scuole a Sant’Agata de’Goti, Eboli e Scafati, in provincia di Napoli; limitate le manifestazioni pubbliche, sportive, religiose e carnevalesche.

BASILICATA

In Basilicata vi è stata un’ordinanza molto contesta: l’obbligo per tutti coloro che tornano dalle Regioni del Nord con maggior numero di casi di coronavirus di restare in quarantena per 14 giorni. Il Premier Conte tuttavia ha ritenuto la misura eccessiva e invitato il governatore Bardi a moderare i toni.

ABRUZZO

In Abruzzo fino ad ora è stato registrato un solo caso di coronavirus a Teramo; scuole e lezioni universitarie sospese a Teramo, Chieti e Pescara. Udienze rimandate solo nel Comune di Lanciano.

CALABRIA

Chiuse le scuole a Nocera Terinese, in provincia di Catanzaro, e a Belvedere Marittimo e Fuscaldo in provincia di Cosenza. Si attende un’ordinanza sulla eventuale sospensione di lezioni ed esami all’università.

SICILIA

Scuole e università aperte in tutta la Sicilia. La Regione però ha ordinato la pulizia straordinaria di edifici pubblici e mezzi di trasporto e una campagna informativa sulle norme di prevenzione e igiene contro il contagio.