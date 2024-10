Coppa del Mondo, ecco quanto vale lo sci in Italia

Il meglio dello sci alpino è di nuovo pronto a inforcare gli sci per competere sulle piste più belle e affascinanti del mondo. Nel fine settimana infatti è prevista la ripartenza della Coppa del Mondo maschile e femminile di sci alpino e soprattutto le ragazze azzurre promettono di regalare spettacolo e grandi risultati, in continuità rispetto a quanto visto nelle ultime stagioni.

Probabilmente qualche speranza in meno in campo maschile per l’Italia, la speranza comunque è quella di poter gioire per qualche risultato inatteso o per il consolidamento di alcune prestazioni. Lo sci alpino in Italia è un settore tutt’altro che secondario guardando al rapporto tra sport, economia, finanza e investimenti. Alcuni numeri sono lì a confermarlo, come ha raccontato di recente al Sole 24 Ore Valeria Ghezzi, presidente dell’Associazione nazionale esercenti funiviari (Anef) aderente a Confindustria.

Quanto vale la Coppa del Mondo di sci

[...]