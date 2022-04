Negli ultimi anni il numero di persone che ha scelto di acquistare online è aumentato a dismisura e le prospettive future parlano di una crescita sempre maggiore. Il mondo dei negozi online è esploso anche grazie alla pandemia e il lockdown.

È stato durante questo periodo buio chiusi in casa che moltissime persone hanno scoperto la facilità e comodità di acquistare online qualsiasi tipo di prodotto consegnato direttamente a domicilio nel giro di pochi giorni.

Ma nel mare magnum di internet la prudenza non è mai troppa. Accanto a negozi online famosi ce ne sono tantissimi altri non proprio affidabili. Se non volete correre il rischio di non ricevere la merce o ancora peggio di vedere rubati i dati della vostra carta di credito, è meglio affidarsi soltanto ad e-commerce sicuri ed affidabili.

Come capire quali sono? Grazie a questi semplici accorgimenti.

Come capire se un e-commerce è sicuro e affidabile: consigli utili

La prima cosa da fare è osservare attentamente la pagina di destinazione dell’e-commerce. Se è pieno di pubblicità, fastidiosi pop-up o richiede una registrazione per visionare i contenuti non è un buon segnale. Un e-commerce serio presenterà un’interfaccia pulita, veloce, per un’esperienza utente al top.

Da guardare anche i testi, se presentano errori grammaticali o frasi che sembrano tradotte in modo grossolano dall’inglese all’italiano c’è qualcosa che non va. I malfattori non perdono tempo a traduzioni accurate ma si affidano spesso a servizi come quello offerto da Google Translate con il risultato di testi scritti in un italiano maccheronico.

Altro accorgimento è guardare il protocollo usato dal sito. Un e-commerce corretto usa un protocollo https che serve a crittografare e a proteggere i dati scambiati tra i due dispositivi. Il protocollo https è facilmente individuabile tramite un lucchetto posizionato a sinistra della barra degli indirizzi del browser.

Non è detto che il lucchetto sia sempre sinonimo di affidabilità. Numerosi store fasulli adottano lo stesso protocollo. È il complesso di analisi che ci darà l’idea di un e-commerce affidabile o meno.

Da notare anche le pagine di destinazione. Se da un sito si viene reindirizzati presso un altro indirizzo completamente diverso dal precedente, non è mai positivo. Inoltre ogni e-commerce valido e funzionante deve per legge rispettare alcuni requisiti.

E-commerce: i dati che devono essere inseriti sul sito per legge

La legge chiarisce chiaramente quali sono i dati che un e-commerce deve pubblicare sul sito per essere a norma. Il primo dato è la Partita Iva. Ogni e-commerce deve obbligatoriamente scrivere sulla home page del sito il proprio numero di Partita Iva oltre alla denominazione sociale.

In genere questi dati vengono riportati nel footer, ovvero nella zona bassa del sito, in fondo alla pagina. Il consiglio è di cercarlo e controllarne l’esistenza sul sito dell’Agenzia delle Entrate per verificare la correttezza del dato.

Anche un numero telefonico e l’email sono dati che un negozio online che si rispetti rende facilmente individuabili nel proprio sito. Pertanto uno shop che non presenta un’adeguata anagrafica o una pagina contatti con tutti gli estremi di un servizio clienti, qualche dubbio lo fa sorgere.

Occhio anche alle recensioni

Il mondo di internet non perdona e i tentativi di truffa hanno molto spesso vita breve. Effettuare una ricerca su Google sul sito in questione e leggere le recensioni ricevute è una buona prassi per valutare se il negozio online è sicuro o meno. Ci si può affidare al servizio chiamato Scamadviser che raccoglie tutte le segnalazioni delle vittime di truffe.

Alcuni suggerimenti per acquisti sicuri

Se state per acquistare online da un sito che sembra all’apparenza sicuro ma volete limitare i rischi, ci sono alcuni trucchi che potete adottare. Innanzitutto è importante avere il vostro dispositivo sempre aggiornato e con un ottimo antivirus installato in grado di segnalare eventuali problematiche sul sito.

Se la paura è per i dati della vostra carta di credito, il consiglio per acquistare online è di servirsi di carte prepagate da caricare all’occorrenza soltanto con l’importo richiesto o comunque una cifra minima.

Da tenere d’occhio anche la lista movimenti della carta alla ricerca di addebiti strani che non ricordate di aver fatto. In quel caso meglio provvedere subito a bloccare la carta e denunciare il tutto alle forze dell’ordine.