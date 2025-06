Come riconoscere un e-commerce sicuro e affidabile

Gli italiani acquistano sempre più online. A decretarlo sono i numeri in crescita costante fin dall’anno della pandemia. Nel periodo più buio, costretti a casa e impossibilitati a uscire, milioni di italiani hanno scoperto e iniziato a utilizzare con frequenza il mondo degli e-commerce, spesso per la prima volta.

Nel 2024 hanno effettuato acquisti online per un totale di 58,8 miliardi di euro, registrando un +6% rispetto al 2023. Crescono con tassi positivi, in linea con l’andamento medio del mercato, i settori dell’Informatica e dell’Elettronica di consumo (+5%), dell’Abbigliamento (+5%) e dell’Auto e Ricambi (+4%).

Il commercio online, insieme alla pubblicità sui social, ha dato nuova linfa vitale a migliaia di attività che hanno trasferito i propri business sul web, allontanandosi sempre di più dal negozio fisico tradizionale. Tuttavia, non bisogna abbassare la guardia: il web, oltre alle grandi opportunità, nasconde anche numerose insidie e potenziali pericoli per i consumatori.

Accanto a e-commerce sicuri e legali spuntano come funghi tantissimi negozi fittizi dove la truffa è dietro l’angolo. Conoscere le buone pratiche di verifica è fondamentale per evitare spiacevoli sorprese. Ecco alcuni consigli utili per distinguere un e-commerce affidabile da uno potenzialmente fraudolento.

Come capire se un e-commerce è sicuro e affidabile: consigli utili La prima cosa da fare per valutare l’affidabilità di un e-commerce è osservare con attenzione la sua pagina di destinazione. Se il sito è invaso da pubblicità aggressive, pop-up invasivi o richiede la registrazione immediata solo per visualizzare i contenuti, è un segnale poco rassicurante. Un e-commerce serio offre un’interfaccia pulita, veloce e orientata a garantire una buona esperienza utente. Anche la qualità dei testi pubblicati è un indicatore importante. La presenza di errori grammaticali o di frasi mal tradotte, spesso generate tramite strumenti automatici come Google Translate, deve far sorgere dei dubbi. I siti truffaldini raramente investono in traduzioni accurate e propongono spesso contenuti scritti in un italiano approssimativo o incoerente. Un altro elemento da verificare è il protocollo di sicurezza utilizzato dal sito. Un e-commerce affidabile deve utilizzare il protocollo HTTPS, che garantisce la crittografia e la protezione dei dati scambiati. Questo è facilmente riconoscibile grazie al lucchetto visibile accanto all’indirizzo web nella barra del browser. Tuttavia, la presenza del lucchetto da sola non è sufficiente per certificare la sicurezza del sito: oggi anche molti portali truffaldini utilizzano il protocollo HTTPS. È quindi fondamentale valutare il sito nel suo complesso, prestando attenzione ad altri elementi come la trasparenza dei contatti e l’affidabilità delle recensioni. Per questo motivo, una buona abitudine è effettuare una ricerca su Google sul sito in questione e leggere con attenzione le recensioni degli altri utenti: spesso è il metodo più semplice ed efficace per capire se un e-commerce è affidabile oppure no. Un ulteriore strumento utile è Scamadviser, un servizio gratuito che raccoglie segnalazioni e valutazioni su siti sospetti, offrendo un’indicazione immediata sul livello di rischio. Consultarlo può aiutare ad evitare brutte sorprese e a identificare tempestivamente potenziali truffe online prima di concludere un acquisto. Bisogna inoltre controllare con attenzione le pagine di destinazione. Se, cliccando su un link, si viene reindirizzati a un sito con un indirizzo web completamente diverso, è un chiaro segnale di allarme. Un e-commerce legittimo è tenuto per legge a rispettare specifici requisiti di trasparenza e sicurezza, e deve presentare informazioni aziendali visibili.

Questi dati devono essere inseriti sul sito per legge La normativa stabilisce chiaramente quali informazioni un e-commerce deve pubblicare per essere considerato regolare. Il primo dato obbligatorio è la Partita IVA, che deve essere indicata in modo visibile, solitamente nella home page o nel footer (la parte inferiore del sito), insieme alla denominazione sociale dell’azienda. È sempre consigliabile cercare questi dati e verificarne la validità tramite il sito dell’Agenzia delle Entrate, così da accertarsi che siano corretti, esistenti e regolarmente registrati. Un altro segnale di affidabilità è la presenza di contatti chiari e facilmente reperibili, come un numero di telefono attivo, un indirizzo e-mail funzionante e, possibilmente, un indirizzo fisico dell’azienda. Un e-commerce serio mette sempre a disposizione una pagina contatti completa, con tutti i riferimenti utili per raggiungere il servizio clienti in caso di necessità. Al contrario, un sito che non fornisce informazioni aziendali dettagliate o non offre canali di contatto trasparenti dovrebbe destare sospetto e far riflettere sull’affidabilità del venditore.